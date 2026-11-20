Le meraviglie della Natività nell'arte nel nuovo libro di Arturo Cattaneo
La presentazione del volume “La luce che illumina ogni uomo. La Natività nei capolavori dell’arte pittorica”, scritto con Rodolfo Papa, sarà per il 2 dicembre presso il Centro Pastorale San Giuseppe.
La presentazione del volume “La luce che illumina ogni uomo. La Natività nei capolavori dell’arte pittorica”, scritto con Rodolfo Papa, sarà per il 2 dicembre presso il Centro Pastorale San Giuseppe.
LUGANO - Un sacerdote e teologo luganese e un pittore romano raccontano il Natale attraverso i capolavori della pittura occidentale.
Mercoledì 2 dicembre alle 20.15, il Centro Pastorale San Giuseppe di Lugano ospita la presentazione di “La luce che illumina ogni uomo. La Natività nei capolavori dell’arte pittorica” (Edizioni Ancora), firmato da Arturo Cattaneo e Rodolfo Papa. Modera la serata Francesco Muratori.
Cattaneo, che ha bisogno di ben poche presentazioni, è nato a Lugano nel 1948. Architetto di formazione, è sacerdote della Prelatura dell’Opus Dei dal 1979. Dottore in diritto canonico e in teologia, ha insegnato in diverse università e oggi è docente alla Facoltà di Teologia di Lugano. Al suo fianco Rodolfo Papa, pittore e storico dell’arte romano, autore di cicli di arte sacra in Italia e all’estero e docente di teoria dell’arte sacra.
Temi come la luce, l’adorazione, lo stupore, l’umiltà, la povertà e la pace, insieme alle figure di Maria, Giuseppe, degli angeli, dei pastori e dei Magi, diventano altrettante vie d’accesso al mistero.
Il volume, uscito il 30 ottobre, propone un itinerario di lettura e contemplazione della Natività in cui la riflessione spirituale di Cattaneo e la lettura storico-artistica di Papa si illuminano a vicenda.