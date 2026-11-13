San Martino, Castellinaria e tanto, tanto altro

SAVOSA - Metà novembre, le giornate si accorciano ma il Ticino non ha alcuna intenzione di andare in letargo. Anzi, questo fine settimana il cantone si accende come pochi altri: il grande schermo fa da protagonista tra Lugano e Bellinzona, con i festival dedicati all’animazione e al cinema giovane, mentre le note di una colonna sonora diventata leggenda riportano in vita un futuro distopico immaginato più di quarant’anni fa. E poi voci, storie e parole da ascoltare al calduccio con la “Notte del racconto”, cori e concerti d’autunno, mercatini che profumano già di Natale, birre artigianali con cui brindare, musei che spalancano le porte e, soprattutto, la Fiera di San Martino a Mendrisio.