Cerca e trova immobili
Segnalaci
STATI UNITI

Il CEO di Nvidia Jensen Huang si dimette

La vicenda ha provocato forti turbolenze in Borsa, alimentando interrogativi sul futuro della leadership nel settore dei chip.
Il CEO di Nvidia Jensen Huang si dimette
IMAGO / TT
Fonte Awp Sda
di Redazione
Il CEO di Nvidia Jensen Huang si dimette
La vicenda ha provocato forti turbolenze in Borsa, alimentando interrogativi sul futuro della leadership nel settore dei chip.

ZURIGO - Jensen Huang ha lasciato la carica di CEO di Nvidia. Huang si è dimesso da tutte le cariche di vertice, lasciando anche il board, a seguito della rivelazione di due relazioni extraconiugali, di cui una con Alice Huang, top executive cinese di Megaspeed, società basata a Singapore, sospettata di essere una spia cinese. La direttrice finanziaria Colette Kress subentrerà immediatamente alla guida del gruppo.

Si apprende anche che ad Alice Huang è stato vietato l'ingresso a Singapore lo scorso febbraio, dopo che aveva fornito informazioni inesatte nel corso di un'indagine; lo ha reso noto il governo locale. Il ministero dell'Interno di Singapore ha dichiarato che la donna era finita sotto inchiesta per «un suo possibile coinvolgimento in eventuali illeciti a Singapore, in ragione del suo ruolo» di dirigente presso la Megaspeed International.

La vicenda ha provocato forti turbolenze in Borsa. Da quando sono emerse le notizie sulle relazioni, Nvidia ha perso circa mille miliardi di dollari di capitalizzazione, pur mantenendo un valore di mercato di circa 4 mila miliardi. Il titolo ha subito un'ulteriore flessione di oltre l'8% nelle contrattazioni after hours, sulla scia delle indiscrezioni relative a una possibile uscita di scena del fondatore.

Stati Uniti
Il titolo Nvidia crolla dopo le dimissioni del CEO Huang

«Huang è Nvidia»
A spiegare perché il futuro di un singolo dirigente possa avere conseguenze così importanti sui mercati è Matthias Geissbühler, responsabile degli investimenti di Raiffeisen Svizzera. Secondo l'esperto, Nvidia dipende dal suo fondatore in misura insolita rispetto ad altre grandi società quotate. Huang ha creato l'azienda nel 1993 insieme a due ingegneri e l'ha trasformata in uno dei protagonisti assoluti della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. «Huang è Nvidia», sintetizza Geissbühler.

Proprio questa centralità rende particolarmente delicato il passaggio di consegne. Colette Kress, finora direttrice finanziaria, era considerata dall'esperto una delle possibili figure in grado di assicurare una transizione. Il problema, secondo Geissbühler, è che gli altri dirigenti del gruppo sono rimasti relativamente poco conosciuti, anche a causa della forte presenza pubblica di Huang.

Un gigante al centro del boom dell'intelligenza artificiale
Nvidia occupa una posizione strategica nel settore tecnologico grazie ai suoi processori grafici, fondamentali per l'addestramento e il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale. «In praticamente tutti i data center ci sono chip Nvidia», osserva Geissbühler.

La domanda di questi componenti ha alimentato una crescita straordinaria. Negli ultimi dati trimestrali citati dall'esperto, Nvidia ha registrato un fatturato di 96,2 miliardi di dollari, più del doppio rispetto all'anno precedente. Il gruppo, nato inizialmente per sviluppare processori grafici destinati ai videogiochi, realizza oggi la parte preponderante dei propri ricavi attraverso le infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

Geissbühler parla di una «posizione quasi monopolistica», accompagnata da margini compresi tra il 60 e il 70%. Una redditività che attira inevitabilmente la concorrenza. Tra gli sfidanti figura AMD, mentre giganti come Amazon e Alphabet stanno sviluppando chip propri. Secondo l'esperto, questa evoluzione potrebbe mettere Nvidia sotto pressione nei prossimi tre o quattro anni.

I rischi finanziari e il paragone con la bolla delle dotcom
A preoccupare non è soltanto il cambio al vertice. Geissbühler richiama l'attenzione anche sugli investimenti di Nvidia in aziende che acquistano i suoi stessi prodotti. È il caso del fornitore di servizi cloud Coreweave, nel quale il gruppo ha annunciato un investimento azionario di due miliardi di dollari, accompagnato da una collaborazione per ampliare i data center dedicati all'intelligenza artificiale.

Secondo il responsabile degli investimenti di Raiffeisen, questi intrecci possono creare una «relazione finanziaria circolare»: il produttore finanzia clienti che, a loro volta, utilizzano quelle risorse per acquistare la sua tecnologia, rafforzando le dipendenze reciproche.

L'esperto invita inoltre alla prudenza rispetto alle prospettive di crescita del settore. Le promesse di un'espansione apparentemente senza limiti ricordano, a suo giudizio, l'entusiasmo che precedette lo scoppio della bolla delle dotcom nel marzo del 2000. Per Nvidia sarà determinante la capacità delle grandi aziende tecnologiche di mantenere gli attuali ritmi di investimento nei data center. Un rallentamento potrebbe tradursi in una minore domanda di processori.

Le conseguenze per gli investitori svizzeri
Il peso di Nvidia sui mercati finanziari fa sì che le sue difficoltà possano avere ripercussioni anche su chi non possiede direttamente azioni del gruppo. Alla fine di ottobre, per esempio, Nvidia rappresentava il 5,23% dell'iShares Core MSCI World UCITS ETF. Un investimento di 10'000 franchi in questo fondo corrispondeva quindi a un'esposizione indiretta di circa 523 franchi al titolo americano.

Una perdita del 20% delle azioni Nvidia comporterebbe, a parità di tutte le altre condizioni di mercato e dei tassi di cambio, una riduzione di circa 105 franchi del valore dell'investimento. Anche le casse pensioni possono essere esposte: la BVK, per esempio, indica una partecipazione in Nvidia pari all'1,4% del proprio portafoglio complessivo.

Alla luce delle incertezze, Geissbühler afferma che attualmente non acquisterebbe azioni Nvidia. A chi ha investito nel gruppo negli anni scorsi suggerisce invece di verificare quanto il titolo pesi sul proprio portafoglio, valutando eventualmente di realizzare parte dei guadagni e diversificare gli investimenti.

Il prossimo appuntamento importante per i mercati è fissato al 17 novembre, quando Nvidia pubblicherà i risultati trimestrali. Secondo Geissbühler, superata la fase di incertezza legata alla successione, saranno soprattutto i dati finanziari e le prospettive di crescita a determinare l'andamento del titolo. Il rischio maggiore, tuttavia, è che un eventuale crollo di Nvidia induca gli investitori a rivedere le valutazioni dell'intero settore dell'intelligenza artificiale.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
borsachipcolette kressdimissioniintelligenza artificialejensen huangmercati finanziarinvidiascandalotecnologia
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
LIVE
BELLINZONA
23 ore

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
1 gior
8
51

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
3 gior
140
241

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
2 gior
156
218

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
LIVE
HCAP
20 ore
33
67

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
7 ore
24
45

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
LIVE
STATI UNITI
18 ore
4

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
27

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
1 gior
75

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
LIVE
LUGANO
10 ore
67
55

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
3 gior
49
80

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
2 gior
5
71

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

San Martino «sei una figata»
LIVE
MENDRISIO
10 ore
4
47

San Martino «sei una figata»

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
1 gior
5

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9
68

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
LIVE
CANTONE
10 ore
2
22

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
LIVE
CONFINE
1 gior
3
34

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

«Nessuna combine, ma...»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Nessuna combine, ma...»

«Non è scontato che la partita si rigiochi»
LIVE
HCAP
5 ore
36
29

«Non è scontato che la partita si rigiochi»

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
LIVE
VALLESE
2 gior
36
78

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
2 gior

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

Quella lettera che non capisci può costarti cara
LIVE
CANTONE
10 ore
1
17

Quella lettera che non capisci può costarti cara

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
2 gior
13

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
1 gior
25
52

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
58

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
LIVE
ITALIA
1 gior
27
87

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

C'è chi non ce la fa più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
48

C'è chi non ce la fa più

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
1
19

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

La nuova vita di Dario Bürgler
LIVE
HOCKEY
1 gior
5
34

La nuova vita di Dario Bürgler

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
7
9

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
3 gior
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo
LIVE
SVIZZERA
10 ore
10
42

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
3 gior
13
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
LIVE
PARADISO
1 gior
4
62

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita
LIVE
SCI ALPINO
6 ore
12

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
2 gior
1
24

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
LIVE
STATI UNITI
2 gior

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

Lugano accende il Natale
LIVE
LUGANO
1 gior
2
23

Lugano accende il Natale

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
25

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
2 gior
57

Il Governo trasloca per un giorno

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
LIVE
CONFINE
2 gior
5
26

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»
LIVE
ARGOVIA
3 ore

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi
LIVE
MOTOMONDIALE
1 gior
13
66

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi

«Trattato come un mobile»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
5
32

«Trattato come un mobile»

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»
LIVE
CICLOCROSS
2 gior
1
12

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»

Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo
LIVE
LUGANO
1 gior

Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
3 gior

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
51

«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Washington, il killer si è sparato
LIVE
STATI UNITI
24 min

Washington, il killer si è sparato

È morto Toni Capuozzo
LIVE
ITALIA
45 min

È morto Toni Capuozzo

Terminato l'incontro tra Putin e gli emissari di Trump
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
55 min
1

Terminato l'incontro tra Putin e gli emissari di Trump

Duro colpo ai mercati illegali del Darknet: 354 arresti
LIVE
GERMANIA
1 ora

Duro colpo ai mercati illegali del Darknet: 354 arresti

Nasce "Next Crans-Montana"
LIVE
ITALIA
1 ora

Nasce "Next Crans-Montana"

Sparatoria in centro a Washington: più persone colpite
LIVE
STATI UNITI
2 ore
1
4

Sparatoria in centro a Washington: più persone colpite

Crollo a Brooklyn, sale a otto il bilancio dei morti
LIVE
STATI UNITI
3 ore

Crollo a Brooklyn, sale a otto il bilancio dei morti

Greta Thunberg alla COP31: «Il pianeta non sta morendo, viene ucciso»
LIVE
TURCHIA
3 ore
6
40

Greta Thunberg alla COP31: «Il pianeta non sta morendo, viene ucciso»

«Strage nelle scuole alle 10.50». Il Governo: «Niente evacuazioni senza pericoli concreti»
LIVE
ITALIA
5 ore
2
17

«Strage nelle scuole alle 10.50». Il Governo: «Niente evacuazioni senza pericoli concreti»

Nvidia, spunta un secondo affaire
LIVE
STATI UNITI
8 ore
5
10

Nvidia, spunta un secondo affaire