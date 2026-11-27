Dai mercatini a Ranieri: un weekend che profuma di festa
Ultimo weekend di novembre in Ticino: ci sono anche Vladimir Luxuria in “Princesa”, il Festival Chitarre dal Mondo, gli eventi legati all'Avvento e i primi concerti natalizi
Ultimo weekend di novembre in Ticino: ci sono anche Vladimir Luxuria in “Princesa”, il Festival Chitarre dal Mondo, gli eventi legati all'Avvento e i primi concerti natalizi
SAVOSA - Novembre se ne va in grande stile e il Ticino si prepara ad accogliere l’Avvento con un fine settimana ricchissimo. Tra corde pizzicate che arrivano da ogni angolo del mondo, grandi nomi sul palco, teatro, cinema e cori che già intonano melodie natalizie, le occasioni per uscire di casa non mancano davvero. E mentre le piazze si riempiono di bancarelle, luci e profumi di festa, c’è spazio anche per incontri, conferenze, laboratori per i più piccoli e serate da ballare fino a tardi. Ecco il nostro Agendone, con il meglio di questo fine settimana.
Venerdì 27 novembre
Lugano e dintorni
- Il clima natalizio invade Lugano con le proposte di Natale in Piazza. Qui il programma completo.
Torna al LAC di Lugano Il ricamo come narrazione, ottavo capitolo del progetto Embroiderers of Actuality ideato dall'artista transdisciplinare Abdelaziz Zerrou e Aglaia Haritz, artista e mediatrice culturale per l’inclusione e accessibilità. Prevendita sul sito del LAC.
- Al Centro Comunitario CERS di via Landriani a Lugano apre i battenti il Mercatino delle Pulci, dove si trova “un po’ di tutto per tutti”: oggetti di ogni tipo, un’area ristoro e un’atmosfera conviviale. Si parte alle 14.
- Nell’Aula Multiuso della Facoltà di Teologia di Lugano si celebrano gli 800 anni dalla morte del Poverello d’Assisi con la conferenza “Il diritto della fraternità”, dedicata all’eredità spirituale e giuridica di San Francesco. Intervengono i professori Raffaele Di Muro e Matteo Nacci, con la testimonianza di Fra Michele Ravetta del Convento del Bigorio. Appuntamento alle 16.
- S'inaugura il presepe presso la Chiesa di San Rocco a Lugano, nell'ambito di Natale al Maghetti.
- È il giorno dell'apertura del villaggio natalizio di Melideice, che si sposta in zona "a la Bola" e resterà aperto fino al 10 gennaio.
- La Sala Tami della Biblioteca cantonale di Lugano ospita la proiezione del documentario “Loving Highsmith”, dedicato alla celebre scrittrice. Intervengono Daniele Cuffaro e Anna Uccelli. Si comincia alle 17 e segue un rinfresco.
- All’Osteria La Palma di Maroggia è tempo di nostalgia con John Lennon e Beatles Live Acoustic: Rocco Cappa e Romeo Velluto, ovvero The Abbey Sound, ripropongono le intramontabili melodie dei Fab Four in una versione intima e acustica a partire dalle 17.30.
- Alle 17.30 cerimonia ufficiale d'inaugurazione di LAC Winter Village, seguita da Geometrie delle Emozioni, performance di pattinaggio artistico interpretata dalle atlete d’élite del Club Pattinaggio Lugano.
- Alle 17.30 la Marco Lucchetti Art Gallery di Lugano ospita il vernissage della mostra Minipop Experience e la pittura del '900 fa quadrato, di Fulvio Bernardini-Fuber.
- Al Cinema Iride di Lugano l’astrologo Vincenzo Laganà guida il pubblico alla scoperta dei cambiamenti portati da “Plutone in Acquario”, tra simbolismo, psicologia e società contemporanea. Si parte alle 18.30.
- Chi ha voglia di sporcarsi le mani può invece raggiungere l’Atelier Manoamano di Pregassona, dove torna a grande richiesta la decorazione di tazze in ceramica. Appuntamento alle 18.30.
- Nell’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana, nell’ambito del Festival Chitarre dal Mondo, va in scena “40 dita, una visione” con il Guitalian Quartet: quattro chitarristi di livello internazionale in un programma che spazia da Rossini a Sollima fino alle atmosfere brasiliane del choro. Si parte alle 20.30. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Cinema Lux Art House di Massagno prende il via la sesta edizione dell’Altroquando Festival, dedicato al fantastico tra horror, fantascienza e folklore nordico. In programma la proiezione di “Colony”, il film sudcoreano di Yeon Sang-ho presentato a Cannes (in collaborazione con il NIFFF), alle 20.30.
- Il chitarrista luganese Max Dega, doppio finalista dello Swiss Blues Challenge, torna con la sua band sul palco di casa dell’Hollywood Live Music di Lugano-Molino Nuovo per una serata di rock e blues alle 21.
- Atmosfere giamaicane allo Studio FOCE di Lugano con “Reggae Foundation”: Asher Selector e il Riverside Sound System celebrano le radici del reggae e la cultura sound system a partire dalle 21.
- Al Temus Club di Agno si torna indietro nel tempo con INSOMNIA, il party dedicato alla techno e trance anni ’90 e 2000, con DJ Synergee e DJ Van Handenhove. Le porte si aprono alle 22.
Mendrisiotto
- Il m.a.x. museo ospita alle 17 la Presentazione dell'Opera dell'Avvento 2026 e scambio degli auguri natalizi con il panettone di Cesare Baj.
- Il Cinema Teatro di Chiasso propone, nell’ambito della rassegna Entusiasmo d’acciaio, “Entusiasmo – La Sinfonia del Donbass” di Dziga Vertov, capolavoro dell’avanguardia sovietica del 1931 e uno dei primi grandi esperimenti del cinema sonoro, ammirato persino da Charlie Chaplin. La proiezione è alle 20.30.
Locarnese
- Nuovo giorno di programmazione per Winterland Ascona-Locarno: si parte alle 17.30 e si prosegue fino alle due di notte. Segnaliamo, alle 22 al Raiffeisen Pavilion di Locarno, il Daft Punk Tribute. Programma completo sul sito ufficiale.
- Al Rialto il Cinema di Muralto proietta “The Ghostwriter”, il thriller politico di Roman Polanski con Pierce Brosnan ed Ewan McGregor, alle 18.
- Al Teatro Paravento di Locarno Stefania Mariani porta in scena “Bello sarebbe… ovvero insolite parole d’auguri”, accompagnata dalla musica dal vivo di Amanda Nesa. Si parte alle 19.
- All’Elisarion di Minusio il professor Fabio Merlini tiene la conferenza “Chi ha paura della noia? Suggestioni dantesche”, a margine dell’assemblea dell’Associazione Cristiano Castelletti. Appuntamento alle 20, al termine è offerto un rinfresco.
- Nella chiesa di Avegno risuonano le voci del coro giovanile Calicantus, diretto dal maestro Mario Fontana, alle 20.30.
- Per la rassegna Cinema dal mondo, il GranRex di Locarno proietta “A Sad and Beautiful World” del libanese Cyril Aris, travolgente storia d’amore lunga tre decenni premiata dal pubblico alle Giornate degli Autori di Venezia 2025. Si comincia alle 20.30.
- Al Teatro Cambusa di Locarno va in scena “Il sale sulle scarpe”, spettacolo corale nato dall’incontro tra Perpetuo Mobile Teatro e la compagnia Konpani IBAO della Réunion: cinque interpreti per raccontare l’identità come viaggio collettivo. Sipario alle 20.30.
Bellinzona e valli
- Alla Sede degli Alpini di Lodrino si tiene l’assemblea ordinaria della SFG Osogna-Lodrino alle 19. Segue un rinfresco con raclette.
- Al Bar Cervo di Bellinzona arrivano Gli Skazzati, band comasca che da oltre 25 anni infiamma il Verbano con brani inediti e cover ska, per uno spettacolo tutto da ballare a partire dalle 20.
Sabato 28 novembre
Lugano e dintorni
- Il clima natalizio invade Lugano con le proposte di Natale in Piazza. Qui il programma completo.
- Il Quartiere Maghetti di Lugano si veste a festa con il Mercato di Natale, che anima le sue vie dalle 10 alle 18.30.
- Alla Repetto Gallery di Lugano si tiene il talk “Il lascito di Giovanni Anselmo”. Moderati dalla curatrice Ilaria Bernardi, gli artisti Gianni Caravaggio e Arcangelo Sassolino dialogano sull’eredità del grande artista. L’appuntamento è alle 11, a margine della mostra in corso fino al 18 dicembre.
- Fa tappa a Lugano il concorso letterario internazionale Scritture di lago 2026. Appuntamento alle 11 nella Hall del LAC.
- Al Museo in erba di Lugano torna l’Open Lab: famiglie in gioco, a tema “Contrasti!”. Bambini di 4 anni e accompagnatori giocano con bianco e nero, forme e texture dalle 14.15 alle 15.30 (su prenotazione).
- A Melano si celebra la Festa di S. Andrea: il mercatino nel salone parrocchiale apre i battenti alle 14.30.
- La Biblioteca Salita dei Frati di Lugano propone il corso “Anatomia del libro – Scheletro (e abito) dei libri” con Roberto Cicala, tra rilegature, formati e collane. Si parte alle 15.
- A L’ideatorio di Cadro il workshop “Insegniamo alle macchine” svela come un algoritmo può imitare l’apprendimento umano, con il ricercatore Alberto Termine (IDSIA-USI-SUPSI) a disposizione per domande sull’intelligenza artificiale. Si comincia alle 15.15.
- Nel borgo affacciato sul laghetto torna il Mercatino di Natale di Muzzano, con 45 espositori dalle 16 alle 21. Alle 17 la lanternata dei bambini, alle 17.30 l’accensione dell’albero e, fino alle 20.30, laboratori per i più piccoli.
- Sempre dalle 16, le vie di Tesserete si riempiono con il Mercatino di Natale in Capriasca: oltre 200 bancarelle, spettacoli, laboratori, musica dal vivo e l’immancabile Babbo Natale.
- Al Cinema Lux Art House di Massagno prosegue l’Altroquando Festival, dedicato al fantastico tra horror, fantascienza e folklore nordico. Si parte alle 16 con “Nightborn” di Hanna Bergholm, alle 18 il corto in dialetto leventinese “Chi ch’ien piü chiö” di Pablo Guscetti (con Q&A e aperitivo), mentre in serata spazio a “Mimicry” (20.30) e a “Good Luck, Have Fun, Don’t Die” di Gore Verbinski.
- Al Museo del Malcantone di Curio si presenta il progetto “Gli archivi dei Patriziati del Malcantone”: undici archivi riordinati e finalmente accessibili a tutti. L’inaugurazione è alle 17, seguita da un aperitivo offerto.
- Il Rifugio Letterario di Massagno accoglie Andrea Fazioli, che presenta il suo nuovo giallo “Una piccola cosa proibita”, con una nuova indagine di Elia Contini. Appuntamento alle 17.
- Nella Chiesa parrocchiale di Melano suona l’Occasio Ensemble, giovane formazione ticinese diretta da Burapha Pedrolini, con un programma tra Vivaldi, Haydn e una prima assoluta. Si comincia alle 17.30.
- Al Municipio di Cureglia la conferenza “Società e benessere giovanile” presenta l’Associazione da Cuore a Cuore alle 17.30. Ingresso libero e rinfresco offerto.
- In Piazzetta San Sebastiano si dà il via alle feste con Natale a Breganzona: apero-cena con raclette, arrosticini e la musica dei maestri della scuola di musica locale a partire dalle 18.
- Al Teatro Foce di Lugano, per la rassegna HOME, il Teatro Pan porta in scena “Odissea: un racconto che ritorna”, un viaggio tra parola e musica sulle tracce di Ulisse, adatto a tutti dai 10 anni. Si parte alle 20. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Teatrostudio del LAC di Lugano va in scena “Be CareFull”, spettacolo di teatro fisico con Kevin Blaser e Faustino Blanchut che esplora i fragili equilibri delle relazioni, alle 20. Prevendita sul sito del LAC.
- Il Festival Chitarre dal Mondo accende l’Aula Magna del Conservatorio di Lugano con “Alma Flamenca”: il chitarrista Carlos Piñana e il suo duo flamenco portano sul palco tutta la passione della tradizione di Cartagena alle 20.30. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Massimo Ranieri torna al LAC di Lugano con “Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare”, un one man show tra musica, teatro e danza, da “Perdere l’amore” a “Rose rosse”. Sale sul palco della Sala Teatro alle 20.30. Le prevendite sono disponibili online.
- Al Teatro di Banco, a Bedigliora, arriva per la prima volta in Svizzera “Johanna Padana a la descovèrta de le Americhe”: nel centenario di Dario Fo, Marina De Juli porta in scena l’adattamento al femminile del celebre testo, nato proprio da un suggerimento del Premio Nobel. Sipario alle 20.30.
- Da Jazz in Bess a Lugano torna la Jam Session mensile: alle 20.30 il prologo del quartetto della SMUM, poi dalle 21 il palco si apre a tutti i musicisti.
- Alla Sala Aragonite di Manno il Concerto Gospel del Gospel Ladies Trio intreccia classici del gospel, melodie natalizie e successi pop e soul alle 20.30.
- All’Hollywood Live Music di Lugano debuttano i Golden Vultures, supergruppo rock/blues/soul ticinese che ha aperto i concerti di Deep Purple e Papa Roach. Si parte alle 21.
- Allo Studio Foce di Lugano le rime si sfidano nel Pantheon Wallride Freestyle, torneo di freestyle rap organizzato da WRF Lugano, alle 21.
- Al Temus Club di Agno si balla con “UP&DOWN”, tutte le hit dagli anni ’70 a oggi con DJ Christian Cattaneo, a partire dalle 22.
Mendrisiotto
- La Pinacoteca Züst di Rancate propone “Un atelier stellare” per bambini dai 6 ai 10 anni: visita alla mostra su Giuseppe Antonio Petrini, laboratorio sul sistema solare e letture dal Piccolo Principe alle 9.
- Alla Sala Morello dell’Albergo Coronado di Mendrisio si celebra la Giornata Svizzera del Francobollo, con collezioni rare, una busta commemorativa, asta e riffa dalle 9.30.
- Il Natale si accende a Balerna, con una giornata di festa che partirà alle 15.30 con l'apertura del villaggio natalizio e che culminerà alle 19 con l'accensione dell'albero in Piazza del Municipio, organizzata da Sgüra Fest, tra musica, intrattenimento e una zuppa offerta alla popolazione.
- Al Museo dei fossili del Monte San Giorgio di Meride il Dr. Rudolf Stockar tiene la conferenza “Il mare in una goccia di roccia” sui microfossili alle 17.
- Al Cinema Teatro di Chiasso, per la rassegna Cuori liberi cuori felici, Vladimir Luxuria è protagonista di “Princesa”, la vera storia che ispirò la canzone di De André. Alle 19 l’incontro “A tu per tu” con l’attrice, alle 20.30 lo spettacolo.
Locarnese
- Il Centro di Locarno ospita la conferenza medica “Non è “solo” mal di testa: è cefalea” dell’Associazione Cefalea Ticino, con una neurologa, un fisioterapista e una nutrizionista, alle 9.
- Salite a bordo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli per la Tombola a bordo, in collaborazione con Radio Ticino: quattro giri di tombola tra Locarno e Camedo, con pausa a base di castagne, vin brulé o cioccolata calda. Il ritrovo è alle 13.15 alla stazione di Locarno. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Dalle 14 si apre la programmazione di Winterland Ascona-Locarno: il momento clou è lo show di SNAP! al Raiffeisen Pavilion di Locarno. Informazioni sul sito ufficiale.
- La Casa dell’Arte MOPS di Locarno ospita “MuseOM#”, la nuova produzione coreografica della MOPS_DanceSyndrome firmata da Ela Franscella, alle 16.21.
- Alla Galleria Amici dell’Arte di Brissago apre la mostra mercato “Nepal, arte artigianato e cooperazione”, a sostegno delle vittime dell’inondazione, alle 17.
- Nella Chiesa Evangelica Riformata di Ascona l’Ars Excelsis Ensemble propone “Tra cielo e terra”, un concerto di Musica e Parola per l’Avvento con flauto, arpa e trio d’archi su musiche di Roussel, Beethoven, Saint-Saëns e Cras. Si comincia alle 18, ingresso libero e aperitivo finale.
- Al Teatro Paravento di Locarno il Teatro delle Radici porta in scena “Miserere”, testo e regia di Cristina Castrillo, alle 19.
- La Collegiata di S. Antonio a Locarno accoglie “Intrecci”, viaggio musicale verso il Natale con il Gruppo Vocale Cantadonna e I Cantori delle Cime, alle 20.
- Al Teatro Kursaal di Locarno si festeggiano i 50 anni di un capolavoro con “Wish you were here”, tributo ai Pink Floyd e al genio di Syd Barrett, con l’esecuzione integrale del disco. Si parte alle 20.30. Prevendite chiuse, lo spettacolo è sold-out.
- Alla Sala Congressi di Muralto il JazzClub Verbano e Rete Due presentano “Tra jazz e nuove musiche” con il Piero Gaddi Sextet e lo special guest Bjørn Solli alla chitarra, in diretta radiofonica alle 21.
Bellinzona e valli
- Al motto di “riparare è meglio che buttare”, il Caffè riparazione accoglie i vostri elettrodomestici nella sede del Dipartimento del territorio di Bellinzona dalle 8.30 alle 12.30.
- Le Scuole Santa Maria di Bellinzona aprono le porte per l’Open Day dalle 9 alle 12, con attività presentate dagli allievi.
- Contro il Black Friday arriva il White Saturday dell’Associazione MeTeOra: scambio gratuito di giochi e libri per bambini nell’Aula Magna delle Scuole elementari Nord di Bellinzona dalle 10.
- Sempre dalle 10, in via Lavizzari 10 a Bellinzona, apre il Mercatino delle pulci e di Natale di Mario, benefico e su 300 metri quadri al coperto.
- Al Villaggio di Natale in Piazza del Sole di Bellinzona torna “Tutti i colori del Natale con RSI Kids”: decorazioni e disegni per i più piccoli dalle 14 alle 16, gratuitamente.
- All’Oratorio San Nicola di Osogna la compagnia Divertiamoci Recitando propone una serie di spassosi sketch alle 17.30, seguiti da una panettonata. Offerte a favore di Helga for Africa.
- Inaugurazione alle 18 della mostra A terra di Silvano Repetto a Casa Cavalier Pellanda a Biasca.
- Al Cinema Forum di Bellinzona prosegue Cinema dal mondo, con film recenti da America latina, Africa, Asia ed Europa dell’est, alle 20.30.
- Il Teatro Sociale di Bellinzona ospita il Duo Bottasso con “Postcards from Italy”, performance audiovisiva tra musica dal vivo e rari film muti sull’Italia di cento anni fa, alle 20.45. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Domenica 29 novembre
Lugano e dintorni
- Il clima natalizio invade Lugano con le proposte di Natale in Piazza. Qui il programma completo.
- Al Centro Comunitario CERS di Lugano (Via Landriani 10) è l’ultimo giorno per curiosare tra le bancarelle del Mercatino delle Pulci “Un po’ di tutto per tutti!”: oggetti di ogni tipo, area ristoro e atmosfera conviviale fino alle 17.
- Ultima giornata anche per il Mercatino di Natale in Capriasca, che riempie le vie del centro di Tesserete con oltre 200 bancarelle, spettacoli per famiglie, laboratori di cioccolato e tè, truccabimbi, musica dal vivo e la visita di Babbo Natale. Si chiude alle 17.
- Il Teatro Pan di Lugano ripropone “Un giorno sarai...”, spettacolo pensato per adolescenti e meno adolescenti, nell’ambito della rassegna Generando - visioni di genere.
- Dadi, mappe e personaggi da inventare: lo Studio Foce di Lugano dedica l’intera giornata al gioco di ruolo con Side Quest – GDR Fest, tra giochi da tavolo, workshop, sessioni one-shot e Dungeon Jam. Si parte alle 10.
- Sempre dalle 10 il nucleo di Vezia si anima con il tradizionale Mercatino di Natale: prodotti artigianali e gastronomici, decorazioni, animazione musicale e lo spettacolo di ballo country dei bambini della scuola elementare.
- Alle 11 nella Hall del LAC di Lugano nuovo appuntamento con le Matinées musicali, in programma un recital di tromba a ingresso libero.
- Filastrocche, pupazzi e racconti accompagnano le famiglie nell’attesa delle feste con “La conta di Natale”, al Teatro Foce di Lugano alle 15. L’ingresso è gratuito.
- Alla stessa ora, l’Atelier Manoamano di Pregassona invita a entrare nel mondo dell’arte tridimensionale con l’atelier di scultura astratta guidato da Arianna. E alla fine c’è pure la merenda.
- Al Caffè Boccadoro di Montagnola, a due passi dal Museo Hermann Hesse, va in scena l’ultimo Silent Reading dell’anno: 90 minuti di lettura silenziosa con il proprio libro del cuore (o con uno scelto dalla selezione proposta), seguiti da un momento di condivisione. Si comincia alle 15.30, con contributo libero.
- Gran finale per il Festival Chitarre dal Mondo con “L’Opéra à Six Cordes”: il soprano Karina Desbordes e il chitarrista Frédéric Bernard trasformano celebri arie di Handel, Rossini, Bellini, Donizetti, Gounod fino a Satie, Weill ed Edith Piaf in intime miniature per voce e chitarra. Appuntamento nell’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana alle 17. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Nella Chiesa di San Giorgio a Castagnola risuonano le voci del Coro Tersicore e dei Duc in Altum Cantores in un concerto corale diretto da Guido Mollica, con musiche di Lauridsen, Mendelssohn, Bach e Handel. Si parte alle 17, entrata libera.
- Sei violoncelli per un solo grande abbraccio musicale: l’Ensemble CelloLove si esibisce alla Chiesa Evangelica Riformata di Viale Cattaneo a Lugano alle 17, con un programma che spazia da Haydn, Grieg e Čajkovskij fino a Vangelis, Zimmer e Piazzolla. Segue un rinfresco offerto.
- Al Teatrostudio del LAC di Lugano doppia replica per “Be CareFull”, spettacolo di teatro fisico con Kevin Blaser e Faustino Blanchut diretto da Antoine Zivelonghi, alle 17 e alle 20. Prevendita sul sito del LAC.
- Nella sala al piano -1 del Municipio di Canobbio, nell’ambito dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, l’incontro “Liberi di amare, liberi di essere” con Cristina Milani e Isabel Londoño Aguilar affronta amore, consenso, sexting e relazioni digitali. Inizio alle 17, al termine un aperitivo.
Mendrisiotto
- Un profumo di vecchia Vienna per la Matinée di Musica nel Mendrisiotto: il violinista Cihat Askin e il pianista Roberto Issoglio propongono la Sonata “La Primavera” di Beethoven e la celebre Sonata “Arpeggione” di Schubert. Appuntamento alla Sala Musica nel Mendrisiotto di Mendrisio alle 10.30.
- Il centro di Morbio Inferiore si veste a festa per la quarta edizione di “Natale in Corte”, il mercatino natalizio con artigiani, commercianti e associazioni. Si comincia alle 11.
- Il Museo Vincenzo Vela a Ligornetto propone dalle 11.30 Una stella si ferma al Vela, una giornata aperta a tutti e tutte, con il tradizionale mercatino solidale, un’attività creativa per grandi e piccoli e un incontro di approfondimento attorno alla mostra Bertille Bak. Voci dalla terra con lo scrittore Alberto Prunetti e l’economista Christian Marazzi.
- A Riva San Vitale la piazza si illumina con la Lanternata: corteo delle lanterne per i bambini, bancarelle e, a seguire, l’accensione dell’albero di Natale con gli auguri del Sindaco. Si parte alle 16, con qualsiasi tempo.
- Ultima occasione per visitare la mostra “AURUM. Dal fuoco alla forma”, dedicata alla lavorazione dell’oro dagli Archivi Valcambi: allo Spazio Officina di Chiasso si celebra il finissage alle 16.30, con aperitivo offerto.
- La palestra del Centro scolastico di Vacallo ospita il Concerto di fine anno Galà dei cent'anni dell'Orchestra Mandolinistica Aurora di Vacallo.
- A Coldrerio torna la tradizionale fiaccolata natalizia dei bambini, dal Parco del Paü fino a Piazza P.F. Mola, dove si accende l’albero tra brindisi e canti del Gruppo Albéro. Partenza alle 17.30.
- All’Osteria Teatro Unione di Riva San Vitale un’apericena solidale segna la presentazione ufficiale dell’associazione “Per un sorriso in più”, che sostiene bambini e comunità vulnerabili in Kenya. Ospite speciale Carla Norghauer. Si comincia alle 18, prenotazione obbligatoria.
Locarnese
- La Scuola Rudolf Steiner di Minusio apre le porte al Bazar dell’avvento dalle 10 alle 18: atelier natalizi, bancarelle artigianali, corone e calendari d’avvento, castagne, vin brulé e i famosi panini al salmone irlandese. Per i più piccoli teatrino, fiabe e atelier biscotti, e per finire lo spettacolo di Alessandra Cattori “Il natale, che barba”.
- Giornata ricca per Winterland Ascona-Locarno: si comincia alle 14 e il clou è l'accensione dell'albero in Città Vecchia a Locarno. Il programma sul sito ufficiale.
- Nella Sala parrocchiale di Brione Verzasca si proietta “Il canto della foresta”, miglior documentario svizzero 2026: Vincent Munier, con il padre e il figlio, esplora le antiche foreste dei Vosgi. Si parte alle 14.30, offerta libera e merenda per tutti.
- Alla Sala Congressi di Muralto la compagnia Area 25 porta in scena “Ulisse”, con adattamento di Max Angioni e regia di Ester Montalto: il re di Itaca ha perso la strada di casa e solo i bambini possono aiutarlo. Sipario alle 15.30.
- Il Palexpo Fevi di Locarno ospita il Concerto di Gala della Musica Cittadina di Locarno diretta da Giorgio Coppi, con la partecipazione delle allieve della scuola di danza SDI Locarno. Si comincia alle 16.30.
- Al Teatro Paravento di Locarno Moira Dellatorre racconta le sue “Storie golose”, spettacolo di AriomTeatro per famiglie con bambini dai 6 anni. Alle 17.
- Sempre alle 17, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Brissago accoglie “Armonie d’Avvento” del Gruppo Vocale Cantadonna diretto da Chiara Pedrazzetti, con Enea Curatitoli al pianoforte.
- A Vira Gambarogno, nella sala dell’ex consiglio comunale, la conferenza “Donne di scienza dall’antichità ad oggi” con Luca Bonzanigo racconta donne famose e meno note che hanno fatto progredire la scienza. Alle 17, ingresso libero e momento conviviale a seguire.
- Lo Spazio Elle di Locarno propone un doppio concerto di musica sperimentale: “The Form of the Day” della berlinese Andrea Neumann al suo pianoforte interno e “A Second Day” di Christian Kobi e Christian Müller tra sassofono, clarinetto basso ed elettronica. Si parte alle 17.30.
- A Ronco sopra Ascona si dà il benvenuto alle feste con l’accensione della magnolia illuminata in Piazza della Madonna alle 18, seguita da una bicchierata con panettone.
- Chiude la giornata la Chiesa di San Lorenzo a Losone con “In nome della Madre”, un avvicinamento al Natale in parole e musica del Gruppo corale Vox Nova con la voce narrante di Katya Troise, alle 20.30.
Bellinzona e valli
- In Via Lavizzari 10 a Bellinzona ultimo giorno per il Mercatino delle pulci e di Natale di Mario, benefico e su 300 metri quadri al coperto, dalle 10 alle 17.
- Malvaglia si veste a festa con il tradizionale Mercatino di Natale in Piazza Chiesa: dalle 13.30 I Pifferai, Contrabbanda e la musica itinerante di Francesco, alle 17 l’arrivo di San Nicolao e alle 17.45 il concerto natalizio della corale “Voce del Brenno” nella Chiesa di San Martino.
- Il Coro San Michele torna con il suo tradizionale concerto di Natale nella Chiesa di San Lorenzo a Gudo alle 16.30. Segue un aperitivo offerto.
- Al Teatro alla Murata di Bellinzona il Coro del Mendrisiotto ripercorre i brani del ’900 in “Un juke-box per Casa Marta”, concerto benefico alle 18. Segue un rinfresco.