Raclette nel segno di Cedric Blaser, Iliem Lys e Andrea Zinzi

Musicista e compositore cresciuto in Ticino, Cedric Blaser ha sviluppato un linguaggio personale che attraversa generi e tradizioni musicali. “fessure” è il suo primo album solista completamente autoprodotto.

Iliem Lys è il progetto solista di Emilio Giovanoli, bassista e compositore ticinese attivo sulla scena jazz e della musica moderna svizzera. Il suo è un percorso che intreccia scrittura di canzoni, sonorità elettroniche e ricerca sperimentale. Il singolo “Foreshadowing”, pubblicato nel giugno 2026 per Safe Port Production, anticipa un EP previsto entro la fine dell’anno.