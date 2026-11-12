Amore e tradimenti: i CEO travolti dalle relazioni

LAURENT FREIXE (Nestlé): Il colosso alimentare svizzero ha licenziato il CEO nel settembre 2025, dopo appena un anno alla guida del gruppo. A costargli il posto è stata una relazione non dichiarata con una dipendente direttamente subordinata, in violazione del codice di condotta del più grande gruppo alimentare al mondo. La vicenda era stata segnalata internamente da alcuni dipendenti al consiglio di amministrazione. Dopo una seconda indagine, condotta anche con il coinvolgimento di esperti esterni, Freixe è stato allontanato con effetto immediato, senza alcuna indennità di uscita.

ANDY BYRON (Astronomer): Il CEO dell'azienda tecnologica statunitense si è dimesso nel luglio 2025 dopo la diffusione di un video diventato virale. Le immagini della «Kiss Cam» lo mostravano insieme alla responsabile delle risorse umane Kristin Cabot durante un concerto dei Coldplay. Entrambi erano sposati con altre persone. L'azienda ha richiamato il ruolo esemplare che i dirigenti sono tenuti a svolgere. Poco dopo, anche Cabot ha lasciato Astronomer.