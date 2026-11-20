Successione a Parmelin, l'UDC svela le sue carte: Chiesa è fuori
Il gruppo parlamentare sceglie due nomi ufficiali per il Consiglio federale, dopo un acceso confronto interno.
Il gruppo parlamentare sceglie due nomi ufficiali per il Consiglio federale, dopo un acceso confronto interno.
BERNA - Il gruppo parlamentare dell'UDC ha sciolto le riserve sul ticket per la successione di Guy Parmelin in Consiglio federale. Dopo una riunione a porte chiuse a Palazzo federale, i 74 membri del gruppo hanno scelto Thomas Aeschi e Michael Graber come candidati da sottoporre all'Assemblea federale, chiamata a eleggere il nuovo membro del Governo il 9 dicembre. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal partito venerdì sera.
A contendersi la candidatura erano otto aspiranti, sette uomini e una donna, tra cui il ticinese Marco Chiesa. A spuntarla sono stati il consigliere nazionale zughese Thomas Aeschi e il consigliere nazionale alto-vallesano Michael Graber. Escluso dunque dal ticket l'ex presidente dell'UDC svizzera Marco Chiesa.
La scelta del gruppo parlamentare rappresenta un passaggio decisivo, ma non ancora definitivo, nella corsa alla successione del consigliere federale vodese. Sarà infatti l'Assemblea federale ad avere l'ultima parola. La composizione del ticket è stata al centro di un confronto interno al partito, diviso tra la proposta della presidenza di presentare due candidati e le pressioni della componente romanda per allargare la rosa a tre nomi, così da garantire maggiori possibilità alla ginevrina Céline Amaudruz.
Già nelle prime ore della serata erano circolate indiscrezioni su una possibile esclusione di Marco Chiesa. Attorno alle 19, dalla sala in cui si era riunito il gruppo parlamentare si erano levati degli applausi, lasciando supporre che fosse stato individuato il primo candidato. La SRF aveva indicato proprio Thomas Aeschi, considerato uno dei favoriti. La successiva comunicazione ufficiale ha confermato la sua presenza sul ticket, insieme a Michael Graber.
Il gruppo parlamentare aveva inoltre optato per un ticket a due, come anticipato alla SRF da due fonti indipendenti interne al partito. Una scelta in linea con le raccomandazioni della presidenza e della commissione di selezione, ma che rappresenta una battuta d'arresto per i romandi, favorevoli a una lista a tre candidati. La designazione di Aeschi e Graber ha quindi escluso anche la possibilità di una candidatura della ginevrina Céline Amaudruz.
Le audizioni si erano concluse nel tardo pomeriggio, con Rémy Wyssmann ultimo candidato a essere ascoltato. Il primo scrutinio per la designazione dei candidati si era chiuso senza esito, poiché nessuno aveva raggiunto la maggioranza assoluta. Marco Chiesa, unico aspirante a parlare con i media dopo l'audizione, si era detto soddisfatto, affermando di essere riuscito a rispondere a tutte le domande.