LUGANO - Sabato di partita, sabato che richiederà un po' di pazienza extra per gli automobilisti. Alle 18 del 21 novembre si disputerà infatti all'AIL Arena l'incontro tra l'FC Lugano e il Grasshoppers, valido per la 14esima giornata di Super League. E, come di consueto, alcuni disagi alla circolazione saranno inevitabilmente da mettere in conto tra la Stazione FFS e il comparto di Cornaredo.