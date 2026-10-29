Sofar Sounds Ticino torna al Teatro Cambusa
Annunciata la terza data del format, che prevede che la location del "concerto segreto" sia annunciata a pochi giorni dall'evento
Annunciata la terza data del format, che prevede che la location del "concerto segreto" sia annunciata a pochi giorni dall'evento
LOCARNO - Sofar Sounds Ticino annuncia il suo terzo appuntamento sul territorio cantonale, in programma giovedì 5 novembre, con uno spettacolo che porterà il pubblico in un viaggio musicale attraverso generi diversi. Ogni esibizione sarà una tappa a sé, un piccolo mondo artistico da scoprire: dietro ogni artista, spiegano gli organizzatori, c'è una storia da raccontare. Sul palco si alterneranno tre cantautori per quella che viene presentata come un'altra serata magica.
Come da tradizione dei concerti Sofar Sounds, l'indirizzo esatto non viene reso noto con grande anticipo, ma è stato svelato mercoledì 28 ottobre a chi si è assicurato un posto. Ora, però, siamo in grado di annunciare che la location scelta per questa data - che gravitava attorno alla Stazione FFS di Locarno, come unica indicazione - è il Teatro Cambusa di Locarno.
Le porte apriranno alle 20.30, mentre lo show inizierà alle 21. Chi arriva in ritardo potrebbe dover attendere fuori fino alla pausa tra un set e l'altro. I biglietti sono disponibili a questo indirizzo.
La formula resta quella acustica e intima che caratterizza il format: un mix accogliente di sedute morbide, sedie, coperte e cuscini, in un'atmosfera descritta come amichevole e divertente. Il pubblico troverà posti a sedere integrati nello spazio, con la possibilità di acquistare alcolici e di portare piccoli snack da condividere durante la serata.
Sofar Sounds propone esperienze di musica dal vivo in spazi inconsueti, dalle location iconiche delle città ai cortili privati, con l'obiettivo di far vivere al pubblico atmosfere intime a stretto contatto con gli artisti locali, in un ventaglio di mood che spazia dal rilassato al coinvolgente, dall'energico al divertente.