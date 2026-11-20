AGENDONE
Brindiamo a un fine settimana da non lasciarsi sfuggire
Weekend ricco di appuntamenti in Ticino tra Castellinaria, Vini in Villa, il Requiem di Verdi al Lac, tributi musicali e tanto altro. Scopri il nostro Agendone
Depositphotos (logoboom)
Fonte RED
Brindiamo a un fine settimana da non lasciarsi sfuggire
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Brindiamo a un fine settimana da non lasciarsi sfuggire
Weekend ricco di appuntamenti in Ticino tra Castellinaria, Vini in Villa, il Requiem di Verdi al Lac, tributi musicali e tanto altro. Scopri il nostro Agendone
Brindiamo a un fine settimana da non lasciarsi sfuggire
Weekend ricco di appuntamenti in Ticino tra Castellinaria, Vini in Villa, il Requiem di Verdi al Lac, tributi musicali e tanto altro. Scopri il nostro Agendone
SAVOSA - Le giornate si accorciano, ma il calendario si allunga. In questo fine settimana di fine novembre il Ticino offre di tutto: il grande cinema giovane di Castellinaria a Bellinzona, il Requiem di Verdi al Lac, serate a tema e tributi che vi faranno cantare a squarciagola, ma anche teatro, danza, mostre, conferenze e le prime atmosfere natalizie tra mercatini e tombole. E per i più piccoli non mancano fiabe, laboratori e spettacoli. Ecco il nostro Agendone.
Venerdì 20 novembre
Lugano e dintorni
- A Villa Ciani torna Vini in Villa, l’appuntamento per chi ama il vino ticinese. Una quarantina di cantine presenteranno oltre 200 vini, dai grandi Merlot Ticino DOC alle etichette più sorprendenti. Le porte si aprono alle 14.30. Il biglietto include un buono da 10 franchi per l’acquisto di almeno 6 bottiglie. Degustazioni riservate ai maggiori di 18 anni. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Centro diurno Talete di Pro Senectute di Lamone, in occasione dell’Anno internazionale del volontariato, il flautista Tommaso Maria Maggiolini e la fagottista Vivien Vincze propongono un concerto in omaggio a chi dedica il proprio tempo agli altri alle 15.30. Entrata libera e aperitivo offerto.
- Per i Lugano Philosophy Colloquia, l’Aula Multiuso della Facoltà di Teologia di Lugano ospita la filosofa Valia Allori con l’intervento “Objective but Non-Fundamental”, dedicato all’interpretazione statistica di Einstein e alla meccanica bohmiana, alle 16.30.
- A Vezia si rinnova la tradizione con la quinta edizione della Fiaccolata di San Martino: partenza alle 17.15 dal piazzale delle scuole elementari e arrivo all’Oratorio della Madonna delle Grazie, dove il Patriziato offrirà vin brûlé e succo di mela caldo.
- Al Centro pastorale San Giuseppe di Lugano Carlo Ossola presenta il suo libro “Il fuoco nella pietra. La tradizione mistica moderna” insieme a Giacomo Jori alle 17.30. Porterà i suoi saluti mons. Alain de Raemy.
- All’Atelier Manoamano di Pregassona torna l’appuntamento con dj Costa e Radio Gwen per una nuova scoppiettante edizione di “Mettilo tu!”, atelier aperto e dj set partecipativo, a partire dalle 18.
- Serata ricca all’Artphilein di Paradiso, che alle 18 apre le porte alla mostra “Qualcosa più di niente” di Andrea Saltini, un immaginario inquieto e teatrale tra identità individuale e aspettative sociali.
- Sempre all’Artphilein, Vittoria Fragapane presenta “Travels into One Nation of the World”, una serie fotografica analogica realizzata all’interno di Swissminiatur che gioca sul confine tra realtà e rappresentazione, dalle 18.
- Ancora a Paradiso inaugura “Don't You Dare Steal My Future”, mostra dedicata all’adolescenza con il progetto fotografico “New Kids” di James Beghelli, vincitore dell’Artphilein Photo Call 2026, alle 18.
- Completa il quadro dell’Artphilein “Shipwreck of Dreams” di Emilio Nasser, un progetto tra migrazione, memoria e senso di appartenenza ispirato a un’antica leggenda svizzera, dalle 18.
- Alla Sonnenstube di Lugano si inaugura “Pro Tempore” di Luca Vitone, a cura di Giada Olivotto: le opere nate durante 105 giorni di navigazione dall’Isola d’Elba a Sant’Elena, sulle tracce di Napoleone. Vernice alle 18, entrata gratuita.
- Alla Locanda della Masseria di Porza (zona Cornaredo) torna One Voice Switzerland, il coro pop-up del Canton Ticino: una serata per cantare insieme, senza bisogno di alcuna preparazione musicale, alle 19.
- La Filippo Trojani Band sale sul palco dell’Hollywood Live Music di Lugano con cover pop-rock rivisitate e brani originali come “Easy” e “Chili di sale” alle 21.
- Al Temus Club di Agno arriva “Effetto Vasco”, il tributo al rocker di Zocca guidato dalla voce di Claudio Miscali, a partire dalle 22. Vietato ai minori di 18 anni.
Mendrisiotto
- LaFilanda di Mendrisio ospita alle 18.30 la presentazione di "Così le acque", romanzo di Fausto Paolo Filograna.
Locarnese
- Si apre alle 17 la programmazione di Winterland Ascona-Locarno: da non perdere alle 17 l'inaugurazione del villaggio di Ascona e alle 22.30, al Raiffeisen Pavilion di Locarno, Party 2000 con special guest Sonohra. Programma completo sul sito ufficiale.
- Alla Libreria Pagina 21 di Locarno lo scrittore Andrea Fazioli presenta il suo libro “Una piccola cosa proibita” (Guanda) in dialogo con Alessandro Montagnese alle 18.30.
- Al Monte Verità di Ascona la Fondazione Eranos propone la conferenza “L’ultima immagine di James Hillman” con Silvia Ronchey, a cento anni dalla nascita dello psicologo, alle 18.30.
- All’OmYoga Community di Muralto una Sound Healing Meditation dedicata al radicamento, per tornare ad abitare il proprio corpo qui e ora, alle 19.30.
- Tuffo negli anni 2000 al Raiffeisen Pavilion in Piazza Grande a Locarno con il concerto dei Sonohra alle 20.
- La Beat Generation italiana sbarca al Teatro Cambusa di Locarno con la “Notte anni '60”: la band 45 Giri ripercorre i successi dei Rokes, di Gianni Morandi, Caterina Caselli, Rita Pavone, Mina e Patty Pravo alle 21.
Bellinzona e valli
- A Palazzo Franscini di Bellinzona è visitabile la mostra “Fabio Reinhart. Il modello come strumento progettuale” a partire dalle 8.
- Lo Spazio inarte di Bellinzona ospita la mostra “Sprazzi di vista” dalle 9.
- Al Mercato Coperto di Giubiasco prosegue Castellinaria – Festival del Cinema Giovane a partire dalle 10. Scopri il programma sul sito ufficiale.
- Al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona è in corso la mostra “Pierrette Bloch. Il gesto di scrivere”, aperta dalle 10.
- Il Museo di Castel Grande apre le sue porte ai visitatori dalle 10.30.
- Doppio appuntamento al MACT/CACT di Bellinzona con le mostre “Onde” e “Bounded Flows” di Umberto Chiodi, visitabili dalle 14.
- Da Sinergy Form a S. Antonino l’incontro “Oltre l’allenamento: libera il tuo potenziale” con il biohacking coach Enrico Cestaro e Mario Rovaletti di Kinetic Lab Lugano, dedicato a sportivi e professionisti del movimento, alle 18.
- Al Centro di socializzazione interculturale della Scuola Daro di Bellinzona un incontro gratuito per genitori di adolescenti, “Educare con empatia nell’adolescenza: Empa-ti”, in collaborazione con la Cooperativa Baobab alle 18.30.
- Ad Airolo si parla di montagna con “Le Vie Alte in Ticino”: presentazione del nuovo libro “Via Alta del Sole”, un diaporama con splendide immagini della regione e una tavola rotonda alle 20.
- All’ex Convento delle Agostiniane di Monte Carasso la tavola rotonda “Il Piano di Magadino è di tutti... parliamone!” dà voce ai giovani residenti e attivi sul Piano per immaginarne il futuro alle 20.
- Al Bar Cervo di Bellinzona suona SirJoe, chitarrista innamorato della musica americana e di Ry Cooder, con la sua band tra blues, rock e country alle 20.
Sabato 21 novembre
Lugano e dintorni
- Al Campus Est USI-SUPSI di Lugano (Aula Polivalente) va in scena il Simposio FOSIT 2026, “Pari e partner: Sfide e prospettive della localizzazione”, dedicato alla cooperazione internazionale e all’aiuto umanitario, con keynote speeches, due panel e un workshop pratico. Si comincia alle 9.
- La Biblioteca cantonale di Lugano propone una matinée-colazione nella Sala Tami dedicata a “Le stanze dell’anima”, il nuovo numero della rivista “Opera Nuova”, con Michele Amadò, Cecilia Benassi, Maria Luisa Domeniconi, Cosimo Filippini e Gilberto Isella, moderati da Stefano Vassere. Caffè e cornetti dalle 9, si parte alle 9.30.
- Alle 9.30 la Sala refettorio del LAC: Primi passi nell'ascolto. Abbracci di suoni, esplorazioni musicali per neogenitori e bambini di 7-12 mesi. Alle 11.30 si replica, ma con bambini di 0-6 mesi.
- Porte aperte in Zona Resega a Porza per l’Open Day delle Scuole San Benedetto dal titolo “Guarda il cielo e conta le stelle”, a partire dalle 9.30. In Aula Magna le presentazioni della scuola dell’infanzia La Carovana (11), della scuola elementare Il Piccolo Principe (11.30) e della scuola media Parsifal (12).
- Al Liceo Lugano 1 si sale sul tatami per lo stage internazionale di Aikido organizzato da Aikido Kangei e Unione Aikido Svizzera, aperto a praticanti di ogni livello ma anche ai semplici curiosi. Si parte alle 9.45.
- All’Atelier Manoamano di Pregassona una colazione creativa per tagliare, piegare e decorare cartoncini e dar vita a un piccolo villaggio d’inverno che diventerà il proprio Calendario dell’Avvento. Appuntamento alle 10.
- A Lugaggia apre il Mercato coperto con 15 espositori tra artigianato locale, vintage di lusso, abiti di seconda mano selezionati e cosmetici naturali, il tutto accompagnato da piccoli piatti e un bicchiere di vino. Dalle 10.
- Il Museo in erba di Lugano dedica agli adulti un atelier sulle tecniche di stampa, facilmente realizzabili anche senza strumenti professionali, guidato da un’artista. Dalle 10 alle 12, con aperitivo finale. Gratuito, su prenotazione.
- A Morcote una visita guidata con l’architetta Maria Mazza alla scoperta del complesso di Santa Maria del Sasso: storia, restauri, l’Oratorio di Sant’Antonio Abate e la Torre del Capitano. Si parte alle 10.
- Al Centro diurno Talete di Pro Senectute a Lamone la compagnia PassePartout porta in scena la commedia brillante di Dario Fo “Non tutti i ladri vengono per nuocere” alle 10.30. Segue aperitivo offerto.
- Nella Hall del LAC tornano le Colazioni Letterarie: l’autrice e attivista Pegah Moshir Pour dialoga con Natascha Fioretti su democrazia e libertà alle 11.
- Alla libreria Dietro l’angolo di Piazza Cioccaro, Elda Pianezzi presenta il suo libro “Il tacco sul tappeto” nell’ambito dell’iniziativa “Libraia per un giorno”. Dalle 11.
- Ancora al Museo in erba, questa volta per i più piccoli: ispirandosi alle nature morte di Cézanne, l’illustratrice Valentina Biletta guida un atelier di stampa con la tecnica della puntasecca su Tetra Pak, per bambini dai 4 anni accompagnati. Alle 14.15, con merenda offerta. Gratuito, su prenotazione.
- Seconda e ultima giornata di Vini in Villa a Villa Ciani: una quarantina di cantine ticinesi presentano oltre 200 vini, dai grandi Merlot Ticino DOC alle etichette più sorprendenti. Porte aperte dalle 14.30 alle 20.30 (riservato ai maggiori di 18 anni). Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al GreenRoom di Lugano un pomeriggio di raccoglimento per creare la propria Ghirlanda degli Intenti con elementi naturali, tra ecopsicologia, ecopoesia e mindfulness crafting. Alle 15.
- Alle 15 nella Sala Refettorio del LAC: L'ascolto che accoglie, viaggio nelle fiabe musicali per adulti e bambini di 4-6 anni. Alle 16.15 si replica con bambini di 2-4 anni.
- La galleria TelQuel in Riva Caccia inaugura “Retombée”, una decina di nuove opere tra pittura e scultura dell’artista cileno Jaime Poblete, a partire dalle 15 circa. La festa prosegue dalle 22 al Salotto alchemico del Club Auberge con il live show del DJ e produttore Bauchamp, che risponde con la sua musica alle opere dell’artista.
- All’Ideatorio di Cadro, a due secoli dalla nascita di Carlo Collodi, La Cà-dro Libro racconta “Pinocchio”, il burattino di legno che forse fu un antenato dei robot. Alle 15.15.
- A Villa Saroli, sede della Casa della Letteratura, un omaggio ad Adelheid Duvanel: la curatrice e traduttrice Alessia Ballinari presenta con Francesca Rodesino la raccolta “Un normalissimo giorno di bucato” (Casagrande) alle 16.30. Segue aperitivo.
- Sempre alle 16.30 il Rifugio Letterario di Massagno ospita Valeria Nidola, che racconta “I Lénchias e altri racconti” per un pomeriggio dedicato al fascino della tradizione orale. Ingresso libero.
- Alle 17 vernissage della mostra Trame del Tempo e Stratificazioni del Visibile di Aymone Poletti presso lo studio d'architettura Meyer e Piattini di Lamone.
- Alla Biblioteca Salita dei Frati vernissage della mostra “Acqua” di Umberto Giovannini, alla presenza dell’artista, alle 17.30. L’esposizione resterà aperta fino al 16 gennaio.
- Al Teatrostudio del LAC debutta in prima assoluta “Tamdom”, spettacolo di danza di Bianca Berger che intreccia matematica, biologia e movimento ispirandosi a modelli matematici legati all’Alzheimer. Alle 18.
- Alle 18.30 la Sala Refettorio del LAC propone The Snow Abides di Nina Viviana Cangialosi, indagine personale sull’assenza, l’oblio, la morte e la persistenza della memoria dopo la morte.
- Al Teatro Foce, per la rassegna HOME, il Teatro delle Radici diretto da Cristina Castrillo presenta “dal 1980… - Transumanze”, seconda tappa di un viaggio attraverso 46 anni di vita scenica. Si parte alle 19. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Il coreografo greco Christos Papadopoulos torna nella Sala Teatro del LAC con “My Fierce Ignorant Step”: dieci danzatori in una performance luminosa che celebra l’euforia di essere vivi. Alle 20.
- Alla Chiesa evangelica riformata di Lugano un doppio concerto mandolinistico celebra i 100 anni dell’Orchestra Aurora di Vacallo e i 50 del Gruppo Mandolinistico Gandria, che si esibiranno anche insieme in un’unica grande orchestra. Alle 20.30.
- Sempre alle 20.30, nella Sala San Rocco, recital di chitarra classica con Davide Dipilato su musiche di Buxtehude, Castelnuovo-Tedesco, Sor e Sierra. Ingresso gratuito.
- Il comico luganese Mike Casa torna a casa con il suo show di stand-up comedy all’Hollywood Live Music, ironizzando su trasporti pubblici, casse malati e burocrazia elvetica. Alle 21.
- Al Temus Club di Agno arriva “Memories”, la serata per gli over 30 tra le hit di ieri e di oggi con René La Bulgara. Dalle 22.
Mendrisiotto
- Al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto prende il via un atelier di ceramica di due giorni per principianti adulti con l’artista e arte terapeuta Elisa Monguzzi. Alle 9.30, iscrizione obbligatoria.
- Allo Spazio Polus di Balerna apre la mostra pop-up “Fusioni – Arte, Design, Gioielli” con le ceramiche e i foulard di Ileana Benati Mura, le opere di Tiziana Mucchiani e i gioielli artigianali di Monica Gialdini. Dalle 10.
- Al Palazzo Comunale di Riva San Vitale la storica dell’arte Giada Minacapilli conduce una visita guidata gratuita alla mostra “Ceramiche dell’antico Perù. Dal Pacifico alle Ande” alle 14.30. Non serve iscriversi.
- Alle 17 finissage della mostra Tappe della rinascita di Svitlana Kulchytska allo spazio Ai Molti Tesori di Mendrisio.
- Il Cinema Teatro di Chiasso ospita alle 17.30 l'inaugurazione della mostra Niklaus Troxler. La grafica a ritmo di jazz.
- Nella Casa Patriziale di Riva San Vitale, appena restaurata, Serata Jazz con il duo “Tea for Two” e drink e food per tutta la sera, a partire dalle 18.
- Allo Zūma Take Your Time di Novazzano la voce intensa di Amber per un live intimo e coinvolgente alle 19.
- Il Carnevale Ul Racula organizza una grande tombola alle scuole medie di Riva San Vitale, con ricchi premi e buvette, a partire dalle 20.
Locarnese
- Al Centro Monte Verità di Ascona il simposio “Intelligenza umana e IA: una chance se insieme” della Fondazione Sir John Eccles, con interventi di Silvano Zipoli Caiani, Alessandro Maserati, Chiara Marcoccia e Fabio Minazzi. Si parte alle 8.30.
- Al DFA della SUPSI di Locarno, in Piazza San Francesco, la psicologa Piera Malagola anima la mattinata “Giocare con la mente”, sul tema “Storie e stratagemmi per fare amica la paura di sbagliare”. Alle 9.
- Nella Sala del Consiglio comunale di Brissago il pubblico può seguire dal vivo le prove della prima edizione del Concorso Ruggero Leoncavallo, con 15 giovani voci della lirica internazionale in semifinale. Dalle 11.30.
- Alla Scuola nel Bosco di Arcegno “Una lanterna magica a spasso nel bosco”: si crea insieme una lanterna e all’imbrunire si parte per salutare gli amici del bosco. Dalle 14 alle 16.30, gratuito e adatto a tutti dai 4 anni (annullato in caso di pioggia).
- Alle 14 si apre la programmazione odierna di Winterland Ascona-Locarno: da non perdere alle 23 al Raiffeisen Pavilion di Locarno lo show di DJ Matrix. Scopri il programma sul sito ufficiale.
- Al Museo di Val Verzasca a Sonogno il laboratorio di espressione “Storie in movimento” con l’attrice Elena Visconti, tra gli oggetti di un tempo custoditi nel deposito. Alle 14.30, dai 12 anni, posti limitati.
- Sempre alle 14.30, allo Spazio ELLE di Locarno, i Laboratori giocosi del Teatro dei Fauni festeggiano i 40 anni della compagnia: si costruiscono marionette di carta (dai 5 anni) e si inventano storie con burattini (dagli 8 anni). Merenda inclusa.
- Alla Chiesa Evangelica Riformata di Ascona “Musica e parola”: Mark Spence al pianoforte con Bach-Busoni, Beethoven, Mendelssohn e Liszt, mentre Markus Erny dà voce a testi biblici. Alle 18, ingresso libero e aperitivo a seguire.
- Al Teatro Paravento di Locarno “Meghadootam – Il Messaggero delle Nuvole”, tra musica e danza classica indiana con il maestro Udai Mazumdar e il suo ensemble. Alle 19.
- Nella palestra comunale di Brissago torna la Tombola della SFG Brissago, con 15 giri, ricchi cestoni, pesca di beneficenza e buvette. Dalle 20.
- Al Teatro di Locarno Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia e Lucia Vasini sono protagoniste di “Breaking Brecht – Sing’n’Song Cabaret”, tra teatro, musica e cabaret. Alle 20.30.
- Il Teatro del Gatto di Ascona si accende con “Empires & Dance”, tributo live ai Simple Minds, alle 21.
Bellinzona e valli
- A Palazzo Franscini di Bellinzona è visitabile la mostra “Fabio Reinhart. Il modello come strumento progettuale”, mentre lo Spazio inarte propone “Sprazzi di vista”. Entrambe aprono alle 9.
- Ultima giornata per Castellinaria – Festival del Cinema Giovane al Mercato Coperto di Giubiasco, dalle 10 alle 18. Scopri il programma sul sito ufficiale.
- In Via Lavizzari 10 a Bellinzona apre il mercatino solidale benefico delle pulci di Natale di Mario, su oltre 350 metri quadri, dalle 10 alle 17.
- Al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona prosegue la mostra “Pierrette Bloch. Il gesto di scrivere”, mentre i ragazzi dai 9 ai 13 anni possono partecipare all’atelier creativo “Invento le stanze di Villa dei Cedri” (su iscrizione). Dalle 10.
- Al Museo di Leventina di Giornico un corso per imparare a preparare i Crèfli di Giornico, dolci tradizionali ripieni di noci, uvetta e miele realizzati con gli stampi in legno. Alle 13.30, iscrizione obbligatoria.
- Nella sede della Protezione civile di Lumino apertura straordinaria del mercatino dell’usato “Vecchi tesori, Nuove storie”, con oggetti a prezzi simbolici, restauro creativo e vin brûlé. Dalle 14 alle 17, il ricavato va in beneficenza.
- Al MACT/CACT di Bellinzona sono visitabili le mostre “Onde” e “Bounded Flows” di Umberto Chiodi, a partire dalle 14.
- Nella Sala multiuso di Sant’Antonino l’Associazione Donne Contadine Ticinesi festeggia i suoi 25 anni e l’anno internazionale ONU delle donne contadine con una lettura di Noëmi Lerch e una tavola rotonda moderata da Lara Montagna. Alle 18.30, segue rinfresco con prodotti nostrani e musica.
- L’Orchestra di fisarmoniche bellinzonesi celebra i suoi 60 anni al Teatro Sociale di Bellinzona con due ospiti d’eccezione: il fisarmonicista di fama mondiale Peter Soave e il sassofonista jazz Fulvio Falleri. Alle 20.45.
Domenica 22 novembre
Lugano e dintorni
- Al Museo in erba di Lugano l’illustratrice Valentina Biletta accompagna il pubblico in “Raccontami di te”, un viaggio alla scoperta di sé attraverso la realizzazione di un libro d’artista. Si comincia alle 10 con l’atelier per adulti, che si chiude con un piccolo aperitivo, e si replica alle 14.15 con quello per bambini dai 5 anni, seguito da una merenda. Gratuito, su prenotazione.
- La musica classica incontra il jazz con Picnic Concert, dalle 11 nella Hall del LAC di Lugano. Ingresso gratuito.
- Il salone parrocchiale di Melano ospita una grande tombola con ricchi premi, tra cestoni e buoni d’acquisto, a partire dalle 14. Buvette aperta con torte fatte in casa e caffè offerto a chi arriva entro il primo giro.
- All’Atelier Manoamano di Pregassona torna la Merenda Creativa, questa volta dedicata al mosaico: tè, frutta, qualcosa di dolce e tante piastrelle colorate per dare sfogo alla fantasia. Per bambini dai 6 anni e adulti, dalle 15.
- Allo Studio Foce di Lugano, nell’ambito della rassegna Club Cult Original Version di Agorateca, si torna ad avere paura dell’acqua con “Jaws” di Steven Spielberg, proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano alle 15.30. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Il coro Le Voci Viola presenta Elvezia on the road alle 16 presso Fuoriluga a Lugano-Porza, all'interno del Festival Camminar domandando.
- Nella chiesa di S. Maria degli Angioli di Lugano prende il via il ciclo “Tre domeniche con il Gruppo vocale S. Bernardo”, con un programma di polifonia dal Quattrocento al Novecento, alle 16.30.
- Il Coro Lirico di Lugano festeggia i suoi vent’anni al Lac con la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi: sul palco anche cori ospiti, quattro solisti di fama internazionale e una settantina di musicisti diretti dal Maestro Andrea Cupia. Si parte alle 17. Prevendita sul sito del LAC.
- Per la rassegna “Note d’autunno”, la chiesa parrocchiale di S. Abbondio a Collina d’Oro ospita un “Dialogo tra violini” con Ekaterina Valiulina e Hans Liviabella, da Bach a Prokofiev, alle 17.
- Al Centro socio culturale e ricreativo di Tesserete la presentazione fotografica “Di penne piume e schizzi nel vento”, dedicata alla natura e agli uccelli, alla presenza dell’autore, alle 17.
- Nella Sala 4 del Lac arriva in diretta streaming dal Whitney Museum di New York la prima mondiale di “Act III - Human Unreadable”, la performance tra danza, arte e tecnologia del duo Operator, alle 17.
- Ultima tappa al Teatro Foce del viaggio del Teatro delle Radici attraverso 46 anni di vita scenica: per la rassegna Home va in scena “dal 1980… - Miserere”, con la regia di Cristina Castrillo, alle 18. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Sempre alle 18, nella Sala multiuso di Paradiso, torna “Alla luce”, lo spettacolo corale del collettivo lediecilune con testo e regia di Egidia Bruno, che restituisce centralità alla donna e alla bellezza della nascita.
- Al Teatrostudio del Lac va in replica “Tamdom”, lo spettacolo di danza di Bianca Berger che unisce matematica, biologia e movimento ispirandosi ai modelli legati alla malattia di Alzheimer.
Mendrisiotto
- Consarc/Galleria di Chiasso ospita dalle 11 alle 13 l'inaugurazione della mostra Nature di Olin Heitmann e Dino Silingardi.
- Allo Spazio Officina di Chiasso, nell’ambito di “AURUM. Dal fuoco alla forma”, il laboratorio didattico “Nella fucina di Efesto” permette di costruire e personalizzare un lingotto d’oro, dalle 15.
- Al Centro Sociale OSC di Mendrisio la rassegna MOMO propone “Cappuccetto Rosso”, una riscrittura leggera e divertente della celebre fiaba con la partecipazione di Flavio Sala, alle 16.
- Nell’aula magna delle scuole elementari di Vacallo la Compagnia PassePartout porta in scena la commedia di Dario Fo “Non tutti i ladri vengono per nuocere”, un’ora di equivoci e risate, alle 16.30.
- La chiesa di San Eusebio a Castel San Pietro celebra in musica i 400 anni della Parrocchia con un concerto della stagione di Musica nel Mendrisiotto: il soprano Erika Tanaka, un ensemble d’eccezione e il Coro Ad Confitendum spaziano da Frescobaldi a Händel. Alle 17, entrata libera e momento conviviale a seguire.
- Al Cinema Teatro di Chiasso arriva “Mitsou”, l’opera-film premiata con il Premio svizzero di musica 2026 in cui i cantanti “doppiano” dal vivo gli attori, raccontando l’amicizia tra Rilke e il piccolo Balthus. Si parte alle 17.30.
Locarnese
- A Brissago, nella Sala del Consiglio comunale, giornata conclusiva per la prima edizione del Concorso internazionale di canto “Ruggero Leoncavallo”, con esibizioni aperte al pubblico e concerto di gala finale.
- Allo Spazio ELLE di Locarno va in scena “Giardino di carta”, una fiaba ecologica con figure di carta canterine di e con Vicky de Stefanis, adatta anche ai più piccoli, alle 10.30.
- Dalla stazione di Locarno-Muralto parte il Treno del profumo: un viaggio attraverso le Centovalli fino a Santa Maria Maggiore con laboratorio olfattivo a bordo e visita guidata alla Casa del Profumo Feminis-Farina. Ritrovo alle 14.30, posti limitati. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alle 15 si apre la programmazione di Winterland Ascona-Locarno, nel pomeriggio il dance show Life in motion. Scopri il programma sul sito ufficiale.
- Al Cinema Rialto di Locarno, per la rassegna “Cinema e Lavoro”, la proiezione del docu-film “The Cost of Growth” seguita da un dialogo con l’economista Christian Marazzi, alle 15.
- Al Teatro dell’asinello di Minusio la Compagnia Teatro del vento presenta “L’arca”, tra narrazione, canto e giocattoli teatrali ispirati a Sergio Endrigo e Vinicius de Moraes, per bambini dai 3 anni, alle 16.
- Al Teatro di Locarno replica domenicale per “Breaking Brecht - Sing’n’Song Cabaret”, lo spettacolo tra teatro, musica e cabaret con Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia e Lucia Vasini.
- Il Teatro del Gatto di Ascona rende omaggio a Ennio Morricone con “Inseguendo quel suono”: il biografo Alessandro De Rosa racconta il Maestro accompagnato da Fausto Beccalossi alla fisarmonica e Claudio Farinone alla chitarra, alle 17.
- Al Teatro Paravento di Locarno, per la rassegna “Svalicando”, va in scena “Rossini, il suono è piatto” con Matteo Chippari e Andrea Camatarri, alle 17.
- Al Teatro San Materno di Ascona la pianista Mélodie Zhao propone “Geometrie sussurranti”, tra Beethoven, Liszt e improvvisazioni in dialogo con l’architettura Bauhaus del teatro, alle 17.
- Nella chiesa di San Maurizio a Maggia il coro VosAmia di Locarno ospita l’Ensemble Vox Tibi di Avegno per “Incontri di voci”, alle 17. Ingresso libero.
- Sempre alle 17, la chiesa di Sant’Antonio da Padova a Cavergno accoglie il Christmas Tour del Como Gospel Choir, tra gospel tradizionale, moderno e classici natalizi.
- Allo Spazio Elle di Locarno contrabbasso e giradischi preparati si fondono in un paesaggio sonoro sperimentale con Sebastian Rotzler e Strotter Inst., alle 17.30.
- Alle 17.30 al Castello Marcacci di Brione Verzasca nuovo appuntamento delle Chiacchiere al Camino, con proiezione del documentario "L'Alpe di domani".
- Al Loft di Losone serata di Sound Healing Meditation con campane tibetane dedicata al chakra del plesso solare, alle 19.30.
Bellinzona e valli
- Al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona c’è la mostra “Pierrette Bloch. Il gesto di scrivere”, aperta dalle 10.
- In via Lavizzari 10 a Bellinzona prosegue il Mercatino solidale benefico delle pulci di Natale di Mario, dalle 10.
- Il Museo di Castel Grande apre le sue porte dalle 10.30.
- Al MACT/CACT di Bellinzona si possono visitare le mostre “Onde” e “Bounded Flows” di Umberto Chiodi, dalle 14.
- Al Museo di Leventina di Giornico, per Let’s Doc, la proiezione del film d’animazione “Mary Anning, cacciatrice di fossili”, seguita da una merenda, alle 15.
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