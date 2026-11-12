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Nvidia chiude in picchiata
Bruciati oltre 400 miliardi da inizio settimana: il titolo soffre dopo le dimissioni del ceo Jensen Huang
IMAGO / ZUMA Press
Fonte Ats Ans
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Bruciati oltre 400 miliardi da inizio settimana: il titolo soffre dopo le dimissioni del ceo Jensen Huang
Nvidia chiude in picchiata
Bruciati oltre 400 miliardi da inizio settimana: il titolo soffre dopo le dimissioni del ceo Jensen Huang
WASHINGTON - Nvidia chiude al Nasdaq con un tonfo del 4,34%, a 166,19 dollari, portando le perdite all'11% dall'inzio della settimana, innescate dai report sulle relazioni extraconiugali di Jensen Huang, dimessosi oggi da ceo. La società ha bruciato da lunedì più di 400 miliardi di dollari di valore di mercato.
Oltre alla relazione con Kimberly Powell, manager della sanità per 18 anni al suo fianco ai vertici del colosso dell'IA, Huang avrebbe avuto un legame sentimentale con un'altra dipendente. Sulla 'honey trap' di Alice Huang, ritenuta una spia cinese, è emerso il preoccupante legame della donna con Huawei, il rivale di Nvidia del Dragone.
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