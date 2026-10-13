"Le Chant des forêts" apre Film Trail Locarno

"Le Chant des forêts" ha già superato 1,3 milioni di spettatori in Francia e ricevuto premi come due César 2026 (miglior documentario e miglior sonoro), la Genziana d’oro per il miglior film e il Green Film Award al Trento Film Festival 2026. Il film sarà nelle sale cinematografiche ticinesi dal 12 novembre.

Film Trail Locarno, dal 16 al 18 ottobre, porta a Locarno storie di natura, avventura, sport ed esplorazione attraverso il cinema, la letteratura, la musica e l'incontro con chi le ha vissute e raccontate. La nuova rassegna, a cura del regista Fulvio Mariani e dell'autore e guida alpina Mario Casella, intreccia documentari internazionali e produzioni della Svizzera italiana, libri, testimonianze e conversazioni attorno ai temi dell'avventura, della natura, dello sport e della montagna.