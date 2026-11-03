Concerto di San Silvestro, la prevendita è aperta
Per il 31 dicembre l'OSI propone Krzysztof Urbański sul podio e Anna Vinnitskaya al pianoforte
Per il 31 dicembre l'OSI propone Krzysztof Urbański sul podio e Anna Vinnitskaya al pianoforte
LUGANO - Sono in prevendita da oggi i biglietti per il Concerto di San Silvestro dell'Orchestra della Svizzera italiana, tradizionale appuntamento con cui il pubblico ticinese saluta l'arrivo dell'anno nuovo. L'appuntamento è per giovedì 31 dicembre 2026 alle 18.00 al LAC di Lugano.
Sul podio salirà Krzysztof Urbański, Direttore ospite principale dell'OSI, già alla guida dell'orchestra nelle edizioni 2019 e 2023 del concerto di fine anno. Al suo fianco la pianista russa Anna Vinnitskaya, applaudita dal pubblico luganese nell'aprile 2024 al LAC e protagonista con l'OSI e Markus Poschner di una tournée in Germania.
Il programma si apre con una pagina dal Sogno di una notte di mezza estate di Felix Mendelssohn, cui seguono le Danze polovesiane per orchestra dal Principe Igor di Alexander Borodin. Chiude la serata la Rapsodia su un tema di Paganini per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov, pagina di grande virtuosismo che Anna Vinnitskaya e Urbański hanno inciso qualche anno fa per l'etichetta Alpha, in un disco apprezzato che comprende anche il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra dello stesso Rachmaninov.
I biglietti sono disponibili attraverso i canali di vendita del LAC e online su www.osi.swiss e www.luganolac.ch.