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L'onda blu abbatte un'altra «guerriera MAGA»

Anche il Colorado sfugge dal controllo repubblicano. A conquistare il seggio è la democratica Eileen Laubacher
L'onda blu abbatte un'altra «guerriera MAGA»
AFP
La neoeletta Eileen Laubacher.
Fonte Ats Ans
di Redazione
L'onda blu abbatte un'altra «guerriera MAGA»
Anche il Colorado sfugge dal controllo repubblicano. A conquistare il seggio è la democratica Eileen Laubacher

WASHINGTON D.C. - La democratica Eileen Laubacher ha strappato il seggio ai repubblicani in Colorado, ponendo fine al mandato della deputata trumpiana Lauren Boebert. Lo rivelano le proiezioni della Cnn.

Laubacher, che ha prestato servizio nella Marina per oltre trent'anni, ha saputo sfruttare il clima politico nazionale sfavorevole al Grand old party concentrando la propria campagna elettorale su questioni legate al costo della vita.

Boebert, una fedelissima del presidente che però aveva votato per la diffusione dei file su Epstein in polemica con l'amministrazione, era stata eletta per la prima volta nel 2020, dopo aver inaspettatamente sconfitto alle primarie un deputato repubblicano in carica che puntava al quinto mandato.

Trump le aveva dato il suo sostegno poco prima delle midterm in un post su Truth Social definendola una "guerriera MAGA, che è stata con noi fin dall'inizio". Qualche tempo prima, invece, l'aveva definita "stupida" e "debole di mente", poiché lei aveva sostenuto la campagna alle primarie repubblicane in Kentucky di Thomas Massie, il deputato che ha presentato la mozione per l'impeachment di Pete Hegseth.

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