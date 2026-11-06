Va in scena un weekend da non perdere

SAVOSA - Novembre entra nel vivo e il Ticino risponde con un fine settimana ricchissimo, capace di accontentare davvero tutti. Il jazz fa da colonna sonora tra workshop, aperitivi in musica e incontri tra mondi lontani, mentre teatri e palcoscenici si riempiono di spettacoli per grandi e piccini. Non mancano mostre, vernissage e finissage, visite guidate tra castelli e parchi, mercati autunnali, tombole benefiche e serate per ballare fino a tardi. E per chi preferisce lasciarsi coccolare a tavola, le rassegne gastronomiche sono dietro l'angolo. Ecco il nostro Agendone.