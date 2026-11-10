L'impeachment di Hegseth potrebbe slittare alla prossima legislatura

«Non ne parlerò in questo momento», ha dichiarato Johnson, interpellato sulla possibilità che si impegni a inviare al Senato gli atti per l'impeachment di Hegseth. Ha inoltre previsto che la mozione - promossa dal deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie con il sostegno quasi unanime dei Democratici - sarà respinta dall'aula della Camera. «Rispetteremo le regole», ha affermato il repubblicano della Louisiana.

La tattica di trattenere gli atti di impeachment, impedendone l'invio al Senato, fu adottata nel 2019 dall'allora speaker democratica Nancy Pelosi, la quale attese un mese dopo il voto della Camera contro Donald Trump prima di trasmettere i documenti al Senato per il processo. Con tale ritardo, Pelosi intendeva ottenere concessioni dai repubblicani al Senato in merito alle modalità di svolgimento del processo a Trump. La sua strategia ha messo in luce come esistano, di fatto, ben poche regole o precedenti a disciplinare le scelte tattiche della Camera in materia di impeachment.