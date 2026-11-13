Adescò decine di minorenni sui social, 27enne condannato a 30 anni

Kazi è stato processato presso la Chester Crown Court, tribunale dell'omonima città dell'Inghilterra settentrionale in cui aveva frequentato l'università prima di trasferirsi a Birmingham. Nel corso delle udienze si è riconosciuto colpevole di 37 capi d'imputazione per possesso d'immagini oscene (in parte a contenuto pedofilo), istigazione di minori a compiere attività sessuali ed estorsione (avendo ricattato alcune delle vittime). Il suo modus operandi era quello di presentarsi come "un 14enne bianco" su Snapchat, Wink o Roblox: social attraverso i quali risulta essere riuscito a entrare in contatto con una settantina di ragazze e bambine di età compresa fra 17 anni e appena 10.