C'è anche Musk in campo per Huang
Il patron di Tesla, nonché uomo più ricco del pianeta, ha firmato la petizione che chiede il ritorno in Nvidia del suo fondatore, dimessosi dopo il recente scandalo
Il patron di Tesla, nonché uomo più ricco del pianeta, ha firmato la petizione che chiede il ritorno in Nvidia del suo fondatore, dimessosi dopo il recente scandalo
SEATTLE - Elon Musk scende in campo a sostegno della petizione promossa dai guru della Silicon Valley per chiedere il ritorno alla guida di Nvidia di Jensen Huang, dimessosi giovedì a seguito dell'ammissione di una relazione con una donna sospettata di essere una spia cinese.
«È in corso una petizione per il reintegro di Jensen e la firmo anch'io», ha scritto il patron di Tesla e Space X agli oltre 240 milioni di follower su X. La petizione, che conta migliaia di firme, rimarca la «preoccupazione» per il fatto che «Jensen sia stato rimosso senza un adeguato e corretto processo decisionale».
La rivista Wired ha riferito che all'interno di Nvidia era circolata una richiesta per il ritorno di Huang, accompagnata da oltre 1'600 commenti, la maggior parte dei quali a suo favore.
In risposta a un post che suggeriva a Musk di assumere Huang, il miliardario ha replicato: «Sarebbe un onore».
Egli ha anche sottolineato che Huang «ha gestito la catena di fornitura di Nvidia in modo magistrale; tuttavia, molti di quegli accordi si basavano su una stretta di mano con lui, non su contratti scritti. Senza Jensen, alcuni di questi accordi cruciali andranno inevitabilmente perduti».
Intanto, secondo quanto riferito dal "Washington Post", sulla caduta di Huang dalla guida di Nvidia ci sarebbe un'azione, affatto secondaria, da parte del segretario di Stato americano Marco Rubio. Questi avrebbe preso un rapporto della CIA, rielaborandolo in un promemoria con «toni decisamente più assertivi»: l'amante cinese Alice Huang sarebbe diventata da sospetta spia a spia a tutti gli effetti.
La CNN aveva dato conto dello stesso rapporto di intelligence, rimarcando che l'agenzia di intelligence "non è ancora convinta" che Alice Huang lavorasse per gli conto di Pechino.
Se la CIA nutre dei dubbi, un promemoria di Rubio basato sullo stesso rapporto, e presentato al presidente Donald Trump durante il suo viaggio in Cina dello scorso maggio, la descrive come una spia.
Il "Washington Post" menziona anche il movente della mossa: i falchi anti-Cina, come Rubio, hanno speso energie per tentare di «distruggere l'influenza che Jensen esercitava» su Trump. Il quotidiano definisce la sua estromissione «una grande vittoria» per questa fazione, che ora può «sfruttare il momento per riorientare l'agenda nazionale verso politiche più dure nei confronti della Cina».