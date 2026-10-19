Raclette nel segno di Cedric Blaser, Iliem Lys e Andrea Zinzi
Per la serata “Soli insieme” dedicata a tre progetti solisti che arrivano dal territorio.
LUGANO - A Lugano, giovedì 19 novembre, la rassegna Raclette curata dal FOCE ospita “Soli insieme”, una serata che riunisce tre artisti ticinesi, Cedric Blaser, Iliem Lys e Andrea Zinzi, in altrettanti set solisti dedicati alle loro più recenti produzioni.
Tra songwriting, elettronica e sperimentazione, «il concerto invita il pubblico a esplorare paesaggi sonori intimi, attraverso le rispettive sensibilità artistiche», riporta via nota proprio il FOCE che parla di «tre percorsi individuali e tre distinti universi sonori si incontrano sullo stesso palco. Le differenze diventano così occasioni di dialogo e scoperta, dando vita a un’esperienza condivisa in cui le singole voci mantengono la propria identità e, al tempo stesso, si aprono a nuove possibilità di ascolto e relazione con il pubblico».
Musicista e compositore cresciuto in Ticino, Cedric Blaser ha sviluppato un linguaggio personale che attraversa generi e tradizioni musicali. “fessure” è il suo primo album solista completamente autoprodotto.
Iliem Lys è il progetto solista di Emilio Giovanoli, bassista e compositore ticinese attivo sulla scena jazz e della musica moderna svizzera. Il suo è un percorso che intreccia scrittura di canzoni, sonorità elettroniche e ricerca sperimentale. Il singolo “Foreshadowing”, pubblicato nel giugno 2026 per Safe Port Production, anticipa un EP previsto entro la fine dell’anno.
Conosciuto anche per essere membro del duo ticinese Make Plain, Andrea Zinzi si presenta con “Healing Winters”, il suo album di debutto solista rilasciato ad aprile 2026. Il disco nasce da un approccio essenziale e intimo alla registrazione, basato sulla presa diretta.
La prevendita per la serata è attiva su biglietteria.ch