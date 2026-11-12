Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

Un fine settimana di danza al LAC tra Grecia, matematica e streaming

Tre gli appuntamenti tra il 21 e il 22 novembre
Un fine settimana di danza al LAC tra Grecia, matematica e streaming
LAC
"Tamdom"
Fonte LAC
elaborata da Redazione
Un fine settimana di danza al LAC tra Grecia, matematica e streaming
Tre gli appuntamenti tra il 21 e il 22 novembre

LUGANO - Tre appuntamenti in due giorni: sabato 21 e domenica 22 novembre la stagione di danza del LAC riunisce il coreografo greco Christos Papadopoulos, la locarnese Bianca Berger e la diretta streaming da New York del capitolo conclusivo di "Human Unreadable".

Papadopoulos torna a Lugano dopo il successo di "Landless", presentato in prima assoluta al Lugano Dance Project 2024. Sabato 21 novembre alle 20, in Sala Teatro, dirige dieci danzatori in "My Fierce Ignorant Step", coprodotto dal LAC e da numerosi enti internazionali: un'opera intima, nata dai ricordi d'infanzia del coreografo e da esperienze collettive legate alle sue origini greche. «Questo lavoro è il mio tentativo di ritrovare quella sensazione», annota nelle note di regia, riferendosi alla «fame di vita» dell'adolescenza. «Devo ricordare a me stesso che sperare è già un atto di resistenza, e che quel coraggio non era affatto ingenuo o antiquato. Era vero. E lo è ancora».

A ispirare lo spettacolo è la musica di Mikis Theodorakis, in particolare l'oratorio "Axion Esti", scritto nel 1964 sui versi di Odysseas Elytis, Premio Nobel per la Letteratura nel 1979. Per molti greci quell'opera resta una colonna sonora collettiva, la voce di una nazione che resiste. Papadopoulos non ne porta in scena la partitura, ma ne coglie l'eredità emotiva trasformandola in gesto. «Non mi interessa la musica come oggetto, ma il paesaggio che evoca», ha dichiarato. «Quel paesaggio vive dentro di noi, ci accompagna, ci permette di rivisitare un tempo che non è mai del tutto passato».

Sabato alle 18 nel Teatrostudio (replica domenica alle 17) Bianca Berger presenta invece in prima assoluta "Tamdom", coproduzione LAC che intreccia matematica, biologia e danza, traducendo in movimento un modello matematico legato ad alcuni processi biologici della malattia di Alzheimer. Dopo "Bi-tà", presentato nella stagione 2024/25, la giovane danzatrice e coreografa prosegue la sua ricerca sulla matematica come fonte di ispirazione per generare coreografie e immaginari astratti. Lo spettacolo non intende rappresentare la malattia, ma invita il pubblico alla presenza qui e ora attraverso un'esperienza sensoriale e percettiva. "Tamdom", inserito nei percorsi tematici La scena svizzera e Il corpo che cura, è stato selezionato a PREMIO 2026 e ad ATLAS-ImpulsTanz 2026.

Domenica alle 17, in Sala 4 con ingresso gratuito, il LAC propone infine la diretta streaming in prima mondiale di "Act III", capitolo conclusivo di "Human Unreadable", progetto di coreografia generativa del duo Operator (Ania Catherine e Dejha Ti). La performance multimediale, che esplora le relazioni tra corpo umano e mondo digitale, andrà in scena al Susan and John Hess Family Theater del Whitney Museum of American Art di New York e sarà trasmessa simultaneamente anche da HEK (Basilea), Nxt Museum (Amsterdam), PHI (Montréal) e Victoria and Albert Museum (Londra). Un appuntamento che si inserisce nella ricerca del LAC sul rapporto tra corpo e tecnologia, presenza e dimensione digitale.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
danza contemporanealac lugano
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
3 gior
136
240

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
LIVE
BELLINZONA
21 ore

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
23 ore
8
51

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
2 gior
156
217

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
3 gior
49
80

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
LIVE
HCAP
18 ore
33
67

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
LIVE
STATI UNITI
15 ore
4

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
1 gior
75

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
26

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
LIVE
LUGANO
8 ore
66
55

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
3 gior
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
2 gior
5
71

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
5 ore
21
40

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9
68

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
1 gior
5

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
LIVE
CANTONE
8 ore
2
22

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
2 gior
13
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

San Martino «sei una figata»
LIVE
MENDRISIO
8 ore
4
46

San Martino «sei una figata»

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
LIVE
CONFINE
23 ore
3
34

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

«Nessuna combine, ma...»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Nessuna combine, ma...»

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
LIVE
VALLESE
2 gior
34
78

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
1 gior

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
1 gior
25
52

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
2 gior
13

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

Quella lettera che non capisci può costarti cara
LIVE
CANTONE
8 ore
1
17

Quella lettera che non capisci può costarti cara

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
58

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
LIVE
ITALIA
1 gior
27
87

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

C'è chi non ce la fa più
LIVE
SVIZZERA
22 ore
21
48

C'è chi non ce la fa più

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
3 gior
46
68

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
1
19

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
7
9

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

La nuova vita di Dario Bürgler
LIVE
HOCKEY
1 gior
5
34

La nuova vita di Dario Bürgler

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo
LIVE
SVIZZERA
8 ore
10
42

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
LIVE
PARADISO
1 gior
4
62

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
2 gior

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

«Non è scontato che la partita si rigiochi»
LIVE
HCAP
3 ore
24
26

«Non è scontato che la partita si rigiochi»

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente
LIVE
ZURIGO
2 gior
40
81

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
2 gior
1
24

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
LIVE
STATI UNITI
2 gior

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
25

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
2 gior
57

Il Governo trasloca per un giorno

Lugano accende il Natale
LIVE
LUGANO
1 gior
2
23

Lugano accende il Natale

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
LIVE
CANTONE
3 gior
13
25

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
LIVE
CONFINE
1 gior
5
26

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

Cento candeline per Caterina Ceschi
LIVE
LOCARNO
2 gior
1
20

Cento candeline per Caterina Ceschi

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi
LIVE
MOTOMONDIALE
1 gior
13
66

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi

«Trattato come un mobile»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
5
32

«Trattato come un mobile»

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita
LIVE
SCI ALPINO
4 ore
11

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita

ULTIME NOTIZIE AGENDA
Il lato amaro del cioccolato
LIVE
LUGANO
1 gior
5

Il lato amaro del cioccolato

Musica e parole «tra le corde» di una vita
LIVE
LUGANO
2 gior

Musica e parole «tra le corde» di una vita

Il cinema muto incontra la musica dal vivo al FOCE
LIVE
LUGANO
6 gior
5

Il cinema muto incontra la musica dal vivo al FOCE

Va in scena un weekend da non perdere
LIVE
AGENDONE
6 gior
4

Va in scena un weekend da non perdere

Concerto di San Silvestro, la prevendita è aperta
LIVE
LUGANO
1 sett
1
2

Concerto di San Silvestro, la prevendita è aperta

SciArt torna al LAC con Riccardo Benassi
LIVE
LUGANO
1 sett
2

SciArt torna al LAC con Riccardo Benassi

Streghe, musiche galleggianti e zucche: il weekend di Halloween è servito
LIVE
AGENDONE
1 sett
16

Streghe, musiche galleggianti e zucche: il weekend di Halloween è servito

La grande musica organistica in Collegiata
LIVE
BELLINZONA
2 sett
4

La grande musica organistica in Collegiata

Sofar Sounds Ticino torna al Teatro Cambusa
LIVE
LOCARNO
2 sett
4

Sofar Sounds Ticino torna al Teatro Cambusa

Jeff Mills. 30 anni dopo. Ecco The Parallel Room
LIVE
BELLINZONA
2 sett
4

Jeff Mills. 30 anni dopo. Ecco The Parallel Room