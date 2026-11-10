Milioni di euro e lingotti d’oro verso la Svizzera, poi la svolta

Tutto era cominciato con un controllo sull'Autolaghi. Due donne fermate dalla Guardia di finanza, quasi mezzo milione di euro in contanti e il sospetto di aver scoperto un gigantesco traffico di denaro nascosto al fisco italiano e trasferito nei forzieri svizzeri. Tredici anni dopo, però, l'inchiesta su una presunta rete di spalloni della valuta si chiude con un clamoroso ribaltone giudiziario: la Corte d'Appello di Firenze ha assolto i quattro imputati che erano stati condannati in primo grado dal Tribunale di Lucca.

Si arriva all'assoluzione «il fatto non sussiste»

Non solo. I giudici hanno disposto anche la restituzione di oltre 1,6 milioni di euro, tra somme sequestrate e confiscate nell'ambito delle indagini condotte dalla Guardia di finanza e dalla Procura di Como. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate, ma il dispositivo parla chiaro: assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti e quattro gli imputati.