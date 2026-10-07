Vuoi passare San Valentino con Fabrizio Corona?
Lo potrai fare, grazie alla cena spettacolo più esclusiva del Ticino al Vichtory Food&Music Lounge. Il motto? "L'amore non ha regole"
ARBEDO-CASTIONE - A pochi giorni dalla festa degli innamorati, torna al Vichtory Food&Music Lounge di Arbedo-Castione l’evento «San Valentino No Limits», definito dagli organizzatori come la cena spettacolo più esclusiva del Ticino. L'appuntamento, atteso e dal taglio provocatorio, è fissato per sabato 13 febbraio 2027 a partire dalle 19:00 in Via San Gottardo 18.
Il motto scelto per l’edizione 2027 è diretto: «L’amore non ha regole». Ospite d’eccezione sarà Fabrizio Corona, previsto come special guest per intrattenere e coinvolgere il pubblico durante la serata.
Il menù "Passione & Gusto" prevede un aperitivo di benvenuto con flute di spumante rosé e finger food dello chef. Seguiranno un antipasto a base di carpaccio di manzo su nido di valeriana, scaglie di Grana e riduzione di aceto balsamico, il primo piatto "Risotto degli innamorati" e, come secondo, brasato con merlot, purè di patate e guarnizione di porcini. Per dessert è previsto un tiramisù monoporzione con polvere di cacao amaro. Nel prezzo è inclusa una bottiglia di vino della casa ogni quattro persone (bevande escluse).
La serata include dinner & music, uno show dal vivo e un after party. I posti sono limitati e l’ingresso è riservato a chi acquista il ticket su Biglietteria.ch. Informazioni sono disponibili tramite WhatsApp al numero +41 76 5248729.