Un fine settimana di danza al LAC tra Grecia, matematica e streaming
Tre gli appuntamenti tra il 21 e il 22 novembre
Tre gli appuntamenti tra il 21 e il 22 novembre
LUGANO - Tre appuntamenti in due giorni: sabato 21 e domenica 22 novembre la stagione di danza del LAC riunisce il coreografo greco Christos Papadopoulos, la locarnese Bianca Berger e la diretta streaming da New York del capitolo conclusivo di "Human Unreadable".
Papadopoulos torna a Lugano dopo il successo di "Landless", presentato in prima assoluta al Lugano Dance Project 2024. Sabato 21 novembre alle 20, in Sala Teatro, dirige dieci danzatori in "My Fierce Ignorant Step", coprodotto dal LAC e da numerosi enti internazionali: un'opera intima, nata dai ricordi d'infanzia del coreografo e da esperienze collettive legate alle sue origini greche. «Questo lavoro è il mio tentativo di ritrovare quella sensazione», annota nelle note di regia, riferendosi alla «fame di vita» dell'adolescenza. «Devo ricordare a me stesso che sperare è già un atto di resistenza, e che quel coraggio non era affatto ingenuo o antiquato. Era vero. E lo è ancora».
A ispirare lo spettacolo è la musica di Mikis Theodorakis, in particolare l'oratorio "Axion Esti", scritto nel 1964 sui versi di Odysseas Elytis, Premio Nobel per la Letteratura nel 1979. Per molti greci quell'opera resta una colonna sonora collettiva, la voce di una nazione che resiste. Papadopoulos non ne porta in scena la partitura, ma ne coglie l'eredità emotiva trasformandola in gesto. «Non mi interessa la musica come oggetto, ma il paesaggio che evoca», ha dichiarato. «Quel paesaggio vive dentro di noi, ci accompagna, ci permette di rivisitare un tempo che non è mai del tutto passato».
Sabato alle 18 nel Teatrostudio (replica domenica alle 17) Bianca Berger presenta invece in prima assoluta "Tamdom", coproduzione LAC che intreccia matematica, biologia e danza, traducendo in movimento un modello matematico legato ad alcuni processi biologici della malattia di Alzheimer. Dopo "Bi-tà", presentato nella stagione 2024/25, la giovane danzatrice e coreografa prosegue la sua ricerca sulla matematica come fonte di ispirazione per generare coreografie e immaginari astratti. Lo spettacolo non intende rappresentare la malattia, ma invita il pubblico alla presenza qui e ora attraverso un'esperienza sensoriale e percettiva. "Tamdom", inserito nei percorsi tematici La scena svizzera e Il corpo che cura, è stato selezionato a PREMIO 2026 e ad ATLAS-ImpulsTanz 2026.
Domenica alle 17, in Sala 4 con ingresso gratuito, il LAC propone infine la diretta streaming in prima mondiale di "Act III", capitolo conclusivo di "Human Unreadable", progetto di coreografia generativa del duo Operator (Ania Catherine e Dejha Ti). La performance multimediale, che esplora le relazioni tra corpo umano e mondo digitale, andrà in scena al Susan and John Hess Family Theater del Whitney Museum of American Art di New York e sarà trasmessa simultaneamente anche da HEK (Basilea), Nxt Museum (Amsterdam), PHI (Montréal) e Victoria and Albert Museum (Londra). Un appuntamento che si inserisce nella ricerca del LAC sul rapporto tra corpo e tecnologia, presenza e dimensione digitale.