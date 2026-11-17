L’atto parlamentare sollecita il Consiglio di Stato a valutare una revisione della Legge sulla polizia e della Legge sull’ordine pubblico. L’obiettivo dichiarato è dotare le autorità di strumenti preventivi più efficaci, semplificare il lavoro operativo degli agenti e ridurre gli oneri amministrativi e procedurali per la polizia, il Ministero pubblico e le altre autorità coinvolte.