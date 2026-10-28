Jeff Mills. 30 anni dopo. Ecco The Parallel Room

A distanza di trent'anni da quella prima data all'Alcatraz, il ritorno di Jeff Mills nella regione per Floating Notes Festival riaccende questa memoria e diventa, per gli organizzatori di TPR, l'occasione per guardare al presente e al futuro della cultura techno, in un momento in cui - sottolineano - tecnologia e innovazione stanno trasformando anche il mondo creativo. L'evento, spiegano, «non vuole ricreare il passato né contrapporsi ad altri appuntamenti», ma si propone come un appuntamento autonomo e complementare alle iniziative musicali in programma lo stesso 30 ottobre nella regione, in particolare a Bellinzona: «una dimensione parallela, uno spazio in cui le esperienze si fondono e il dancefloor torna a essere un luogo di scoperta, espressione e condivisione».

La serata al Chupito sarà dedicata alla techno underground «tra passato, presente e futuro», attraverso ritmi essenziali, groove ipnotici e sonorità pensate per costruire, nelle parole degli organizzatori, «un'esperienza che va oltre il semplice intrattenimento». In consolle, in ordine alfabetico: Anthony Spirit, Binario1312, Lenny e UFO Over.