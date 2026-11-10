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Milioni di euro e lingotti d’oro verso la Svizzera, poi la svolta

Partita nel 2013 da un controllo sull'A8, l'inchiesta su un presunto traffico di denaro aveva portato a sequestri a sei zeri e pesanti condanne. Ora la Corte d'Appello ribalta tutto.
Milioni di euro e lingotti d’oro verso la Svizzera, poi la svolta
Archivio Guardia di Fiinanza Como
Fonte Provincia di Como
elaborata da Redazione
Milioni di euro e lingotti d’oro verso la Svizzera, poi la svolta
Partita nel 2013 da un controllo sull'A8, l'inchiesta su un presunto traffico di denaro aveva portato a sequestri a sei zeri e pesanti condanne. Ora la Corte d'Appello ribalta tutto.

COMO - Un presunto traffico di denaro contante tra Italia e Svizzera, milioni di euro sequestrati e quattro persone condannate a pene fino a sette anni e mezzo di carcere. Al centro dell'inchiesta, avviata nel 2013 dopo un controllo della Guardia di finanza sull'Autolaghi (A8), c'era il sospetto di una rete di intermediari che trasportavano oltreconfine denaro sottratto al fisco italiano.

Tredici anni dopo, però, il caso si chiude con un ribaltone giudiziario: la Corte d'Appello di Firenze ha assolto tutti e quattro gli imputati perché il fatto non sussiste, disponendo anche la restituzione di oltre 1,6 milioni di euro.

Tutto era cominciato con un controllo sull'Autolaghi. Due donne fermate dalla Guardia di finanza, quasi mezzo milione di euro in contanti e il sospetto di aver scoperto un gigantesco traffico di denaro nascosto al fisco italiano e trasferito nei forzieri svizzeri. Tredici anni dopo, però, l'inchiesta su una presunta rete di spalloni della valuta si chiude con un clamoroso ribaltone giudiziario: la Corte d'Appello di Firenze ha assolto i quattro imputati che erano stati condannati in primo grado dal Tribunale di Lucca.

Si arriva all'assoluzione «il fatto non sussiste»
Non solo. I giudici hanno disposto anche la restituzione di oltre 1,6 milioni di euro, tra somme sequestrate e confiscate nell'ambito delle indagini condotte dalla Guardia di finanza e dalla Procura di Como. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate, ma il dispositivo parla chiaro: assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti e quattro gli imputati.

Si tratta delle due donne fermate con il denaro contante, S.M., cittadina svizzera di 63 anni, e la madre M.G.Z., residente in provincia di Varese, oltre ai due uomini che gli inquirenti consideravano i presunti organizzatori del traffico: G.R., amministratore di una fiduciaria di Chiasso, e un altro G.R., residente a Binago.

Il sospetto di un fiume di denaro per la Svizzera
Per ricostruire la vicenda bisogna tornare al 2013, quando la Guardia di finanza di Como riteneva di aver individuato un sistema organizzato per trasferire denaro non dichiarato tra Italia e Svizzera. Secondo l'ipotesi investigativa, dietro quei movimenti si nascondeva un'attività di evasione fiscale su larga scala, alimentata da una rete di intermediari. Tra questi, secondo gli inquirenti, figuravano anche ex contrabbandieri che, abbandonato il tradizionale traffico di merci, si sarebbero riconvertiti al trasporto clandestino di valuta.

Tra il 2013 e il 2014, le Fiamme gialle avevano sequestrato circa 2,5 milioni di euro in contanti e diversi lingotti d'oro. Gli investigatori sospettavano l'esistenza di un circuito che coinvolgeva fiduciarie e banche svizzere, attraverso le quali grandi evasori italiani avrebbero sottratto ingenti somme ai controlli del fisco. Un ruolo centrale, sempre secondo l'accusa, sarebbe stato svolto dagli spalloni, incaricati di trasportare fisicamente il denaro oltreconfine. Una sorta di bancomat ambulanti, capaci di movimentare ingenti quantità di contanti lontano dai canali bancari tradizionali.

Poi il ribaltone in Appello
L'inchiesta aveva coinvolto una ventina di imputati, ma nel corso degli anni si era frammentata in diversi procedimenti, assegnati ai tribunali italiani in base alle rispettive competenze territoriali. Uno dei filoni principali era approdato a Lucca, dove i giudici avevano assolto diversi imputati e dichiarato la prescrizione per alcuni reati. Erano però arrivate anche quattro pesanti condanne: sette anni e mezzo di carcere per G.R., sei anni e mezzo per l'altro G.R. e quattro anni ciascuna per S.M. e M.G.Z.

Le difese, rappresentate dagli avvocati Ivan Colciago, Vitali e Paolo Bossi, avevano impugnato la sentenza, contestando le conclusioni del Tribunale. Ora, a tredici anni dall'inizio della vicenda, la Corte d'Appello di Firenze ha ribaltato il verdetto: tutte e quattro le condanne sono state cancellate. E con l'assoluzione è arrivato anche l'ordine di restituire le somme sequestrate e confiscate. Una cifra che supera complessivamente 1,6 milioni di euro.

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