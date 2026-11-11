Niente impeachment (per ora) contro Hegseth
La maggioranza repubblicana alla Camera affossa la mozione di impeachment contro il capo del Pentagono, rinviando ogni decisione al prossimo Congresso.
WASHINGTON - I repubblicani sono riusciti a bloccare il tentativo di mettere sotto accusa il capo del Pentagono, promosso dal compagno di partito Thomas Massie, in relazione alla guerra in Iran, regalando una vittoria al presidente Donald Trump appena pochi giorni dopo la batosta incassata dal Grand Old Party alle midterm.
La Camera ha votato con 211 a favore e 204 contro (tra cui lo stesso Massie) per trasferire la risoluzione di impeachment alla Commissione Giustizia, facendo di fatto naufragare l'iniziativa, con il relativo voto atteso oggi sull'eventuale formulazione di accuse formali contro Hegseth: ma, con la maggioranza Gop, la mozione è destinata a fallire.
Al momento della votazione erano assenti 11 deputati dem e 7 repubblicani: se fossero stati tutti presenti, forse l'esito della votazione sarebbe stato leggermente diverso. Dato che la proposta è sostanzialmente naufragata, la questione slitta al prossimo Congresso: resta da vedere se quest'ultimo, a maggioranza dem, deciderà di riprenderla in esame.
Per il momento, i repubblicani possono procedere con le altre attività di fine anno che intendevano portare a termine, dopo aver schivato le insidie di una votazione fortemente temuta che, in caso di successo, avrebbe paralizzato il Senato americano per settimane. Malgrado le probabilità di condanna di Hegseth, che avrebbe richiesto una maggioranza dei due terzi al Senato, fossero praticamente nulle, un eventuale processo avrebbe bloccato di fatto l'intera agenda legislativa che intendevano perseguire. In un certo senso, si tratta di una boccata d'ossigeno per l'amministrazione Trump, per il capo del Pentagono e per i leader repubblicani che sono riusciti a compattare i propri ranghi e a far naufragare la misura.