Carlos Alcaraz trionfa a Parigi
Lo spagnolo ha battuto domenica l’americano Ben Shelton in finale al Rolex Paris Masters in due set. È il primo titolo nella capitale francese.
TENNIS - Carlos Alcaraz ha conquistato per la prima volta in carriera il Masters 1000 di Parigi. Lo spagnolo, numero 3 al mondo, ha battuto domenica in finale l'americano Ben Shelton, numero 4 del ranking, con il punteggio di 7-6 (7/5), 7-5.
Un successo importante per il 23enne di Murcia, che finora aveva faticato a imporsi nel torneo della capitale francese. Dal suo debutto nel 2021, infatti, non era mai andato oltre i quarti di finale.
Alcaraz conquista così il suo quinto titolo stagionale, confermando l'ottimo momento di forma. Per lo spagnolo è anche il secondo trionfo consecutivo sul cemento indoor, dopo quello ottenuto a fine ottobre all'ATP 500 di Vienna.
La vittoria a Parigi segna un altro traguardo nella stagione del numero 3 mondiale, che aggiunge al proprio palmarès uno dei tornei più prestigiosi del circuito ATP.