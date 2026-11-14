Revocato il blocco dei voli nazionali
Il presidente degli Stati Uniti ha riferito che il guasto ai sistemi della Faa non sembra essere riconducibile a un attacco informatico.
WASHINGTON - Il blocco dei voli a livello nazionale negli Usa è stato revocato. Lo ha riferito il New York Times, citando la Federal Aviation Administration (Faa), l'Authority di controllo aereo. A causa dei problemi tecnici, sono stati cancellati più di 3 mila voli.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riferito che il guasto ai sistemi della Faa non sembra essere riconducibile a un attacco informatico ("non ne è emersa alcuna traccia dopo le verifiche") o all'IA, ma a infrastrutture obsolete e malfunzionanti, ha affermato a Fox News.
Trump ha aggiunto che nessuno ha rivendicato l'accaduto, cosa che solitamente avviene in caso di attacco hacker «su larga scala contro infrastrutture critiche.»
Trump ha inoltre spiegato che parte delle apparecchiature della Faa ha 55 anni e non è mai stata sostituita, malgrado le discussioni in merito con il Congresso.