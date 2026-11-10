L'impeachment di Hegseth potrebbe slittare alla prossima legislatura
La decisione spetta allo speaker, il repubblicano Mike Johnson
WASHINGTON - La Camera dei Rappresentanti potrebbe votare questa settimana l'impeachment del segretario alla difesa Pete Hegseth. Tuttavia, anche qualora la mozione venisse approvata, gli atti potrebbero non arrivare mai al Senato.
La decisione finale spetta infatti allo speaker repubblicano Mike Johnson, il quale potrebbe semplicemente rifiutarsi di trasmettere gli atti al Senato prima della conclusione dell'attuale legislatura, rimandando così la questione alla successiva, quando entrambe le Camere saranno sotto il controllo dei Democratici. Lo scrive il quotidiano statunitense Politico.
«Non ne parlerò in questo momento», ha dichiarato Johnson, interpellato sulla possibilità che si impegni a inviare al Senato gli atti per l'impeachment di Hegseth. Ha inoltre previsto che la mozione - promossa dal deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie con il sostegno quasi unanime dei Democratici - sarà respinta dall'aula della Camera. «Rispetteremo le regole», ha affermato il repubblicano della Louisiana.
La tattica di trattenere gli atti di impeachment, impedendone l'invio al Senato, fu adottata nel 2019 dall'allora speaker democratica Nancy Pelosi, la quale attese un mese dopo il voto della Camera contro Donald Trump prima di trasmettere i documenti al Senato per il processo. Con tale ritardo, Pelosi intendeva ottenere concessioni dai repubblicani al Senato in merito alle modalità di svolgimento del processo a Trump. La sua strategia ha messo in luce come esistano, di fatto, ben poche regole o precedenti a disciplinare le scelte tattiche della Camera in materia di impeachment.