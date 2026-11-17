«Più strumenti alla polizia contro oggetti pericolosi e accattonaggio reiterato»
L’interpellanza leghista chiede procedure più snelle e poteri preventivi per le forze dell’ordine rispetto agli oggetti pericolosi.
BELLINZONA - Consentire alla polizia di sequestrare temporaneamente oggetti potenzialmente pericolosi, anche se non soggetti alla Legge federale sulle armi, e introdurre misure più incisive nei casi di accattonaggio reiterato. È quanto chiede un’interpellanza presentata il 16 novembre dal leghista Andrea Sanvido e sottoscritta dai colleghi di partito Stefano Quadri, Sem Genini, Boris Bignasca, Marusca Ortelli, Raffaella Zucchetti, Omar Balli e Mauro Minotti, oltre che da Alain Bühler dell’UDC.
L’atto parlamentare sollecita il Consiglio di Stato a valutare una revisione della Legge sulla polizia e della Legge sull’ordine pubblico. L’obiettivo dichiarato è dotare le autorità di strumenti preventivi più efficaci, semplificare il lavoro operativo degli agenti e ridurre gli oneri amministrativi e procedurali per la polizia, il Ministero pubblico e le altre autorità coinvolte.
Sequestro cautelativo anche fuori dalla Legge sulle armi
Secondo i firmatari, oggi può essere difficile intervenire preventivamente quando una persona porta con sé oggetti che, pur non rientrando nel campo d’applicazione della Legge federale sulle armi, possono rappresentare un rischio nelle circostanze concrete. L’interpellanza propone quindi una base legale esplicita che permetta alla polizia di procedere al loro sequestro cautelativo e temporaneo.
La misura potrebbe essere applicata, per esempio, quando l’oggetto è detenuto da una persona in uno stato di alterazione psicofisica tale da far presumere un rischio concreto per sé stessa o per terzi. Un intervento sarebbe ipotizzabile anche quando il porto avviene in luoghi, circostanze o fasce orarie che, in assenza di una giustificazione oggettiva, fanno temere un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità delle persone. Dovrebbero inoltre essere considerati eventuali altri elementi concreti che facciano ritenere possibile un uso pericoloso o improprio dell’oggetto.
La nuova disciplina, precisa l’atto, dovrebbe rispettare i principi di legalità, necessità e proporzionalità e stabilire procedure chiare per la verbalizzazione, la custodia, la restituzione e l’impugnazione del provvedimento.
I firmatari propongono anche un termine massimo per recuperare l’oggetto, indicando come possibile riferimento 30 giorni dalla notifica della possibilità di ritiro, salvo proroghe motivate o accordi diversi con l’autorità. Trascorso inutilmente il termine, e dopo aver informato l’interessato garantendogli il diritto di essere sentito, l’oggetto potrebbe essere smaltito o destinato a un altro impiego previsto dalla legge, purché siano adempiuti i necessari presupposti giuridici.
Al Governo viene inoltre chiesto di valutare una sanzione amministrativa in caso di recidiva, sempre tenendo conto della condotta, delle circostanze concrete e del principio di proporzionalità. Secondo l’interpellanza, queste disposizioni permetterebbero di affrontare più rapidamente situazioni potenzialmente critiche, senza dover avviare in ogni caso procedure più onerose, aumentando nel contempo la protezione degli agenti e della popolazione.
Accattonaggio, misure dalla terza sanzione definitiva
Il secondo ambito affrontato riguarda l’accattonaggio. L’esperienza riferita da alcuni agenti, sostengono gli interpellanti, mostrerebbe che l’identificazione delle persone, la stesura dei verbali e le successive procedure sanzionatorie possono richiedere risorse considerevoli senza produrre necessariamente risultati concreti e duraturi.
Il ripetersi delle stesse condotte da parte delle medesime persone, anche per periodi molto lunghi, solleverebbe dubbi sull’effetto deterrente del sistema attuale. Verbali e sanzioni pecuniarie rischierebbero così di tradursi soprattutto in un aggravio amministrativo ed economico per la polizia e per lo Stato. In alcuni casi, aggiunge l’atto, le persone interessate potrebbero già essere note alle autorità per precedenti interventi o procedimenti in Svizzera, un aspetto che andrebbe verificato nel rispetto delle competenze e delle garanzie procedurali.
La proposta è di permettere ulteriori misure a partire dalla terza sanzione cresciuta in giudicato per infrazioni della stessa natura. Una prima possibilità sarebbe attribuire ai Municipi la facoltà di pronunciare una diffida formale o un divieto di accesso a determinate aree comunali. Il provvedimento dovrebbe avere una durata definita, essere motivato, rispettare il principio di proporzionalità e poter essere impugnato.
In alternativa, l’interpellanza propone una procedura cantonale più rapida, basata sul coordinamento tra Comuni, Polizia cantonale e autorità cantonali competenti. In presenza dei presupposti legali, queste ultime potrebbero valutare tempestivamente un eventuale divieto d’entrata nel territorio cantonale o un’altra misura già prevista dall’ordinamento.
I firmatari chiedono inoltre se, dopo un determinato numero di sanzioni definitive per fatti analoghi, sia davvero necessario ripetere ogni volta gli stessi accertamenti e le medesime attività amministrative. L’intento dichiarato non è ridurre le garanzie individuali, ma semplificare la gestione dei casi ricorrenti senza compromettere gli accertamenti necessari e i diritti delle persone interessate.
Chiesti dati su sanzioni, recidiva e costi
L’atto cita anche la testimonianza di un agente attivo sul territorio di Lugano, secondo il quale alcune persone verrebbero fermate ripetutamente da molti anni per condotte analoghe e oggi si assisterebbe anche al coinvolgimento dei loro figli. Gli stessi interpellanti precisano però che questa testimonianza dovrebbe essere approfondita attraverso dati operativi e statistici.
Al Consiglio di Stato viene quindi chiesto di valutare l’efficacia dell’attuale sistema di contrasto all’accattonaggio, indicando il numero delle sanzioni emesse e di quelle cresciute in giudicato, la frequenza delle infrazioni reiterate e i costi amministrativi e operativi sostenuti dalle autorità.
Il Governo dovrà infine dire se è disposto a elaborare una revisione legislativa complessiva che coordini il sequestro cautelativo degli oggetti potenzialmente pericolosi, le misure contro la recidiva nell’accattonaggio e la semplificazione delle procedure, verificandone la compatibilità con il diritto superiore.