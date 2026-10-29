Sofar Sounds Ticino torna al Teatro Cambusa

Come da tradizione dei concerti Sofar Sounds, l'indirizzo esatto non viene reso noto con grande anticipo, ma è stato svelato mercoledì 28 ottobre a chi si è assicurato un posto. Ora, però, siamo in grado di annunciare che la location scelta per questa data - che gravitava attorno alla Stazione FFS di Locarno, come unica indicazione - è il Teatro Cambusa di Locarno.