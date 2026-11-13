Adescò decine di minorenni sui social, 27enne condannato a 30 anni
Le testimonianze delle vittime hanno rivelato gravi traumi e tentativi di suicidio.
Le testimonianze delle vittime hanno rivelato gravi traumi e tentativi di suicidio.
LONDRA - Condanna senza sconti a 30 anni di reclusione nel Regno Unito, oggi, per il 27enne Bilal Kazi, studente universitario originario dell'India accusato d'aver adescato attraverso i social media fra il 2021 e il 2025 almeno 70 fra bambine e ragazze minorenni per ottenere video o immagini sessualmente esplicite.
Kazi è stato processato presso la Chester Crown Court, tribunale dell'omonima città dell'Inghilterra settentrionale in cui aveva frequentato l'università prima di trasferirsi a Birmingham. Nel corso delle udienze si è riconosciuto colpevole di 37 capi d'imputazione per possesso d'immagini oscene (in parte a contenuto pedofilo), istigazione di minori a compiere attività sessuali ed estorsione (avendo ricattato alcune delle vittime). Il suo modus operandi era quello di presentarsi come "un 14enne bianco" su Snapchat, Wink o Roblox: social attraverso i quali risulta essere riuscito a entrare in contatto con una settantina di ragazze e bambine di età compresa fra 17 anni e appena 10.
La sentenza è stata pronunciata dopo che la pubblica accusa aveva illustrato fra l'altro le testimonianze strazianti di varie vittime, alcune delle quali spintesi poi fino al tentativo di suicidio. Nessuna attenuante per il 27enne, che dovrà scontare non meno di 20 anni di detenzione effettiva in carcere prima di poter accedere alla libertà condizionata, rimanendo comunque sotto sorveglianza per altri 8 anni e inserito a vita nell'elenco britannico dei predatori sessuali.
La vicenda fa seguito agli scandali "storici" e alle polemiche politiche sulle violenze e gli stupri di tutta una serie di gang di uomini adulti - in più di un caso d'origine asiatica - venuti alla luce talora con ritardi di anni, a livello politico oltre che di indagini di polizia, in diverse zone del nord dell'Inghilterra.