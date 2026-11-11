È morto «improvvisamente» l’ambasciatore russo negli Stati Uniti
Mosca mette però in guardia contro teorie del complotto: «Era un malato cronico», dicono dal Cremlino
Mosca mette però in guardia contro teorie del complotto: «Era un malato cronico», dicono dal Cremlino
MOSKAU - L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Alexander Dartschijew, è morto all'età di 66 anni. Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri di Mosca. Secondo quanto scritto su Telegram dalla portavoce del ministero, Maria Sacharowa, il diplomatico è deceduto a Mosca a causa di una malattia cronica. Sacharowa ha inoltre invitato i media a non lasciarsi trascinare in «inutili teorie del complotto» sulla sua morte.
Dartschijew aveva assunto l'incarico a Washington nel marzo 2025, dopo un miglioramento delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Russia, fino ad allora tese. La sede diplomatica russa negli USA era rimasta senza ambasciatore per sei mesi. In precedenza, dal 2014 al 2021, Dartschijew aveva ricoperto il ruolo di ambasciatore russo in Canada.