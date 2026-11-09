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Da Ambrì a Zugo, la nuova vita di Duca: «Meno telefonate, ma molte più riunioni»

Il nuovo CEO dello Zugo ci ha raccontato le prime intense settimane trascorse oltre Gottardo: «Il ghiaccio mi manca, ma sono contento della scelta fatta»
Da Ambrì a Zugo, la nuova vita di Duca: «Meno telefonate, ma molte più riunioni»
TiPress
di Fabrizio BerettaGiornalista
Da Ambrì a Zugo, la nuova vita di Duca: «Meno telefonate, ma molte più riunioni»
Il nuovo CEO dello Zugo ci ha raccontato le prime intense settimane trascorse oltre Gottardo: «Il ghiaccio mi manca, ma sono contento della scelta fatta»
HOCKEY: Risultati e classifiche

ZUGO - Una nuova sfida professionale, lontano dalla quotidianità del ghiaccio ma sempre nel mondo dell'hockey. Dopo tanti anni trascorsi ad Ambrì, Paolo Duca ha voltato pagina e oggi ricopre il ruolo di CEO dello Zugo. Un cambiamento importante, arrivato in un momento particolarmente intenso per il club della Svizzera centrale, impegnato nell'ampliamento della OYM hall e in diversi progetti di sviluppo.

Tra nuove responsabilità, riunioni e scadenze, l'ex direttore sportivo biancoblù non ha però perso la passione per l'hockey e il legame con la Leventina. Lo abbiamo incontrato per fare il punto sui suoi primi mesi a Zugo, parlare della sua nuova vita professionale e delle emozioni che proverà tornando alla Gottardo Arena da avversario il prossimo 21 novembre.

Paolo, come stanno andando le cose?
«Per il momento sono soddisfatto ed è come me l'aspettavo. È una bella sfida professionale e rappresenta un cambiamento rispetto a ciò a cui ero abituato. È un ruolo un po’ più distante dallo sport, ma stimolante dal punto di vista aziendale. Sono arrivato nel bel mezzo del progetto di ampliamento della pista e negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente per completare la prima fase del progetto "Keep Building", che riguardava la parte sud della struttura. La parte nord verrà invece ultimata all'inizio della prossima stagione o, al più tardi, a ottobre. A quel punto avremo una pista completamente rinnovata, con circa 1'500 posti in più per il pubblico».

Sono dunque state settimane molto intense...
«Sicuramente, ma al tempo stesso anche molto interessanti. Abbiamo dovuto impegnarci parecchio per arrivare pronti. Ora abbiamo uno Sport Bar completamente nuovo, aperto anche durante il giorno, quando non ci sono partite. Inoltre, abbiamo inaugurato un nuovo store, gestito direttamente da noi. Questo significa occuparsi dell'intera linea di prodotti, dagli ordini alla gestione del magazzino. Abbiamo anche rinnovato tutti i sistemi di pagamento della pista e reso digitali le tessere stagionali. Naturalmente non faccio tutto da solo: abbiamo tanti collaboratori che seguono i diversi progetti. L'importante è sapersi coordinare e tenere sempre presenti le scadenze. Quando il tempo stringe, è proprio questo a fare la differenza: bisogna evitare di rimandare le cose».

Insomma, a Zugo non ci si è annoiati nelle ultime settimane...
«No, anzi. Anche nella parte sportiva ci sono state alcune novità. Abbiamo avuto un cambio di direttore sportivo e di allenatore, oltre all'arrivo di alcuni nuovi giocatori. È stata un'estate parecchio movimentata. C'è poi il programma femminile, che vogliamo continuare a sviluppare. Abbiamo organizzato una cerimonia per appendere i gagliardetti delle ragazze sotto la volta della OYM hall: l'anno scorso hanno vinto sia il campionato sia la Coppa, facendo registrare anche il record europeo di media spettatori a partita».

Passi costantemente le giornate al telefono?
«Rispetto a prima, quando ero direttore sportivo ad Ambrì, il telefono squilla un po' meno, ma sono aumentate parecchio le riunioni e le mail da evadere».

Il ghiaccio non ti manca?
«Certo che mi manca. La mia passione è ancora legata allo sport e cerco quindi di seguire il più possibile la squadra, anche in trasferta. Ma al tempo stesso sono contento di poter vivere una nuova esperienza nel mondo dell'hockey, questa volta in un ruolo diverso. Come avevo già avuto modo di spiegarvi, non cercavo attivamente un ruolo da CEO, anche se devo ammettere che avevo già pensato, un giorno, di fare qualcosa di differente nel mondo dell’hockey. Quando si è presentata questa opportunità, l'ho quindi colta perché l'ho trovata stimolante. Dopotutto la mia formazione accademica va in questa direzione: ho una laurea in economia e, quando ero ad Ambrì, ho conseguito un master in Management all'Università di Lugano».

TiPress

Che effetto ti fa trovare l'Ambrì così in alto in classifica?
«Mi fa molto piacere perché mi sento ancora profondamente legato alla società. Per questo sono davvero felice di vedere che i ragazzi con cui ho lavorato per tanti anni stanno facendo bene. Auguro solo il meglio all'Ambrì e spero che il club continui su questa strada, rimanendo il più a lungo possibile nelle posizioni alte della classifica. È un club unico e mi piacerebbe che anche le prossime generazioni possano vivere quello che abbiamo vissuto noi, con la prospettiva di raggiungere il professionismo attraverso un buon settore giovanile, in un ambiente speciale e familiare. È una realtà unica».

Due sfide fra Zugo e Ambrì sono in programma nelle prossime due settimane: mercoledì OYM hall ma soprattutto sabato 21 novembre alla Gottardo Arena...
«Le emozioni saranno intense e risveglieranno sicuramente delle emozioni intense in me».

Un'ultima domanda: come concili tutti gli impegni?
«I primi mesi sono stati molto intensi. Dovevo conoscere il nuovo ambiente e, allo stesso tempo, rispettare alcune scadenze impellenti. Con un po' di pianificazione e qualche sacrificio, però, sono riuscito a organizzarmi. Ogni tanto, durante la settimana, a fine giornata prendo il treno per tornare in Ticino. La mattina seguente parto presto e rientro a Zugo. È impegnativo, ma funziona. Ci vuole tanta elasticità e, come dicevo prima, molta pianificazione».

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