Chip Nvidia, il Senato convoca Lutnick e l'ex CEO Huang
Il ministro statunitense del Commercio e l'ex numero uno di Nvidia saranno chiamati a chiarire possibili violazioni dei divieti sulle esportazioni.
WASHINGTON - Il ministro statunitense del Commercio Howard Lutnick e l'ex amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang sono stati convocati davanti a una commissione del Senato americano per rispondere a nuove domande sulle possibili forniture di chip Nvidia alla Cina, in violazione delle restrizioni statunitensi.
Il presidente della commissione bancaria del Senato, il repubblicano Tim Scott, ha invitato entrambi a partecipare a un'audizione pubblica prevista per dicembre, citando preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale. Lutnick ha già confermato la propria presenza, secondo quanto riferito da un portavoce del Dipartimento del Commercio all'emittente NBC.
La convocazione arriva dopo le dimissioni di Huang, che giovedì ha lasciato la guida di Nvidia dopo oltre 30 anni. Nei giorni precedenti, diversi media avevano riferito di una sua stretta relazione con una donna cinese che, secondo informazioni delle autorità di sicurezza statunitensi, potrebbe essere stata reclutata dai servizi segreti di Pechino. Nel fine settimana Huang ha ammesso di essere stato infedele alla moglie. A provocare le sue dimissioni sarebbe stata tuttavia la scoperta di un'ulteriore relazione con una dirigente di Nvidia a lui subordinata.
Lutnick sotto accusa
Lo scandalo ha riportato l'attenzione sulle possibili esportazioni di chip Nvidia verso la Cina, nonostante i divieti imposti da Washington. La donna di origine cinese con cui Huang aveva una relazione aveva lavorato per un certo periodo presso Megaspeed, società con sede a Singapore sospettata dalle autorità americane di aver trasferito segretamente in Cina chip per l'intelligenza artificiale acquistati da Nvidia.
Secondo quanto riportato dai media statunitensi, Nvidia avrebbe fornito a Megaspeed tecnologia per un valore di circa quattro miliardi di dollari. Il ministro Lutnick sarà quindi chiamato a chiarire come queste forniture siano state possibili alla luce delle restrizioni commerciali in vigore.
Il governo americano punta a rallentare i progressi della Cina nel settore dell'intelligenza artificiale attraverso divieti di esportazione dei chip Nvidia ad alte prestazioni. Huang aveva invece sostenuto una strategia diversa, favorevole alla vendita dei semiconduttori a Pechino. Secondo l'ex CEO, mantenere la Cina legata alla tecnologia statunitense avrebbe contribuito a evitare lo sviluppo di sistemi alternativi, potenzialmente in grado di competere con Nvidia sul mercato mondiale.