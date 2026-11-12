Nvidia chiude in picchiata

Oltre alla relazione con Kimberly Powell, manager della sanità per 18 anni al suo fianco ai vertici del colosso dell'IA, Huang avrebbe avuto un legame sentimentale con un'altra dipendente. Sulla 'honey trap' di Alice Huang, ritenuta una spia cinese, è emerso il preoccupante legame della donna con Huawei, il rivale di Nvidia del Dragone.