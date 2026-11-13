Allarme bomba a Dublino durante il vertice Ue: neutralizzato un ordigno

Le autorità avevano predisposto un imponente dispositivo di sicurezza, senza precedenti, concentrato in particolare attorno al centro congressi che ha ospitato i vertici. L'episodio avviene in un clima di preoccupazione in Europa, a seguito del moltiplicarsi di falsi allarmi bomba che hanno interessato voli commerciali - tra cui diversi velivoli delle compagnie irlandesi Ryanair e Aer Lingus - nonché scuole e organi di stampa, in particolare in Irlanda.