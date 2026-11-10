Cyberattacco ai supermercati, Parigi accusa l'Iran: «Non escludiamo nulla»
La Francia convocherà l'ambasciatore iraniano e chiederà sanzioni europee. Il ministro degli Esteri Barrot: «Adotteremo tutte le misure necessarie».
PARIGI - La Francia non esclude «nulla» in risposta al grave attacco informatico che ha colpito centinaia di congelatori dei supermercati e che Parigi attribuisce all'Iran. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, intervenendo ai microfoni di Franceinfo.
Il ministro ha annunciato che l'ambasciatore iraniano sarà convocato e che la Francia chiederà l'adozione di sanzioni a livello europeo in risposta all'attacco informatico.
«Posso anche dirvi che non escludiamo nulla e adotteremo tutte le misure, comprese quelle che potremmo non rendere pubbliche, che riterremo proporzionate e necessarie per scoraggiare ulteriori attacchi», ha affermato Barrot.
Le dichiarazioni del capo della diplomazia francese lasciano dunque aperta la possibilità di ulteriori contromisure, anche non pubbliche, oltre alla convocazione dell'ambasciatore e alla richiesta di sanzioni europee.