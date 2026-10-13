"Le Chant des forêts" apre Film Trail Locarno
Il nuovo documentario di Vincent Munier verrà proiettato venerdì 16 ottobre al PalaCinema
Il nuovo documentario di Vincent Munier verrà proiettato venerdì 16 ottobre al PalaCinema
LOCARNO - Venerdì 16 ottobre, alle 20.20, il PalaCinema di Locarno ospiterà l’anteprima ticinese di "Le Chant des forêts", il nuovo documentario del regista francese Vincent Munier. L’appuntamento inaugura la prima edizione di Film Trail Locarno e permette al pubblico di vedere la pellicola in versione originale francese con sottotitoli in italiano.
Dopo il successo di "La Panthère des neiges", Munier propone un viaggio immersivo nella natura, dedicato alle foreste e agli animali che le popolano. Munier porta gli spettatori nel cuore delle foreste dei Vosgi, dove ha mosso i primi passi grazie agli insegnamenti del padre Michel, naturalista. In questa nuova avventura trasmette la sua passione al figlio Simon: tre generazioni riunite dall’amore per la vita selvaggia. Il film segue il loro percorso tra cervi, uccelli rari, volpi, linci e il battito d’ali di un animale leggendario, il gallo cedrone.
"Le Chant des forêts" ha già superato 1,3 milioni di spettatori in Francia e ricevuto premi come due César 2026 (miglior documentario e miglior sonoro), la Genziana d’oro per il miglior film e il Green Film Award al Trento Film Festival 2026. Il film sarà nelle sale cinematografiche ticinesi dal 12 novembre.
Film Trail Locarno, dal 16 al 18 ottobre, porta a Locarno storie di natura, avventura, sport ed esplorazione attraverso il cinema, la letteratura, la musica e l'incontro con chi le ha vissute e raccontate. La nuova rassegna, a cura del regista Fulvio Mariani e dell'autore e guida alpina Mario Casella, intreccia documentari internazionali e produzioni della Svizzera italiana, libri, testimonianze e conversazioni attorno ai temi dell'avventura, della natura, dello sport e della montagna.
Le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano oppure in versione italiana.