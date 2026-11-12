Amore e tradimenti: i CEO travolti dalle relazioni
Cresce il numero di top manager costretti alle dimissioni a causa di relazioni sentimentali non gestite secondo i codici aziendali.
ZURIGO - Le dimissioni del CEO di Nvidia Jensen Huang, dopo le notizie su due relazioni extraconiugali, stanno facendo scalpore. Ma il cofondatore del colosso statunitense dei chip non è un caso isolato: sempre più spesso i top manager perdono il posto a causa di vicende sentimentali. La situazione si fa particolarmente delicata quando entrano in gioco squilibri di potere, segretezza o conflitti di interesse. Per i vertici aziendali, una relazione può mettere fine alla carriera più rapidamente di risultati finanziari deludenti.
JENSEN HUANG (Nvidia): Lo storico CEO e cofondatore del colosso statunitense dei chip si è dimesso giovedì con effetto immediato, dopo le notizie su due relazioni extraconiugali. Particolarmente delicato il legame con un'ex manager di un partner commerciale, sospettata dai servizi segreti statunitensi di spionaggio a favore della Cina. Huang avrebbe inoltre avuto una relazione con una dirigente di Nvidia a lui subordinata. Il gruppo ha avviato un'indagine indipendente, precisando che finora non sono emersi elementi per ritenere che segreti aziendali o la sicurezza nazionale siano stati messi in pericolo. La direttrice finanziaria Colette Kress ha assunto la guida ad interim.
LAURENT FREIXE (Nestlé): Il colosso alimentare svizzero ha licenziato il CEO nel settembre 2025, dopo appena un anno alla guida del gruppo. A costargli il posto è stata una relazione non dichiarata con una dipendente direttamente subordinata, in violazione del codice di condotta del più grande gruppo alimentare al mondo. La vicenda era stata segnalata internamente da alcuni dipendenti al consiglio di amministrazione. Dopo una seconda indagine, condotta anche con il coinvolgimento di esperti esterni, Freixe è stato allontanato con effetto immediato, senza alcuna indennità di uscita.
ANDY BYRON (Astronomer): Il CEO dell'azienda tecnologica statunitense si è dimesso nel luglio 2025 dopo la diffusione di un video diventato virale. Le immagini della «Kiss Cam» lo mostravano insieme alla responsabile delle risorse umane Kristin Cabot durante un concerto dei Coldplay. Entrambi erano sposati con altre persone. L'azienda ha richiamato il ruolo esemplare che i dirigenti sono tenuti a svolgere. Poco dopo, anche Cabot ha lasciato Astronomer.
ASHLEY BUCHANAN (Kohl's): Il CEO della catena statunitense di grandi magazzini è stato licenziato nell'aprile 2025, dopo poco più di 100 giorni dall'insediamento. All'origine del provvedimento, una relazione personale non dichiarata con una consulente la cui azienda riceveva incarichi da Kohl's. Il conflitto di interessi ha portato al licenziamento immediato «for cause», senza indennità di uscita.
RICHARD WHITE (Wisetech Global): Il miliardario australiano del settore tecnologico è finito al centro delle polemiche per le notizie su relazioni con dipendenti e partner commerciali. Secondo le accuse riportate dai media, avrebbe intrecciato rapporti personali e vantaggi aziendali. White si è dimesso dalla carica di CEO nell'ottobre 2024, ma nel febbraio 2025 è tornato ai vertici dell'azienda come Executive Chairman.
BERNARD LOONEY (BP): Il CEO del gruppo energetico britannico si è dimesso nel settembre 2023 per non aver comunicato al consiglio di amministrazione tutte le precedenti relazioni personali con dipendenti. Già nel 2022 il consiglio aveva disposto un'indagine su accuse simili. All'epoca Looney aveva ammesso alcune relazioni passate, assicurando di aver fornito tutte le informazioni richieste.
GUY LACHAPPELLE (Raiffeisen): Nel 2021 ha lasciato la presidenza del consiglio di amministrazione di Raiffeisen dopo che era emersa una vicenda risalente al periodo in cui guidava la Basler Kantonalbank. Nel 2017, durante una relazione extraconiugale, aveva trasmesso documenti riservati alla donna con cui aveva una relazione. La conseguente perdita di fiducia ha reso insostenibile la sua posizione ai vertici di Raiffeisen, spingendolo alle dimissioni.
STEVE EASTERBROOK (McDonald's): Il manager britannico ha perso la carica di CEO nel 2019, dopo poco più di quattro anni alla guida del gruppo, quando è emersa una relazione consensuale con una dipendente. McDonald's ha parlato di una chiara violazione delle regole aziendali. In seguito si è scoperto che Easterbrook aveva nascosto altre relazioni con dipendenti.
PATRIK GISEL (Raiffeisen): Il CEO della banca ha lasciato l'incarico anticipatamente nel novembre 2018, dopo che era emersa una relazione sentimentale con un'ex consigliera di amministrazione di Raiffeisen. Gisel aveva già annunciato a luglio l'intenzione di dimettersi entro la fine dell'anno. Con l'uscita anticipata voleva mettere fine al dibattito pubblico sulla sua persona e consentire alla banca di voltare pagina dopo lo scandalo che aveva coinvolto l'ex CEO Pierin Vincenz.
BRIAN KRZANICH (Intel): Nel 2018 lo storico CEO del produttore di chip è stato costretto a dimettersi per aver nascosto una relazione con una dipendente. Il codice di condotta interno vieta ai dirigenti di intrattenere relazioni sentimentali con i subordinati. Intel ha ribadito l'importanza del rispetto rigoroso delle regole aziendali.
NOEL BIDERMAN (Ashley Madison/Avid Life Media): Il CEO del noto portale di incontri extraconiugali Ashley Madison si è dimesso nel 2015, dopo che una massiccia fuga di dati aveva portato alla luce e-mail personali e indizi su sue presunte relazioni extraconiugali. La violazione aveva provocato la diffusione dei dati di circa 32 milioni di utenti, tra cui nomi, indirizzi e dettagli intimi.
HARRY STONECIPHER (Boeing): Nel 2005 l'allora CEO di Boeing si è dimesso dopo che era diventata pubblica una relazione con una dipendente che ricopriva un ruolo dirigenziale. Il gruppo ha motivato la decisione con la perdita di fiducia nei suoi confronti, ritenendo compromessa la sua capacità di giudizio.