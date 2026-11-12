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Nvidia, spunta un secondo affaire

Si tratterebbe di Kmberly Powell, vicepresidente di Nvidia per il settore sanitario.
Nvidia, spunta un secondo affaire
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Ats Ans
di Redazione
Nvidia, spunta un secondo affaire
Si tratterebbe di Kmberly Powell, vicepresidente di Nvidia per il settore sanitario.

WASHINGTON - Jensen Huang, il ceo di Nvidia sotto indagine per una relazione con una donna identificata dall'intelligente americana come una spia cinese, ha avuto un rapporto extraconiugale anche con una dirigente che lavorava sotto la sua diretta supervisione. È quanto riferiscono cinque persone dell'azienda al New York Times.

Si tratterebbe di Kmberly Powell, vicepresidente di Nvidia per il settore sanitario.

Secondo il codice di condotta di Nvidia, i dipendenti devono "evitare situazioni in cui le proprie azioni possano creare conflitti", incluse le "relazioni personali". Huang e la 48enne Powell, anche lei sposata, sono stati ripresi in un video mentre si scambiavano effusioni presso un hotel di San Jose, in California, in occasione di una conferenza dell'azienda tenutasi a marzo.

Le azioni di Nvidia hanno subito un netto calo del 7% nelle contrattazioni after-hours, in seguito alla pubblicazione della notizia. Lo riporta Cnn.

Visite a Taiwan
Intanto la donna cinese sospettata di aver lavorato per l'intelligente di Pechino e coinvolta in una prima relazione extraconiugale con Huang, è entrata a Taiwan otto volte tra il 2024 e il 2025. Lo ha dichiarato il ministro del Consiglio per gli Affari continentali, Chiu Chui-cheng, intervenendo in Parlamento, riporta Cna.

Secondo i dati in possesso delle autorità, Alice Huang, conosciuta anche come Huang Le, ha visitato l'isola tre volte nel 2024 e cinque nel 2025, utilizzando un passaporto di Hong Kong e ottenendo un ingresso per normali motivi di affari.

Chiu ha precisato che al momento degli ingressi non erano emerse segnalazioni particolari a suo carico e che il suo ministero non aveva ricevuto informazioni dalle autorità statunitensi sulla donna. Secondo quanto riportato dal New York Times, Washington avrebbe avvertito Taipei già nel 2024 della necessità di monitorarne gli spostamenti. Le autorità taiwanesi hanno avviato un'indagine sul caso. Pechino ha respinto le accuse di spionaggio.

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