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Vuoi passare San Valentino con Fabrizio Corona?

Lo potrai fare, grazie alla cena spettacolo più esclusiva del Ticino al Vichtory Food&Music Lounge. Il motto? "L'amore non ha regole"
Vuoi passare San Valentino con Fabrizio Corona?
BIGLIETTERIA.CH
Fonte Biglietteria.ch
elaborata da Redazione
Vuoi passare San Valentino con Fabrizio Corona?
Lo potrai fare, grazie alla cena spettacolo più esclusiva del Ticino al Vichtory Food&Music Lounge. Il motto? "L'amore non ha regole"

ARBEDO-CASTIONE - A pochi giorni dalla festa degli innamorati, torna al Vichtory Food&Music Lounge di Arbedo-Castione l’evento «San Valentino No Limits», definito dagli organizzatori come la cena spettacolo più esclusiva del Ticino. L'appuntamento, atteso e dal taglio provocatorio, è fissato per sabato 13 febbraio 2027 a partire dalle 19:00 in Via San Gottardo 18.

Il motto scelto per l’edizione 2027 è diretto: «L’amore non ha regole». Ospite d’eccezione sarà Fabrizio Corona, previsto come special guest per intrattenere e coinvolgere il pubblico durante la serata.

Il menù "Passione & Gusto" prevede un aperitivo di benvenuto con flute di spumante rosé e finger food dello chef. Seguiranno un antipasto a base di carpaccio di manzo su nido di valeriana, scaglie di Grana e riduzione di aceto balsamico, il primo piatto "Risotto degli innamorati" e, come secondo, brasato con merlot, purè di patate e guarnizione di porcini. Per dessert è previsto un tiramisù monoporzione con polvere di cacao amaro. Nel prezzo è inclusa una bottiglia di vino della casa ogni quattro persone (bevande escluse).

La serata include dinner & music, uno show dal vivo e un after party. I posti sono limitati e l’ingresso è riservato a chi acquista il ticket su Biglietteria.ch. Informazioni sono disponibili tramite WhatsApp al numero +41 76 5248729.

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