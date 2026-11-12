Huang ha avuto affaire anche con una manager di Nvidia

WASHINGTON - Jensen Huang, il ceo di Nvidia sotto indagine per una relazione con una donna identificata dall'intelligence americana come una spia cinese, ha avuto un rapporto extraconiugale anche con una dirigente che lavorava sotto la sua diretta supervisione. È quanto riferiscono cinque persone dell'azienda al New York Times. Si tratta di Kmberly Powell, vicepresidente di Nvidia per il settore sanitario.