Da Ambrì a Zugo, la nuova vita di Duca: «Meno telefonate, ma molte più riunioni»

Paolo, come stanno andando le cose?

«Per il momento sono soddisfatto ed è come me l'aspettavo. È una bella sfida professionale e rappresenta un cambiamento rispetto a ciò a cui ero abituato. È un ruolo un po’ più distante dallo sport, ma stimolante dal punto di vista aziendale. Sono arrivato nel bel mezzo del progetto di ampliamento della pista e negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente per completare la prima fase del progetto "Keep Building", che riguardava la parte sud della struttura. La parte nord verrà invece ultimata all'inizio della prossima stagione o, al più tardi, a ottobre. A quel punto avremo una pista completamente rinnovata, con circa 1'500 posti in più per il pubblico».

Sono dunque state settimane molto intense...

«Sicuramente, ma al tempo stesso anche molto interessanti. Abbiamo dovuto impegnarci parecchio per arrivare pronti. Ora abbiamo uno Sport Bar completamente nuovo, aperto anche durante il giorno, quando non ci sono partite. Inoltre, abbiamo inaugurato un nuovo store, gestito direttamente da noi. Questo significa occuparsi dell'intera linea di prodotti, dagli ordini alla gestione del magazzino. Abbiamo anche rinnovato tutti i sistemi di pagamento della pista e reso digitali le tessere stagionali. Naturalmente non faccio tutto da solo: abbiamo tanti collaboratori che seguono i diversi progetti. L'importante è sapersi coordinare e tenere sempre presenti le scadenze. Quando il tempo stringe, è proprio questo a fare la differenza: bisogna evitare di rimandare le cose».