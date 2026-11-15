Il Cremlino: «Senza un accordo con l'Europa useremo la forza»

Gli europei «semplicemente non riescono a prendere determinate decisioni in modo tempestivo perché sono divisi. Questo rallenta ogni processo» ha aggiunto.

«Vedremo se riusciranno a trovare la capacità e la determinazione necessarie per raggiungere una posizione comune e agire rapidamente. Finora non ci sono riusciti - ha detto ancora Peskov - Naturalmente, a un certo punto dovremo discuterne con gli europei. La domanda è se desiderino davvero la pace. Se così non fosse, tali discussioni sarebbero inutili».