Mr. Rain torna al LAC e si racconta attraverso la musica
Il cantautore e rapper bresciano sarà a Lugano il 17 dicembre con uno spettacolo più intimo, tra nuovi arrangiamenti e un rapporto diretto con il pubblico.
LUGANO - Mr. Rain tornerà al LAC di Lugano giovedì 17 dicembre alle 20, con una tappa del suo nuovo tour Nei teatri. Per l'occasione, il cantautore e rapper bresciano proporrà uno spettacolo che metterà in luce il lato più intimo della sua musica.
Con 24 dischi di platino e 5 dischi d'oro all'attivo, Mr. Rain è tra gli artisti più apprezzati della scena musicale italiana contemporanea. Il suo stile, a cavallo tra rap e pop, unisce melodie coinvolgenti a testi che esplorano emozioni, esperienze personali e fragilità umane.
Un nuovo capitolo artistico
Con il tour Nei teatri, l'artista sceglie una dimensione più raccolta rispetto ai grandi palcoscenici, puntando sulla forza delle parole e su un rapporto più diretto con il pubblico. Una scelta che permette di riscoprire il suo repertorio attraverso arrangiamenti e atmosfere pensati per il contesto teatrale.
Il nuovo progetto dal vivo arriva dopo la pubblicazione dei singoli Effetto Michelangelo e Casa in fiamme, quest'ultimo prodotto da Dardust. Due brani che segnano l'inizio di una nuova fase creativa, caratterizzata da una ricerca musicale sempre più personale.
Quello al LAC sarà quindi un appuntamento per ascoltare Mr. Rain in una veste diversa, in cui saranno soprattutto le canzoni e il loro significato a occupare il centro della scena.