Cattaneo, che ha bisogno di ben poche presentazioni, è nato a Lugano nel 1948. Architetto di formazione, è sacerdote della Prelatura dell’Opus Dei dal 1979. Dottore in diritto canonico e in teologia, ha insegnato in diverse università e oggi è docente alla Facoltà di Teologia di Lugano. Al suo fianco Rodolfo Papa, pittore e storico dell’arte romano, autore di cicli di arte sacra in Italia e all’estero e docente di teoria dell’arte sacra.

Temi come la luce, l’adorazione, lo stupore, l’umiltà, la povertà e la pace, insieme alle figure di Maria, Giuseppe, degli angeli, dei pastori e dei Magi, diventano altrettante vie d’accesso al mistero.