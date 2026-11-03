Concerto di San Silvestro, la prevendita è aperta

Il programma si apre con una pagina dal Sogno di una notte di mezza estate di Felix Mendelssohn, cui seguono le Danze polovesiane per orchestra dal Principe Igor di Alexander Borodin. Chiude la serata la Rapsodia su un tema di Paganini per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov, pagina di grande virtuosismo che Anna Vinnitskaya e Urbański hanno inciso qualche anno fa per l'etichetta Alpha, in un disco apprezzato che comprende anche il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra dello stesso Rachmaninov.

I biglietti sono disponibili attraverso i canali di vendita del LAC e online su www.osi.swiss e www.luganolac.ch.