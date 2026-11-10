I repubblicani scelgono Jim Jordan

Jordan presiede attualmente la commissione giustizia e rappresenta un collegio dell'Ohio dal 2007. Il «New York Times» lo ha descritto come un «combattivo attaccabrighe», sottolineando i suoi stretti legami con il presidente Donald Trump. Nel 2023 aveva tentato senza successo di conquistare la presidenza della Camera: dopo settimane di caos, a spuntarla fu Johnson. Jordan aveva infatti fallito tre votazioni in aula, prima che il suo gruppo decidesse di ritirarlo dalla corsa.

Questa volta Jordan ha avuto la meglio su Steve Scalise, finora numero due dei repubblicani alla Camera. La sua elezione arriva dopo la pesante sconfitta alle elezioni di metà mandato di una settimana fa, che aveva alimentato le richieste di un cambio di leadership all'interno del partito. Nel nuovo Congresso, i repubblicani si troveranno di fronte a una solida maggioranza democratica. I rapporti di forza esatti restano però incerti, poiché gli scrutini sono ancora in corso.