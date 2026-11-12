Un fine settimana di danza al LAC tra Grecia, matematica e streaming

A ispirare lo spettacolo è la musica di Mikis Theodorakis, in particolare l'oratorio "Axion Esti", scritto nel 1964 sui versi di Odysseas Elytis, Premio Nobel per la Letteratura nel 1979. Per molti greci quell'opera resta una colonna sonora collettiva, la voce di una nazione che resiste. Papadopoulos non ne porta in scena la partitura, ma ne coglie l'eredità emotiva trasformandola in gesto. «Non mi interessa la musica come oggetto, ma il paesaggio che evoca», ha dichiarato. «Quel paesaggio vive dentro di noi, ci accompagna, ci permette di rivisitare un tempo che non è mai del tutto passato».

Sabato alle 18 nel Teatrostudio (replica domenica alle 17) Bianca Berger presenta invece in prima assoluta "Tamdom", coproduzione LAC che intreccia matematica, biologia e danza, traducendo in movimento un modello matematico legato ad alcuni processi biologici della malattia di Alzheimer. Dopo "Bi-tà", presentato nella stagione 2024/25, la giovane danzatrice e coreografa prosegue la sua ricerca sulla matematica come fonte di ispirazione per generare coreografie e immaginari astratti. Lo spettacolo non intende rappresentare la malattia, ma invita il pubblico alla presenza qui e ora attraverso un'esperienza sensoriale e percettiva. "Tamdom", inserito nei percorsi tematici La scena svizzera e Il corpo che cura, è stato selezionato a PREMIO 2026 e ad ATLAS-ImpulsTanz 2026.