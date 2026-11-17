Arriva il Grasshoppers... e qualche disagio al traffico
Blocchi e deviazioni previsti in occasione della partita di sabato prossimo, 21 novembre, all'AIL Arena
LUGANO - Sabato di partita, sabato che richiederà un po' di pazienza extra per gli automobilisti. Alle 18 del 21 novembre si disputerà infatti all'AIL Arena l'incontro tra l'FC Lugano e il Grasshoppers, valido per la 14esima giornata di Super League. E, come di consueto, alcuni disagi alla circolazione saranno inevitabilmente da mettere in conto tra la Stazione FFS e il comparto di Cornaredo.
Dalle 16:10 e fino alle 17:50, circa, la tifoseria ospite si sposterà a piedi per raggiungere lo stadio. Il piazzale della stazione di Lugano sarà chiuso al trasporto pubblico dalle ore 15:55.
Il corteo, come d'abitudine, attraverserà via San Gottardo, via Tesserete, via Torricelli e via Trevano fino al parcheggio dello stadio. Sulle vie menzionate, spiega la Polizia Città di Lugano, verrà attivato un blocco totale della circolazione stradale, con tempi d'attesa che potranno variare dai 15 ai 30 minuti.
Al termine della partita, verso le ore 19:50, il corteo ripartirà dallo Stadio in direzione della Stazione FFS, percorrendo il medesimo percorso dell'andata che causerà, anche in questo caso, dei blocchi momentanei alla circolazione con i relativi tempi di attesa.