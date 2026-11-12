Nvidia, spunta un secondo affaire

Chiu ha precisato che al momento degli ingressi non erano emerse segnalazioni particolari a suo carico e che il suo ministero non aveva ricevuto informazioni dalle autorità statunitensi sulla donna. Secondo quanto riportato dal New York Times, Washington avrebbe avvertito Taipei già nel 2024 della necessità di monitorarne gli spostamenti. Le autorità taiwanesi hanno avviato un'indagine sul caso. Pechino ha respinto le accuse di spionaggio.