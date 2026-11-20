SAVOSA - Le giornate si accorciano, ma il calendario si allunga. In questo fine settimana di fine novembre il Ticino offre di tutto: il grande cinema giovane di Castellinaria a Bellinzona, il Requiem di Verdi al Lac, serate a tema e tributi che vi faranno cantare a squarciagola, ma anche teatro, danza, mostre, conferenze e le prime atmosfere natalizie tra mercatini e tombole. E per i più piccoli non mancano fiabe, laboratori e spettacoli. Ecco il nostro Agendone.