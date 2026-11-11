Niente impeachment (per ora) contro Hegseth

Al momento della votazione erano assenti 11 deputati dem e 7 repubblicani: se fossero stati tutti presenti, forse l'esito della votazione sarebbe stato leggermente diverso. Dato che la proposta è sostanzialmente naufragata, la questione slitta al prossimo Congresso: resta da vedere se quest'ultimo, a maggioranza dem, deciderà di riprenderla in esame.

Per il momento, i repubblicani possono procedere con le altre attività di fine anno che intendevano portare a termine, dopo aver schivato le insidie di una votazione fortemente temuta che, in caso di successo, avrebbe paralizzato il Senato americano per settimane. Malgrado le probabilità di condanna di Hegseth, che avrebbe richiesto una maggioranza dei due terzi al Senato, fossero praticamente nulle, un eventuale processo avrebbe bloccato di fatto l'intera agenda legislativa che intendevano perseguire. In un certo senso, si tratta di una boccata d'ossigeno per l'amministrazione Trump, per il capo del Pentagono e per i leader repubblicani che sono riusciti a compattare i propri ranghi e a far naufragare la misura.