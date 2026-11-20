La scelta del gruppo parlamentare rappresenta un passaggio decisivo, ma non ancora definitivo, nella corsa alla successione del consigliere federale vodese. Sarà infatti l'Assemblea federale ad avere l'ultima parola. La composizione del ticket è stata al centro di un confronto interno al partito, diviso tra la proposta della presidenza di presentare due candidati e le pressioni della componente romanda per allargare la rosa a tre nomi, così da garantire maggiori possibilità alla ginevrina Céline Amaudruz.

Già nelle prime ore della serata erano circolate indiscrezioni su una possibile esclusione di Marco Chiesa. Attorno alle 19, dalla sala in cui si era riunito il gruppo parlamentare si erano levati degli applausi, lasciando supporre che fosse stato individuato il primo candidato. La SRF aveva indicato proprio Thomas Aeschi, considerato uno dei favoriti. La successiva comunicazione ufficiale ha confermato la sua presenza sul ticket, insieme a Michael Graber.