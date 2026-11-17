BELLINZONA
La fuga, l'inseguimento e poi le manette: il video
È accaduto questo pomeriggio in Piazza Indipendenza.
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La fuga, l'inseguimento e poi le manette: il video
È accaduto questo pomeriggio in Piazza Indipendenza.
La fuga, l'inseguimento e poi le manette: il video
È accaduto questo pomeriggio in Piazza Indipendenza.
BELLINZONA - Pomeriggio movimentato quello di oggi, martedì 17 novembre, in Piazza Indipendenza a Bellinzona.
A raccontarci quanto accaduto è un lettore, che ha assistito a un inseguimento da parte della polizia nei confronti di una donna, seguito dal fermo di altri individui insieme a lei.
Interpellata da Tio, la Polizia cantonale ha poi confermato il fermo di tre persone che, stando alle nostre informazioni, sarebbero di nazionalità straniera.
Si ipotizza un possibile collegamento con una serie di furti avvenuti in città, ma al momento non ci sono conferme.
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