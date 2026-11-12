Il CEO di Nvidia Jensen Huang si dimette
La vicenda ha provocato forti turbolenze in Borsa, alimentando interrogativi sul futuro della leadership nel settore dei chip.
ZURIGO - Jensen Huang ha lasciato la carica di CEO di Nvidia. Huang si è dimesso da tutte le cariche di vertice, lasciando anche il board, a seguito della rivelazione di due relazioni extraconiugali, di cui una con Alice Huang, top executive cinese di Megaspeed, società basata a Singapore, sospettata di essere una spia cinese. La direttrice finanziaria Colette Kress subentrerà immediatamente alla guida del gruppo.
Si apprende anche che ad Alice Huang è stato vietato l'ingresso a Singapore lo scorso febbraio, dopo che aveva fornito informazioni inesatte nel corso di un'indagine; lo ha reso noto il governo locale. Il ministero dell'Interno di Singapore ha dichiarato che la donna era finita sotto inchiesta per «un suo possibile coinvolgimento in eventuali illeciti a Singapore, in ragione del suo ruolo» di dirigente presso la Megaspeed International.
La vicenda ha provocato forti turbolenze in Borsa. Da quando sono emerse le notizie sulle relazioni, Nvidia ha perso circa mille miliardi di dollari di capitalizzazione, pur mantenendo un valore di mercato di circa 4 mila miliardi. Il titolo ha subito un'ulteriore flessione di oltre l'8% nelle contrattazioni after hours, sulla scia delle indiscrezioni relative a una possibile uscita di scena del fondatore.
«Huang è Nvidia»
A spiegare perché il futuro di un singolo dirigente possa avere conseguenze così importanti sui mercati è Matthias Geissbühler, responsabile degli investimenti di Raiffeisen Svizzera. Secondo l'esperto, Nvidia dipende dal suo fondatore in misura insolita rispetto ad altre grandi società quotate. Huang ha creato l'azienda nel 1993 insieme a due ingegneri e l'ha trasformata in uno dei protagonisti assoluti della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. «Huang è Nvidia», sintetizza Geissbühler.
Proprio questa centralità rende particolarmente delicato il passaggio di consegne. Colette Kress, finora direttrice finanziaria, era considerata dall'esperto una delle possibili figure in grado di assicurare una transizione. Il problema, secondo Geissbühler, è che gli altri dirigenti del gruppo sono rimasti relativamente poco conosciuti, anche a causa della forte presenza pubblica di Huang.
Un gigante al centro del boom dell'intelligenza artificiale
Nvidia occupa una posizione strategica nel settore tecnologico grazie ai suoi processori grafici, fondamentali per l'addestramento e il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale. «In praticamente tutti i data center ci sono chip Nvidia», osserva Geissbühler.
La domanda di questi componenti ha alimentato una crescita straordinaria. Negli ultimi dati trimestrali citati dall'esperto, Nvidia ha registrato un fatturato di 96,2 miliardi di dollari, più del doppio rispetto all'anno precedente. Il gruppo, nato inizialmente per sviluppare processori grafici destinati ai videogiochi, realizza oggi la parte preponderante dei propri ricavi attraverso le infrastrutture per l'intelligenza artificiale.
Geissbühler parla di una «posizione quasi monopolistica», accompagnata da margini compresi tra il 60 e il 70%. Una redditività che attira inevitabilmente la concorrenza. Tra gli sfidanti figura AMD, mentre giganti come Amazon e Alphabet stanno sviluppando chip propri. Secondo l'esperto, questa evoluzione potrebbe mettere Nvidia sotto pressione nei prossimi tre o quattro anni.
I rischi finanziari e il paragone con la bolla delle dotcom
A preoccupare non è soltanto il cambio al vertice. Geissbühler richiama l'attenzione anche sugli investimenti di Nvidia in aziende che acquistano i suoi stessi prodotti. È il caso del fornitore di servizi cloud Coreweave, nel quale il gruppo ha annunciato un investimento azionario di due miliardi di dollari, accompagnato da una collaborazione per ampliare i data center dedicati all'intelligenza artificiale.
Secondo il responsabile degli investimenti di Raiffeisen, questi intrecci possono creare una «relazione finanziaria circolare»: il produttore finanzia clienti che, a loro volta, utilizzano quelle risorse per acquistare la sua tecnologia, rafforzando le dipendenze reciproche.
L'esperto invita inoltre alla prudenza rispetto alle prospettive di crescita del settore. Le promesse di un'espansione apparentemente senza limiti ricordano, a suo giudizio, l'entusiasmo che precedette lo scoppio della bolla delle dotcom nel marzo del 2000. Per Nvidia sarà determinante la capacità delle grandi aziende tecnologiche di mantenere gli attuali ritmi di investimento nei data center. Un rallentamento potrebbe tradursi in una minore domanda di processori.
Le conseguenze per gli investitori svizzeri
Il peso di Nvidia sui mercati finanziari fa sì che le sue difficoltà possano avere ripercussioni anche su chi non possiede direttamente azioni del gruppo. Alla fine di ottobre, per esempio, Nvidia rappresentava il 5,23% dell'iShares Core MSCI World UCITS ETF. Un investimento di 10'000 franchi in questo fondo corrispondeva quindi a un'esposizione indiretta di circa 523 franchi al titolo americano.
Una perdita del 20% delle azioni Nvidia comporterebbe, a parità di tutte le altre condizioni di mercato e dei tassi di cambio, una riduzione di circa 105 franchi del valore dell'investimento. Anche le casse pensioni possono essere esposte: la BVK, per esempio, indica una partecipazione in Nvidia pari all'1,4% del proprio portafoglio complessivo.
Alla luce delle incertezze, Geissbühler afferma che attualmente non acquisterebbe azioni Nvidia. A chi ha investito nel gruppo negli anni scorsi suggerisce invece di verificare quanto il titolo pesi sul proprio portafoglio, valutando eventualmente di realizzare parte dei guadagni e diversificare gli investimenti.
Il prossimo appuntamento importante per i mercati è fissato al 17 novembre, quando Nvidia pubblicherà i risultati trimestrali. Secondo Geissbühler, superata la fase di incertezza legata alla successione, saranno soprattutto i dati finanziari e le prospettive di crescita a determinare l'andamento del titolo. Il rischio maggiore, tuttavia, è che un eventuale crollo di Nvidia induca gli investitori a rivedere le valutazioni dell'intero settore dell'intelligenza artificiale.