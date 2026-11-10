L'onda blu abbatte un'altra «guerriera MAGA»

Boebert, una fedelissima del presidente che però aveva votato per la diffusione dei file su Epstein in polemica con l'amministrazione, era stata eletta per la prima volta nel 2020, dopo aver inaspettatamente sconfitto alle primarie un deputato repubblicano in carica che puntava al quinto mandato.

Trump le aveva dato il suo sostegno poco prima delle midterm in un post su Truth Social definendola una "guerriera MAGA, che è stata con noi fin dall'inizio". Qualche tempo prima, invece, l'aveva definita "stupida" e "debole di mente", poiché lei aveva sostenuto la campagna alle primarie repubblicane in Kentucky di Thomas Massie, il deputato che ha presentato la mozione per l'impeachment di Pete Hegseth.