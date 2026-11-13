San Martino, Castellinaria e tanto, tanto altro
Inoltre: dai Lugano Animation Days al tributo a "Stranger Things", passando per la Notte del racconto e le porte aperte al MASI. Insomma, è un fine settimana ricchissimo in tutto il cantone
Inoltre: dai Lugano Animation Days al tributo a "Stranger Things", passando per la Notte del racconto e le porte aperte al MASI. Insomma, è un fine settimana ricchissimo in tutto il cantone
SAVOSA - Metà novembre, le giornate si accorciano ma il Ticino non ha alcuna intenzione di andare in letargo. Anzi, questo fine settimana il cantone si accende come pochi altri: il grande schermo fa da protagonista tra Lugano e Bellinzona, con i festival dedicati all’animazione e al cinema giovane, mentre le note di una colonna sonora diventata leggenda riportano in vita un futuro distopico immaginato più di quarant’anni fa. E poi voci, storie e parole da ascoltare al calduccio con la “Notte del racconto”, cori e concerti d’autunno, mercatini che profumano già di Natale, birre artigianali con cui brindare, musei che spalancano le porte e, soprattutto, la Fiera di San Martino a Mendrisio.
Ecco il programma completo degli eventi del fine settimana con il nostro Agendone.
Venerdì 13 novembre
Lugano e dintorni
- Per tutta la settimana lo Studio Foce di Lugano ospita i Lugano Animation Days, il Festival internazionale del film d’animazione dedicato al cinema animato nella Svizzera italiana.
- Torna, alle 13.30, l'appuntamento al LAC di Lugano con Il Ricamo come Narrazione, ottavo capitolo del progetto Embroiderers of Actuality ideato dall'artista transdisciplinare Abdelaziz Zerrou e Aglaia Haritz, artista e mediatrice culturale per l’inclusione e accessibilità al LAC.
- La Biblioteca cantonale di Lugano apre la Notte del racconto 2026 con “Voci”, un’ora di racconti con Maddalena Müller nella Sala Tami alle 16.30. Al termine è prevista una merenda offerta. Iscrizioni gradite.
- Sempre nella Sala Tami della Biblioteca cantonale, in collaborazione con l’Istituto di studi italiani dell’USI, si presentano i volumi “Commentare la poesia del Novecento: Caproni, Sereni, Bandini” alle 18. Tra gli ospiti Fabio Pusterla, Luca Zuliani e Maria Dalla Costa, con la moderazione di Stefano Vassere.
- All’Asilo Ciani di Lugano si inaugura Evento Artigiano 2026, che mette in vetrina i mestieri d’arte con il tema “Creare il futuro – L’artigianato tra tradizione e innovazione”. Si parte alle 18 e segue un rinfresco.
- Alla Casa comunale di Bioggio viene inaugurata la mostra “Pieces of Mind” di Martina Varini alle 18.30. L’artista presenta opere grafiche nate dalla rielaborazione di risonanze magnetiche cerebrali accostate a frammenti di antichi testi di anatomia. L’introduzione è curata da Paolo Blendinger.
- Il Teatrostudio del LAC di Lugano ospita alle 19 erro., progetto di ricerca transmedia del compositore e critical coder Alberto Barberis e della performer e sassofonista Bera Romairone. Prevendita sul sito del LAC.
- Quintine, premi e tanta allegria con la Tombolata al Centro Amélie di Pregassona alle 20.
- Al Crazy Horse di Lamone serata rock/blues con la Frank D’Amico Blues Band, che ripercorre la storia del genere da Robert Johnson a Eric Clapton, alle 21.
- Sempre alle 21 l’Hollywood Live Music di Lugano-Molino Nuovo propone la Blues Night con due ospiti direttamente da New York: il cantante Ellis Hooks e il chitarrista e cantautore Chris Bergson. Riservazione dei tavoli consigliata.
- Il Temus Club di Agno apre la stagione con lo “SALIENT. – Spiral Opening Party” a partire dalle 22.
Mendrisiotto
- La Fiera di San Martino a Mendrisio catalizza l'attenzione della regione. L'orario odierno di apertura è dalle 9 all'1 di notte. Tutte le informazioni qui.
- Nella Sala Spazio Allegra della casa anziani di Coldrerio, nell’ambito della Notte del racconto, la tavola rotonda “Voci oltre le barriere” dedicata all’inclusione e al superamento degli ostacoli, con Corinne Bianchi, Anna Bernardi e Daniele Raffa, alle 20.30.
Locarnese
- Al Palexpo FEVI di Locarno prosegue EspoVerbano 2026, la fiera del Locarnese giunta all’11ª edizione tra commercio locale, animazioni, conferenze e ospiti speciali. L’ingresso è libero.
- Al Ristorante Bellavista di Cavigliano continua la rassegna gastronomica con un menu speciale a base di carne di capra.
- Il Birrificio RudBir di Gordola festeggia i 10 anni del calendario dell’avvento delle birre artigianali della Svizzera italiana con “Mastri birrai in festa”: degustazioni e musica dal vivo a partire dalle 17.
- Al Rialto il Cinema di Muralto viene proiettato “Dream Horse”, la storia vera di un improbabile cavallo da corsa che diventa simbolo di speranza per una piccola comunità gallese, alle 18.
- Nella Sala 2 del Palexpo FEVI, nell’ambito di EspoVerbano, la conferenza “L’Amministrazione cantonale nell’era digitale” con il Cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri, Milena Folletti e Mark Osenda alle 18.
- Lo Spazio Erbaluce di Riazzino propone una Sound Healing Meditation con campane tibetane per liberare le emozioni alle 19.30.
- Al GranRex di Locarno, per la rassegna Let’s doc, il documentario “Nessuno vi farà del male” di Dino Hodić, premiato alle Giornate di Soletta, che a trent’anni dal massacro di Srebrenica intreccia il viaggio personale del regista con la storia di un sopravvissuto. Si parte alle 20.30.
- Alle 20.30, nella Sala 4 del Palexpo FEVI, Antonio Leucci e Niccolò Salvioni ripercorrono 200 anni di navigazione sul Lago Maggiore con la conferenza “Verbano 26”. In fiera è allestita anche un’esposizione dedicata alla ricorrenza.
- Sempre alle 20.30, nella Sala 2, Giorgio Valenti del CAS Locarno racconta curiosità sulla storia del pianeta e su come sono nate le Alpi.
- Musica pop rock gratuita al Tesoro di Locarno con Cecy & The Heaters: dopo un primo set alle 18, il secondo parte alle 21.
Bellinzona e valli
- A Palazzo Franscini di Bellinzona è visitabile la mostra “Fabio Reinhart. Il modello come strumento progettuale” a partire dalle 8.
- Lo Spazio inarte ospita la mostra “Sprazzi di vista” dalle 9.
- Al Museo Villa dei Cedri prosegue la mostra “Pierrette Bloch. Il gesto di scrivere” a partire dalle 10.
- Il Museo di Castel Grande apre le sue porte alle 10.30.
- Sempre alle 10.30 il Cinema Forum accoglie la Lanterna Magica, il cineclub riservato a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni.
- Al MACT/CACT Museo e Centro d’Arte Contemporanea Ticino sono visitabili le mostre “Onde” e “Bounded Flows” di Umberto Chiodi dalle 14.
- Allo SpazioReale di Monte Carasso la mostra “Ticino. Sguardi laterali” apre alle 14.
- Al Centro di socializzazione interculturale presso la Scuola di Daro, in collaborazione con la Cooperativa Baobab, l’incontro gratuito “Educare con empatia nell’adolescenza” per genitori di ragazzi tra gli 11 e i 15 anni alle 18.30.
- Al Bar Cervo di Bellinzona arrivano i Fleurs du mal, storica band romana tra blues, rock e swing con oltre 1’600 concerti alle spalle, che presenta il nuovo album “Spacetime Mystery” alle 20.
- Alle 20 l'Aula multiuso delle Scuole comunali in Riva ospiterà la presentazione del volume “Il gioiello scomparso di Gian Giacomo Trivulzio – Storia del ponte rinascimentale di Roveredo Grigioni” di Gionata Pieracci.
- In occasione della Notte del racconto, la biblioteca interculturale BiblioBaobab accoglie “Là dove le radici incontrano il vento”, letture delle poesie inedite della scrittrice curda Münevver Berk, tradotte in italiano per l’occasione, alle 20.30. Segue un momento conviviale: chi vuole può portare una pietanza tipica del proprio Paese e un libro del cuore.
- Sempre alle 20.30 la Comunità culturale afghana in Ticino propone un appuntamento poetico tra poesia, racconti e condivisione culturale (luogo da definire).
- Ai prefabbricati dell’ex Stallone serata con il fotografo Paolo di Falco alle 20.30.
- Al Centro Spazio aperto di Bellinzona si balla con la Serata danzante accompagnata dall’Orchestra Paolo Bagnasco alle 21.
- Alla stessa ora il Bar Castello ospita il concerto dei More than five.
Sabato 14 novembre
Lugano e dintorni
- Per tutta la giornata prosegue allo Studio Foce di Lugano il Lugano Animation Days, il festival internazionale dedicato al cinema d’animazione nella Svizzera italiana.
- Al negozio L’Inutile di via Maraini a Pregassona va in scena la Giornata InUtile, in occasione del Second Hand Day. Dalle 9 alle 17 sconto del 20% su tutto, scambio d’abiti con Fashion Revolution, aperitivo con Bigatt e, per chiudere in bellezza, una castagnata.
- Penultimo appuntamento alle 10 al LAC di Lugano con Micro Macro, laboratorio di teatro e movimento aperto a tutti organizzato da LAC edu, in collaborazione con la Compagnia Teatro Danzabile. Prevendita sul sito del LAC.
- L’Asilo Ciani di Lugano apre le porte alla quinta edizione di Evento Artigiano, dedicata al tema “Creare il futuro”. Workshop, dimostrazioni dal vivo e le creazioni degli studenti di SAMS e CSIA, dalle 10 alle 17. L’ingresso è gratuito.
- Chi ama le borse firmate e i capi d’epoca può fare un salto all’Hotel Pestalozzi di Lugano, dove torna il Mercatino Lusso e Vintage a partire dalle 10.
- Al Museo in erba di Lugano arte e cervello si incontrano nel laboratorio per famiglie “Neuroscienze e Yves Klein”: genitori e bambini (dai 6 anni) esploreranno come percepiamo colori, movimento e tatto partendo dall’inconfondibile blu dell’artista. Dalle 10 alle 12, gratuito e con merenda offerta.
- Al Suglio Business Center di Manno ragazzi e genitori possono partecipare a “Imparare l’AI giocando”, un laboratorio tra giochi e sfide per capire come usare l’intelligenza artificiale per studiare meglio, senza che studi al posto nostro. Si parte alle 10.
- Il Padiglione delle feste di Pregassona si riempie di tesori naturali con la 54a grande mostra di minerali e fossili, il più importante appuntamento del genere a sud delle Alpi. Espositori da tutto il mondo e due vetrine speciali, dalle 10 alle 18.
- Il MASI ospita alle 10.15 (S)punti di vis(i)ta, un workshop dedicato alle famiglie con bambini tra gli spazi espositivi delle mostre "Umberto Boccioni" e "Sentimento e Osservazione". Ingresso gratuito.
- Alla Fondazione Gabriele e Anna Braglia di Lugano la professoressa Carla Mazzarelli guida il pubblico “Dentro il museo del presente”, una conferenza sul dialogo tra architettura e opere d’arte con un focus sul Museo Infinito progettato da Mario Botta in Corea del Sud. Appuntamento alle 11.
- Sempre alle 11, nella Hall del Lac, le Colazioni Letterarie ospitano Yvonne Pesenti Salazar, che racconta la figura di Polia Rusca Schenderowitsch, pioniera della medicina e dell’impegno civile in Ticino.
- Il Centro Esposizioni di Lugano si trasforma in un’arena con Lugano in the Cage 9: oltre 30 match di K1, MMA, Bjj, boxe, bare knuckle e, grande novità, un Medieval fight tra cavalieri in armatura. Si parte alle 14. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Centro Lüsc di Tresa si celebra la nomina di Piero Marchesi in Consiglio di Stato con una manifestazione pubblica alle 16, seguita da un aperitivo conviviale.
- Il Rifugio Letterario di Massagno accoglie lo scrittore Luca Crovi, che presenta il suo ultimo romanzo “L’aquila e i lupi”, ambientato ai confini dell’antica Roma tra legioni, pestilenze e leggende oscure. Dialoga con l’autore il giornalista RSI Nick Mottis, alle 17.
- A Taverne, nell’ambito della rassegna Generando, Natascia Bandecchi presenta il podcast “Panico morale. Storie LGBTQIA+ dalla Svizzera italiana”.
- Al MASI, nella sede del Lac, si inaugura alle 18 la mostra “Re-imaginings” dedicata a Mai-Thu Perret e Una Szeemann. Ingresso gratuito.
- La Sala Teatro del Lac propone Blade Runner Live: il capolavoro di Ridley Scott torna sul grande schermo nella versione Final Cut, con la colonna sonora di Vangelis eseguita dal vivo da The Avex Ensemble. Si parte alle 20. Prevendita sul sito del LAC.
- Sempre alle 20, al Teatro Foce di Lugano, Salvo Drago porta in scena “Efesto. Cascau do’ cielu”, monologo intenso e ironico che riscrive in siciliano il mito del dio del fuoco. Prevendita sul sito del LAC.
- All’Hotel De la Paix di Lugano va in scena la Finalissima di Miss Mamma Ticino 2026, con cinque fasce in palio e un after party VIP. Il concorso sostiene l’Associazione Mai Più Sola. Dress code elegante, si parte alle 20.30. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Nella chiesa parrocchiale di Sonvico torna il tradizionale Concerto d’autunno del Coro La Castellanza, affiancato dal Coro della Gioia di Lugano e dal coro La Vos di nos Sit di Mesocco. Gran finale a cori riuniti, alle 20.30. Ingresso libero.
- All’Hollywood Live Music di Lugano i Donkeys Forever rendono omaggio ai Rolling Stones alle 21.
- Il Temus Club di Agno riavvolge il nastro con “La storia della dance anni ’90”: tutte le hit dal 1990 al 2000 con Dj Christian Cattaneo, voice Miko e il regular guest Dino Brown. Si balla dalle 22.
Mendrisiotto
- Sabato ricchissimo per la Fiera di San Martino a Mendrisio, aperta dalle 9 all'1 di notte. Tutte le informazioni qui.
- Alla Sala Multiuso di Genestrerio ultima replica di “Era una notte buia e tempestosa”, lo spettacolo della colonia Lazzi di Luzzo dove le streghe volano libere come stelle. Aperitivo alle 17, sipario alle 17.30 e cena popolare alle 19.30.
- Il Cinema Teatro Chiasso ospita “Dance of the sun” con la Geneva Camerata: danza e musica sulle note di Lully e Mozart, con i danzatori Martì Corbera e David Greilsammer. Si parte alle 20.30.
Locarnese
- Ultimo giorno per la rassegna gastronomica del Ristorante Bellavista di Cavigliano, con un menu speciale a base di carne di capra.
- Al Palexpo FEVI di Locarno prosegue EspoVerbano 2026, l’11a edizione della fiera dedicata al commercio locale, tra animazioni, conferenze e ospiti speciali. L’ingresso è libero.
- Gli amanti della corsa in natura hanno appuntamento con il Trail Running Weekend Ascona-Locarno, che parte alle 9 dall’Hotel La Palma au Lac: social trail run su percorsi guidati, test di calzature e momenti conviviali.
- A Minusio si cammina tra le vie del centro con “Bosco urbano: Blu e Verde”, una passeggiata dedicata a urbanistica e ambiente a partire dalle 13.30.
- Nella Sala 5 di EspoVerbano, Sonia Cipriani presenta la guida “La Via del Marmo Rosa – Ticino Waterways Trail”, dedicata ai cammini lungo l’idrovia Locarno–Venezia. Modera Niccolò Salvioni, alle 14.30.
- Sempre al FEVI, alle 15.30, Alessandro Marrarosa spiega con esempi pratici come usare l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, tra lavoro e privato.
- Alle 17.30 si presenta al pubblico di EspoVerbano l’Associazione Amici del Riccio, con la biologa Gabriella Mondini e la veterinaria Simona Sigrist.
- Il Teatro Paravento di Locarno propone “Peccato che sia femmina” del Teatro d’Emergenza, di e con Luca Spadaro, alle 19.
- Al Teatro Dimitri di Verscio Enrico Ferretti e Gerardo Mele accompagnano il pubblico con “Dal Big Bang all’Homo Stupidens”, una cavalcata comica e burlesca attraverso la storia dell’umanità in omaggio alla pedagogia teatrale di Pierre Byland e Mareike Schnitker. Si parte alle 20.
- Vos da Locarno e Coro FAT salutano la stagione con il Concerto d’autunno nella magnifica cornice della Collegiata di San Vittore a Muralto, alle 20.30.
Bellinzona e valli
- In Piazza Buffi a Bellinzona ritorna il Mercantico: brocante, vintage, antiquariato e collezionismo tra ceramiche, argenti, fumetti e giocattoli d’altri tempi, dalle 8 alle 15.
- Ultimo giorno per visitare la mostra “Fabio Reinhart. Il modello come strumento progettuale” a Palazzo Franscini, aperta dalle 8 alle 13.
- Dalle 9 alle 12 le Donne del Centro saranno al mercato di Bellinzona, in vicolo Torre, per raccogliere firme a sostegno dell’iniziativa “L’acqua è di tutti” e incontrare la popolazione, offrendo acqua e succo di frutta fair trade.
- Alla Scuola cantonale di commercio di Bellinzona si tiene “Elettricità: bene di prima necessità”, una giornata di approfondimento promossa dall’Associazione per la difesa del servizio pubblico, dalle 9 alle 15.30.
- Ultima occasione anche per la mostra “Sprazzi di vista” allo Spazio inarte di Bellinzona, dalle 9 alle 14.
- Al Mercato Coperto di Giubiasco prende il via Castellinaria, il 39° Festival del cinema giovane, a partire dalle 9. Il programma completo sul sito ufficiale.
- In via Lavizzari 10 a Bellinzona apre il mercatino solidale benefico delle pulci di Natale di Mario, su oltre 350 metri quadri, dalle 10 alle 17.
- Il coro Le Voci Viola presenta Elvezia on the road alle 11 alla Galleria Benedettini di Bellinzona.
- Alla Domus Poetica di Bellinzona c’è il finissage della mostra “C’era una volta il tempo… per fotografare”, con gli scatti analogici in bianco e nero di Sonia Lamia, Ursina Lys e Sara Pellegrini. Entrata libera dalle 14 alle 17.
- Il Circolo Carlo Vanza di Bellinzona ospita alle 16.30 la presentazione di "Vivendo la mia vita", autobiografia integrale di Emma Goldman in quattro volumi.
- Il Centro Culturale curdo di Bellinzona propone “Benvenut* nella macchina securitaria”: proiezione del documentario “Siamo campi di battaglia” e discussione con il regista Mathieu Rigouste e Louis Schild della Commissione Justice 4 Nzoy. Si parte alle 17.30, alle 20.30 cena popolare solidale.
- Al Teatro Tan di Biasca Emanuele Santoro porta in scena “AUTlook”, monologo sul legame tra una madre e un figlio con autismo, alle 20.30.
- Si chiude in musica al Bar Castello di Bellinzona con il concerto live dei Pop Sonika alle 21.
Domenica 15 novembre
Lugano e dintorni
- Ultimo giorno per i Lugano Animation Days, il festival internazionale dedicato al cinema d’animazione nella Svizzera italiana, che chiude i battenti allo Studio Foce di Lugano.
- Si chiude anche l’Evento Artigiano 2026 all’Asilo Ciani di Lugano. La fiera, intitolata “Creare il futuro”, racconta l’artigianato tra tradizione e innovazione.
- Gli appassionati di pietre e reperti preistorici hanno ancora una giornata a disposizione per la Grande Mostra Mercato Minerali e Fossili al Capannone di Pregassona.
- Arte e divertimento per grandi e piccini con la Giornata delle Porte aperte al MASI. Il museo apre gratuitamente le sue sedi del Lac e di Palazzo Reali dalle 10 alle 18, con un ricco programma di appuntamenti.
- Seconda giornata di Lugano BeWine nell’elegante cornice del Ristorante Arté al Lago. Produttori, etichette da assaggiare e, novità di quest’anno, le Masterclass per unire il piacere della degustazione alla cultura del territorio. Si parte alle 11. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Il capolavoro di Ridley Scott torna sul grande schermo della Sala Teatro del Lac con “Blade Runner Live”: la colonna sonora di Vangelis viene eseguita dal vivo da The Avex Ensemble, in sincrono con il film. Doppia replica alle 15 e alle 19. Tra una proiezione e l’altra, alle 17.45 nella Hall, il critico Roy Menarini tiene la conferenza “Blade Runner. Umani, replicanti e altre forme del futuro”. Prevendita sul sito del LAC.
- Natale sì, Natale no… Natale forse? All’Atelier Manoamano di Pregassona un pomeriggio creativo dedicato alle decorazioni in metallo sbalzato, tra merenda e chiacchiere, a partire dalle 15.
- All’Ideatorio USI di Cadro l’attore Giancarlo Sonzogni racconta “L’orco con le penne”, fiaba raccolta da Italo Calvino e rivisitata in chiave moderna (con tanto di robot). Si comincia alle 15.15.
- Il Darts Club Lugano organizza il 1° Torneo di freccette steel al Trinity Irish Pub di Lugano: formula 501 Double Out e doppia eliminazione, a partire dalle 16.
- Al Cinema Lux Arthouse di Massagno il coro IntantoCanto di Bellinzona dà vita a “IntantoCanto e danzo”, uno spettacolo di musica e danza con Gli amici di Rosalina, il Centro danza Rosa de Fuego e la Bridge band HMI, alle 16.
- Nella Chiesa di San Nicolao della Flüe a Lugano il Coro Lauretano propone “Un viaggio musicale tra energia ed emozione”, dalla Missa Brevis di John Rutter alle Vespers Variations di Ola Gjeilo, alle 16. Ingresso gratuito.
- Sempre alle 16, al Centro Cittadella di Lugano, va in scena “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini in un allestimento con pianoforte, in collaborazione con il Conservatorio Guido Cantelli di Novara.
- Il Museo in erba di Lugano propone il baby atelier “Rulba rulba!” per bambini di 2-3 anni accompagnati, per esprimere rabbia e calma con linee e segni, dalle 16 (su prenotazione).
- Al Teatro Foce, nell’ambito della rassegna Senza Confini, lo spettacolo per famiglie (dai 4 anni) “Gianna che viveva in una bolla” di Binario Vivo, liberamente ispirato a “Libero come un pesce” di Jimmy Liao. Sipario alle 16. Prevendita sul sito del LAC.
- Al Centro d’incontro Al Posticino di Bedano il ricercatore Davide Basilico svela i segreti della “particella fantasma” nella conferenza gratuita “Piovono Neutrini”, alle 16.30. Segue un momento conviviale.
- La rassegna “Note d’autunno” fa tappa nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Sorengo con “Intrecci sonori”: Jacopo Taddei al sassofono e Roberto Porroni alla chitarra tra Piazzolla, Pujol e altri autori, alle 17.
- La Sala del Centro Parrocchiale di Lamone ospita alle 17 l'incontro con Gianni Rivera, leggenda del Milan e della Nazionale di calcio italiana. Sarà presentata la sua biografia, con possibilità di acquisto e di firma da parte dell'ex calciatore. Previste anche lotteria a premi e cena a buffet.
- Il Palazzo dei Congressi di Lugano si trasforma nel Sottosopra con “Back to Hawkins - Stranger Things Tribute”: musica, recitazione e immagini per rivivere i momenti iconici della serie. Si parte alle 18. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Mendrisiotto
- Giornata conclusiva per la Fiera di San Martino a Mendrisio, con programma odierno dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni qui.
- Cosa diciamo oltre alle parole? Alla Filanda di Mendrisio un incontro pratico e coinvolgente sul linguaggio del corpo, alle 10.
- Matinée tra parole e musica al Jardin Musical di Morbio Inferiore con il Quartetto Alla Maniera Italiana e “Mozart e Beethoven: un dialogo senza tempo”, alle 10.30. Ingresso gratuito su prenotazione, segue un rinfresco.
- Allo Spazio Officina di Chiasso visita guidata gratuita alla mostra “AURUM. Dal fuoco alla forma”, dedicata agli Archivi Valcambi, alle 10.30.
- Sempre allo Spazio Officina, alle 15, un incontro per i più giovani con l’illustratrice Valeria Vitale, che racconta a fumetti la storia della lavorazione dell’oro. Segue un aperitivo analcolico.
Locarnese
- Ultima giornata per EspoVerbano 2026 al Palexpo FEVI di Locarno: la fiera del commercio locale propone animazioni, conferenze e ospiti speciali fino alle 20.
- Il Palexpo FEVI di Locarno ospita l'8° Trofeo scacchistico EspoVerbano U16.
- Prosegue il Trail Running Weekend Ascona-Locarno con social trail run guidati, test di calzature e momenti conviviali, con base all’Hotel La Palma au Lac, a partire dalle 9.
- Il Teatro Dimitri di Verscio rende omaggio a Pierre Byland e Mareike Schnitker con una tavola rotonda sulla loro pedagogia teatrale moderata da Masha Dimitri, alle 10 (apertura alle 9 con caffè e brioche).
- Nel pomeriggio, sempre a Verscio, il workshop “La pedagogia del fiasco”, animato da storici assistenti di Pierre Byland, alle 14.
- Al Cinema GranRex di Locarno proiezione gratuita del documentario dedicato a Hannes “Pussy” Schmidhauser, dal campo da calcio al Pardo d’Argento, a cento anni dalla nascita, alle 16.
- Al Teatro San Materno di Ascona va in scena “Piccola Iliade - Diario calcistico 1997/1998” di e con Valeria La Bua, tra ricordi di pallone e condizione femminile, alle 17.
Bellinzona e valli
- Al Mercato Coperto di Giubiasco prosegue Castellinaria, il festival del cinema giovane, a partire dalle 9. Il programma completo sul sito ufficiale.
- Al numero 10 di Via Lavizzari a Bellinzona ultimo giorno per il mercatino solidale benefico delle pulci di Natale di Mario, dalle 10 alle 17.
- La Civica Filarmonica di Giubiasco apre le porte della sua sede per assistere alla prova, dalle 11 alle 12.15.
- Al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona visita guidata pubblica alla mostra “Pierrette Bloch. Il gesto di scrivere”, alle 14.30.
- Sempre alle 14.30, nella Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona, prende il via l’atelier di candele, aperto tutti i giorni fino al 29 novembre.
- In occasione della Giornata mondiale della prematurità, l’Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana invita le famiglie all’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli per una merenda e un intrattenimento per i piccoli festeggiati, alle 15 (iscrizione richiesta).
- Al Centro Civico di Arbedo l’incontro “Memoria e orgoglio sportivo: il Cagliari e Gigi Riva”, con il figlio Nicola Riva e altri ospiti, moderato da Stefano Ferrando, alle 15.30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
- Nella Chiesa dei SS. Rocco e Sebastiano a Claro un concerto-racconto ispirato a “Il Piccolo Principe”, alle 16.30.
- Il Festival organistico Antegnati approda nella Chiesa di San Martino a Camorino: Stefano Molardi e l’Ensemble “Les Goûts réunis” propongono due cantate di Bach e un concerto di Vivaldi, alle 17.
- Al Teatro Sociale di Bellinzona i giornalisti Roberto Antonini e Naima Chicherio presentano con il medico Pietro Majno-Hurst il loro saggio sul conflitto israelo-palestinese: “Una mappa per il conflitto israelo-palestinese”, alle 17.
- All’insegna dell’amicizia corale, nella Chiesa di San Biagio a Ravecchia si esibiscono il Coro Castelgrande di Bellinzona e il Coro Val Genzana di Massagno, tra musica leggera, popolare, classica e gospel, alle 17. Entrata libera.
- Allo Spazio Aperto di Bellinzona la Last Station Big Band, diretta da Gilberto Tarocco e con la voce di Celeste Castelnuovo, rende omaggio a “Gershwin: The Man We Love...”, alle 17.