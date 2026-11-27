SAVOSA - Novembre se ne va in grande stile e il Ticino si prepara ad accogliere l’Avvento con un fine settimana ricchissimo. Tra corde pizzicate che arrivano da ogni angolo del mondo, grandi nomi sul palco, teatro, cinema e cori che già intonano melodie natalizie, le occasioni per uscire di casa non mancano davvero. E mentre le piazze si riempiono di bancarelle, luci e profumi di festa, c’è spazio anche per incontri, conferenze, laboratori per i più piccoli e serate da ballare fino a tardi. Ecco il nostro Agendone, con il meglio di questo fine settimana.