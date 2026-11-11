Allarme bomba, e-mail inviata a oltre 6300 scuole

La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha commentato l'accaduto con un post social. «Il Governo sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici. Le Forze dell'Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico. Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari».

Si cerca a questo punto di capire l'origine di questa ondata di messaggi minatori. «Sull'ipotesi di una regia comune si dovranno pronunciare gli investigatori che ci stanno lavorando» è la posizione prudente del ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi. «La ricorrenza e la diversificazione» degli allarmi, estesi a livello europeo, «fanno più propendere verso una strategia piuttosto che un singolo mitomane», secondo il già citato Valditara. Anche se è «francamente impossibile» avere una certezza in questo momento.