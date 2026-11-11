È morto «improvvisamente» l’ambasciatore russo negli Stati Uniti

Dartschijew aveva assunto l'incarico a Washington nel marzo 2025, dopo un miglioramento delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Russia, fino ad allora tese. La sede diplomatica russa negli USA era rimasta senza ambasciatore per sei mesi. In precedenza, dal 2014 al 2021, Dartschijew aveva ricoperto il ruolo di ambasciatore russo in Canada.