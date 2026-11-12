Il CEO di Nvidia Jensen Huang si dimette

«Huang è Nvidia»

A spiegare perché il futuro di un singolo dirigente possa avere conseguenze così importanti sui mercati è Matthias Geissbühler, responsabile degli investimenti di Raiffeisen Svizzera. Secondo l'esperto, Nvidia dipende dal suo fondatore in misura insolita rispetto ad altre grandi società quotate. Huang ha creato l'azienda nel 1993 insieme a due ingegneri e l'ha trasformata in uno dei protagonisti assoluti della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. «Huang è Nvidia», sintetizza Geissbühler.

Proprio questa centralità rende particolarmente delicato il passaggio di consegne. Colette Kress, finora direttrice finanziaria, era considerata dall'esperto una delle possibili figure in grado di assicurare una transizione. Il problema, secondo Geissbühler, è che gli altri dirigenti del gruppo sono rimasti relativamente poco conosciuti, anche a causa della forte presenza pubblica di Huang.