Va in scena un weekend da non perdere
Tre giorni tra musica, teatro e mostre in Ticino: dall'International Classic Jazz Workshop a “Il prodigio”, passando per mercati autunnali, tombole benefiche e finissage
Tre giorni tra musica, teatro e mostre in Ticino: dall'International Classic Jazz Workshop a “Il prodigio”, passando per mercati autunnali, tombole benefiche e finissage
SAVOSA - Novembre entra nel vivo e il Ticino risponde con un fine settimana ricchissimo, capace di accontentare davvero tutti. Il jazz fa da colonna sonora tra workshop, aperitivi in musica e incontri tra mondi lontani, mentre teatri e palcoscenici si riempiono di spettacoli per grandi e piccini. Non mancano mostre, vernissage e finissage, visite guidate tra castelli e parchi, mercati autunnali, tombole benefiche e serate per ballare fino a tardi. E per chi preferisce lasciarsi coccolare a tavola, le rassegne gastronomiche sono dietro l'angolo. Ecco il nostro Agendone.
Venerdì 6 novembre
Lugano e dintorni
- Ultimo giorno per visitare “Morestalgia”, la mostra di Riccardo Benassi allestita nella Hall del Lac di Lugano.
- Il Museo in erba di Lugano invita i più piccoli all’atelier “Lucio Fontana: uno strappo alla regola”. Bambini dai 5 agli 11 anni, non accompagnati, potranno trasformare semplici fogli in spazi da immaginare dalle 10.15 alle 11.30. Prenotazione obbligatoria.
- Appuntamento con la filosofia all’Aula Multiuso della Facoltà di Teologia di Lugano per i Lugano Philosophy Colloquia: Byron Simmons si interroga sul pluralismo ontologico e sui suoi possibili “errori” meta-ontologici a partire dalle 16.30.
- Una voce soul, un’anima pop e mille sfumature indie: allo Studio Foce di Lugano arriva Valentina Tioli, accompagnata dagli Extras. La cantautrice modenese, che ha firmato brani per Elodie e collaborato con Dargen D’Amico e Mr. Rain, sale sul palco alle 21.30, preceduta alle 21 dalla giovane cantautrice pop/RnB Alba. Porte aperte dalle 20.30. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Serata in allegria all’Hollywood Live Music di Lugano, dove la Hollywood Band suona sul palco di casa tra rock, blues e tanto altro a partire dalle 21.
Mendrisiotto
- Tuffo nei mitici anni ’90 al Fiore di pietra, in vetta al Monte Generoso, con la Serata anni 90 con Maxi B. Nel biglietto sono inclusi il viaggio in trenino a cremagliera, un assaggio di risotto e la performance live di Maxi B, il tutto con vista spettacolare. Partenza da Capolago alle 19.30, prenotazione obbligatoria.
- Nell’aula magna delle scuole di Vacallo va in scena la commedia dialettale “La luteria da Babele”, scritta da Gianni Delorenzi e interpretata da I Matiröö, alle 20.30.
Locarnese
- Prosegue al Ristorante Bellavista di Cavigliano la rassegna gastronomica dedicata alla carne di capra, con un menu speciale.
- Ad Ascona continua la 30ª edizione dell’International Classic Jazz Workshop, tra concerti live, jam session e pranzi musicali al Monte Verità e all’Hotel Ascona.
- Ronco sopra Ascona celebra i 400 anni della sua Parrocchia: alle 20 si apre il Triduo con un momento di preghiera dedicato a San Martino.
- Drag show a Locarno con “Tutti a casa di Sibilla Rouge”, al tesoro 25.75.14.41 alle 20.30. Il motto della serata? “Ciao amore, qui non c’è nessuno”.
- All’Eco-Hotel Cristallina di Coglio terza serata di AutunnoJazz 2026 con “Incontro tra mondi”, un concerto ethno-jazz con Mamah Diabaté (ngoni e chitarra), Joscha Schraff (pianoforte) e Farida Hamdar (percussioni) alle 21.
Bellinzona e valli
- Al Cinema Forum di Bellinzona nuovo appuntamento con La Lanterna Magica, il cineclub riservato ai bambini, alle 10.30.
- Al Bar Cervo di Bellinzona arrivano i Circus Punk, il duo de La Tempesta Dischi che ha collaborato con Ministri, Africa Unite e Jovanotti. Un mix esplosivo di stoner grunge, blues, punk e cantautorato a partire dalle 20.
- Classic rock al Bar Castello di Bellinzona con l'Hi-Fi Power Trio alle 21.
Sabato 7 novembre
Lugano e dintorni
- Al Museo in erba di Lugano i più piccoli (dai 5 agli 11 anni, non accompagnati) scoprono la tavolozza del grande pittore con spatole, pennelli e tanta fantasia nell’atelier “Cézanne: tocchi di colore”. Si comincia alle 10.15, su prenotazione.
- Da Fisiodog a Lamone torna la Tana ludica, un percorso ludico-relazionale che permette ai cani di piccola taglia di esplorare, annusare e giocare in libertà, senza guinzaglio e senza competizione. Appuntamento alle 14.
- Il sempre affamato Arlecchino si destreggia tra Pantalone, Pulcinella, Colombina e Balanzone nel tentativo di riempire la sua pancia perennemente vuota: al Teatro Foce di Lugano va in scena “La fame di Arlecchino” del Kirby Teatro, uno spettacolo interattivo tra attori e burattini dedicato alla Commedia dell’Arte (dai 4 anni). Si parte alle 15. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- B&B Fine Art ospita alle 16 il vernissage di "SOGLIE - From Essence to Sense" di Luca Bonfanti.
- Il Rifugio Letterario di Massagno, assieme all’associazione Imbarco Immediato, accoglie Francesca Anelli, che presenta il suo saggio “Lo spettro dell’asessualità” (Eris) alle 17.
- Sulla Piazza d’armi del Monte Ceneri si corre la 73ª Notturna degli Ufficiali, la tradizionale corsa d’orientamento a coppie aperta a militari, polizia, pompieri, sanitari e a tutta la popolazione, con percorsi per ogni età. Si parte alle 17.30.
- All’Hollywood Live Music di Lugano si festeggia con lo Special Night Birthday Party, aperto a tutti e con concerto a sorpresa di diversi musicisti della scena ticinese e non. Si comincia alle 19.30.
- Prima assoluta nella Sala Teatro del Lac per “Il prodigio”, tratto dal romanzo d’esordio di Fabrizio Sinisi e diretto da Giacomo Bisordi, con Matilde Bernardi, Candida Nieri, Gabriele Portoghese e Federica Rosellini. Sipario alle 20. Prevendita sul sito del LAC.
Mendrisiotto
- Alla Filanda di Mendrisio l’ASI-ADOC organizza una giornata per la popolazione dal titolo “Oltre il ‘tutto bene’: dialoghi tra adolescenti e adulti”, tra giochi di ruolo e discussioni aperte per favorire l’ascolto tra generazioni. Accoglienza alle 9.
- La stagione del Monte Generoso volge al termine e si saluta con l’High Season Closing: in vetta, al Fiore di pietra, vi aspetta anche il Circo Tonino, con il 50% di sconto sulle tratte andata e ritorno del trenino a cremagliera da Capolago. Si parte dalle 9.30.
- Sempre al Fiore di pietra, a lume di candela e con vista sul tramonto, va in scena la Dinner Fiore di pietra: cena à la carte con viaggio in trenino incluso. Partenza da Capolago alle 19, prenotazione obbligatoria.
- Al Cinema Teatro di Chiasso arriva “Monteforno” di Sara Rossi Guidicelli, narrazione corale con la regia di Laura Curino che racconta l’epopea industriale e sociale del più importante stabilimento ticinese. Alle 19 l’incontro “A tu per tu” con l’autrice, sipario alle 20.30.
- Nell’aula magna delle scuole di Vacallo si ride in dialetto con I Matiröö e la commedia “La luteria da Babele” alle 20.30.
Locarnese
- Ultima giornata per la 30ª edizione dell’International Classic Jazz Workshop di Ascona, tra concerti live, jam session e pranzi musicali al Monte Verità e all’Hotel Ascona.
- Al Ristorante Bellavista di Cavigliano prosegue la rassegna gastronomica con un menu speciale a base di carne di capra.
- Il Centro Elisarion di Minusio propone una visita guidata alla mostra “L’épistolière”, seguita dal concerto di Mouche à Merde, alle 15.
- Alla Libreria Pagina 21 di Locarno Jonas Marti presenta il libro “Il Ticino delle meraviglie” alle 18.
- Arte, benessere e convivialità alla Fondazione Ghisla Art Collection di Locarno con “Art - Yoga - Apero”: una sessione di yoga, una visita guidata alla collezione con il direttore e un aperitivo finale. Si comincia alle 18.15.
- Alla Sala Congressi di Muralto la serata “I grandi dietro i grandi” unisce musica dal vivo e talk show con chi ha lavorato accanto ai big: Filippo Destrieri alle tastiere sulla voce di Franco Battiato, Massimo Volpe con i brani dell’Orchestra Italiana, Francesco Palmieri con i pezzi scritti per Renato Zero e Michele Sghembri a raccontare gli anni con Mina e Milva. Parte dell’incasso andrà in beneficenza. Si parte alle 20.45. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Bellinzona e valli
- Dall’InfoPoint di Piazza Collegiata parte il tour gratuito “Experience the Middle Ages in Bellinzona”: una guida accompagna il pubblico fino a Castelgrande tra vicoli e personaggi stravaganti usciti dai libri di storia. Appuntamento alle 10.
- A Dalpe, in Piazza da Cornón, torna “Ul Marchièt dal Lambro”, il mercato autunnale con artigianato locale, specialità della Leventina, la musica dei Tirabuscion e, a mezzogiorno, la tradizionale polenta con luganighetta o formaggio di Dalpe. Dalle 10 alle 16.
- Alla Domus Poetica di Bellinzona il pomeriggio “C’era una volta il tempo… per imparare a memoria” svela i trucchi per memorizzare e recitare poesie e testi. Si comincia alle 14.
- La Libreria Bellinzonese di Bellinzona ospita, alle 16 e alle 17.30, due incontri con Davide Buzzi, che presenta il suo ultimo libro "La vera storia della morta sbagliata".
- Nella palestra dell’edificio scolastico di Lostallo il Soroptimist Club Moesano organizza la tombola benefica “Diamo i numeri”, con ricchi premi e ricavato a favore delle borse di studio per ragazze e donne della regione. Si parte alle 20.
- Al Bar Castello di Bellinzona si chiude in musica con il concerto dei Vaskomplotto alle 21. Ingresso libero.
Domenica 8 novembre
Lugano e dintorni
- Il Parco Scherrer di Morcote apre le sue porte per delle visite guidate gratuite alla scoperta della sua storia e delle sue bellezze, accompagnati da guide esperte. Si parte alle 11 con il turno in tedesco, mentre alle 14 tocca a quello in italiano. Il ritrovo è all’entrata Riva di Pilastri e l’evento è confermato anche in caso di maltempo.
- La Hall del LAC di Lugano ospita alle 11 l'Ensemble barocco del Conservatorio della Svizzera italiana diretto da Alfredo Bernardini, in un programma basato su Händel.
- Nell’Aula Magna di Villa Negroni a Vezia il Quartetto di sassofoni Semibreve propone “Colonne sonore dell’immaginario”, un viaggio tra mito, cinema e grandi melodie, da Vivaldi a Morricone, passando per Lloyd Webber e Zimmer. Si comincia alle 15.45. Entrata libera e rinfresco a seguire.
- Al Teatro Foce le marionette della Compagnia Michel Poletti fanno rivivere il viaggio de “Il Piccolo Principe e i suoi amici”, tra la rosa, la volpe, il buffo re e il vanitoso. Uno spettacolo per bambini dai 4 anni in programma alle 16. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Nella Chiesa di Santa Maria degli Angioli prende il via il ciclo “Harpsichord Masterworks!” con un omaggio a Couperin: Giulio Mercati al clavicembalo interpreta il Sesto Ordre dal secondo libro delle Pièces de clavecin alle 16.30.
- L’Andersen Festival fa tappa nella Sala dell’ex Municipio di Castagnola con un concerto di musica da camera che ripercorre le orme di Hans Christian Andersen in Svizzera. Aleksander Kølbel (violino), Joachim Müller-Crépon (violoncello), Alexander Boeschoten (pianoforte) e Tommaso Maria Maggiolini (flauto) eseguono musiche di Fanny Hensel, Ernest Bloch, Carl Nielsen e Felix Mendelssohn alle 17. Entrata a 25 franchi.
- Ultima replica nella Sala Teatro del Lac per “Il prodigio”, prima assoluta tratta dal romanzo d’esordio di Fabrizio Sinisi, un’apocalisse contemporanea diretta da Giacomo Bisordi con Matilde Bernardi, Candida Nieri, Gabriele Portoghese e Federica Rosellini. Prevendita sul sito del LAC.
Mendrisiotto
- Nella Chiesa parrocchiale di Caneggio si celebra una Santa Messa solenne in occasione del centenario della nascita di Mons. Franco Biffi alle 10.
- Musica nel Mendrisiotto propone una matinée insolita e affascinante in collaborazione con la ventesima edizione di “Sounding Jerusalem”: il violoncellista Erich Oskar Huetter e il fisarmonicista Stefan Heckel accompagnano il pubblico in un viaggio nella Città Vecchia di Gerusalemme, tra melodie ebraiche, arabe e armene, da Bach fino a Piazzolla. Appuntamento nella Sala Musica nel Mendrisiotto di Mendrisio alle 10.30.
- Nei locali della Protezione civile di Capolago torna la Tombola di novembre, con merenda offerta, a partire dalle 14.15.
- Finissage alla CONSARC/Galleria di Chiasso per la mostra “Morfologie” del fotografo Andreas Seibert, che sarà presente, a partire dalle 15.
- Ultimo giorno anche per la mostra “Manifesti che passione! Una collezione di collezioni” al m.a.x. museo di Chiasso: alle 16.30 è in programma una visita guidata gratuita (ingresso alla mostra a pagamento) seguita da un aperitivo offerto.
- Nell’aula magna delle scuole di Vacallo va in scena la commedia dialettale “La luteria da Babele” con I Matiröö, scritta e diretta da Gianni Delorenzi, alle 17.
Locarnese
- Cardada saluta la stagione con la Festa di fine stagione a Cardada Cimetta: canti folkloristici con il Duo Bandella Ticinese e la mascotte Squitty con una sorpresa per i più piccoli, a partire dalle 9.
- Ronco sopra Ascona festeggia i 400 anni della sua Parrocchia con la Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Alain de Raemy, accompagnata dalla Corale di Arcegno e dall’organo di Sara Osenda, alle 10. Segue un aperitivo in Sala San Rocco o sul sagrato della chiesa.
- Al Ristorante del Teatro Dimitri di Verscio torna il tradizionale AperòJazz del JazzClub Verbano: Martino Pellegrini e Federico Zaltron, due dei principali violinisti jazz italiani, accompagnati da Alessandro Centolanza alla chitarra, rendono omaggio allo swing degli anni ’30 alle 10. Entrata libera, pranzo a seguire solo su prenotazione.
- Il Teatro Dimitri di Verscio ospita il Gala di beneficenza di Clown Senza Frontiere Svizzera: un varietà con artisti internazionali tra comicità, musica e giocoleria, per tutta la famiglia, alle 16. Alle 18 spazio al concerto con buvette aperta.
- Per la rassegna DomenicAteatro, il Teatro del Gatto di Ascona propone “Le quattro stagioni” del Teatro Telaio, con Massimo Politi e la regia di Angelo Facchetti: un seme che parla in rime e filastrocche cresce sotto una luna che cambia, tra poesia e meraviglia della natura. Sipario alle 16.30.
Bellinzona e valli
- Alla Domus Poetica di Bellinzona l’attrice e performer Isabella Giampaolo guida l’incontro “C’era una volta il tempo... per imparare a memoria”, un percorso tra ritmo, respiri e pause della poesia con esercizi pratici di memorizzazione, a partire dalle 14.
- Al Palazzo dei Landfogti di Lottigna, nell’ambito della mostra “Radici”, Franco Lurà tiene la conferenza “Na indüvina mia vüna, chi che guarda la lüna. Il dialetto come memoria e interprete della realtà di un tempo” alle 15. Segue una merenda offerta e, alle 17, l’assemblea dell’Associazione Museo storico etnografico Valle di Blenio. Entrata gratuita per tutta la giornata, ultima occasione prima della chiusura invernale.