LUGANO
Il test finale per i nuovi salvatori
Alla piscina del Lido di Lugano, 18 aspiranti bagnini concludono un percorso formativo intensivo tra prove pratiche e lezioni teoriche.
SSS
Fonte SSS
Il test finale per i nuovi salvatori
Alla piscina del Lido di Lugano, 18 aspiranti bagnini concludono un percorso formativo intensivo tra prove pratiche e lezioni teoriche.
LUGANO - La stagione di formazione 2026 di Salvataggio Lugano si avvicina alla conclusione. Venerdì scorso, alla piscina del Lido di Lugano, un gruppo di 18 ragazze e ragazzi ha affrontato il test finale sotto la guida degli istruttori.
Il percorso si è sviluppato nell’arco di cinque serate, durante le quali i partecipanti si sono cimentati con i moduli teorici Base e Plus, gli esercizi in acqua e le esercitazioni in aula con il defibrillatore, acquisendo nozioni indispensabili per svolgere l’attività di bagnino.
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