Il Cremlino: «Senza un accordo con l'Europa useremo la forza»
Dmitry Peskov, portavoce di Mosca, richiama l'UE: «Sono divisi, non riescono a prendere decisione rapide. Questo rallenta tutto»
MOSCA - La Russia dovrà ricorrere alla forza per raggiungere i propri obiettivi se non ci saranno prospettive di raggiungere accordi con l'Europa. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Ha affermato che, se l'Unione Europea non vuole la pace, non ha senso discutere di una soluzione al conflitto in Ucraina o del quadro di sicurezza dell'Ue.
Gli europei «semplicemente non riescono a prendere determinate decisioni in modo tempestivo perché sono divisi. Questo rallenta ogni processo» ha aggiunto.
«Vedremo se riusciranno a trovare la capacità e la determinazione necessarie per raggiungere una posizione comune e agire rapidamente. Finora non ci sono riusciti - ha detto ancora Peskov - Naturalmente, a un certo punto dovremo discuterne con gli europei. La domanda è se desiderino davvero la pace. Se così non fosse, tali discussioni sarebbero inutili».