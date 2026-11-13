Allarme bomba a Dublino durante il vertice Ue: neutralizzato un ordigno
L'intervento degli artificieri ha scongiurato possibili conseguenze gravi in una zona particolarmente sorvegliata.
L'intervento degli artificieri ha scongiurato possibili conseguenze gravi in una zona particolarmente sorvegliata.
DUBLINO - La polizia irlandese ha annunciato oggi di aver neutralizzato un ordigno «sospetto» nel centro di Dublino - dove proprio si teneva un vertice dell'Unione europea - rivelatosi «rudimentale ma in grado di funzionare».
In un comunicato, le forze dell'ordine hanno riferito di essere state allertate nel primo pomeriggio della presenza di un «ordigno sospetto» all'interno di un edificio adibito a uffici in Merrion Square, nel centro della capitale, non lontano da diversi musei e dall'ambasciata di Francia.
Una squadra di artificieri «ha neutralizzato l'ordigno, che, seppur rudimentale, era in grado di funzionare», ha precisato la polizia, che ha avviato un'indagine.
Oggi la capitale irlandese ha ospitato un vertice informale dei leader dei paesi dell'Unione europea, preceduto, il giorno precedente, da un incontro della Comunità politica europea, che ha riunito circa cinquanta leader europei.
Le autorità avevano predisposto un imponente dispositivo di sicurezza, senza precedenti, concentrato in particolare attorno al centro congressi che ha ospitato i vertici. L'episodio avviene in un clima di preoccupazione in Europa, a seguito del moltiplicarsi di falsi allarmi bomba che hanno interessato voli commerciali - tra cui diversi velivoli delle compagnie irlandesi Ryanair e Aer Lingus - nonché scuole e organi di stampa, in particolare in Irlanda.