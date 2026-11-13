Chip Nvidia, il Senato convoca Lutnick e l'ex CEO Huang

La convocazione arriva dopo le dimissioni di Huang, che giovedì ha lasciato la guida di Nvidia dopo oltre 30 anni. Nei giorni precedenti, diversi media avevano riferito di una sua stretta relazione con una donna cinese che, secondo informazioni delle autorità di sicurezza statunitensi, potrebbe essere stata reclutata dai servizi segreti di Pechino. Nel fine settimana Huang ha ammesso di essere stato infedele alla moglie. A provocare le sue dimissioni sarebbe stata tuttavia la scoperta di un'ulteriore relazione con una dirigente di Nvidia a lui subordinata.

Lutnick sotto accusa

Lo scandalo ha riportato l'attenzione sulle possibili esportazioni di chip Nvidia verso la Cina, nonostante i divieti imposti da Washington. La donna di origine cinese con cui Huang aveva una relazione aveva lavorato per un certo periodo presso Megaspeed, società con sede a Singapore sospettata dalle autorità americane di aver trasferito segretamente in Cina chip per l'intelligenza artificiale acquistati da Nvidia.