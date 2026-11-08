Bezzecchi trionfa in Qatar, Marquez vede il titolo
Partito in pole position, l'italiano ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio del Qatar. Il pilota della Ducati si porta a +60 su Jorge Martin.
DOHA - Marco Bezzecchi (Aprilia) ha dominato il Gran Premio del Qatar, ventesima delle ventidue tappe del Mondiale di MotoGP. Scattato dalla pole position, il pilota italiano ha condotto la gara dall'inizio alla fine, tagliando il traguardo davanti allo spagnolo Marc Marquez (Ducati).
Per il fuoriclasse iberico, secondo al traguardo, l'appuntamento con l'ottavo titolo mondiale è dunque rimandato. Marquez ha comunque compiuto un altro passo verso la conquista del campionato, consolidando il proprio vantaggio in classifica generale.
Sul terzo gradino del podio è salito un altro spagnolo, Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse). Settimo posto invece per il connazionale Jorge Martin (Aprilia), sceso in pista nonostante la frattura al radio del braccio destro.
Martin resta matematicamente in corsa per il titolo, ma il distacco da Marquez è salito a 60 punti. Il pilota Ducati potrebbe quindi laurearsi campione già al prossimo appuntamento, il Gran Premio del Portogallo, in programma tra due settimane.