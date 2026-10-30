Streghe, musiche galleggianti e zucche: il weekend di Halloween è servito
Tra le tantissime feste per la Notte delle streghe, il Floating Notes Festival e la Fiera Lugano Bimbi, il Ticino si prepara a un fine settimana da brividi.
SAVOSA - Il weekend più spettrale dell’anno è arrivato e il Ticino non si fa trovare impreparato. Tra castelli avvolti dal mistero, feste in maschera e serate a tema “da paura”, Halloween si prende la scena, ma non da solo: a fare da colonna sonora ci pensano jazz, concerti live e festival che accompagnano le giornate fino al brunch della domenica.
Spazio anche ai più piccoli, con fiere, atelier, marionette e spettacoli pensati per tutta la famiglia, mentre cinema, teatro, incontri e appuntamenti gastronomici completano un programma ricchissimo per chi preferisce le emozioni senza travestimenti.
Insomma, che siate amanti dei brividi o semplicemente in cerca di un buon motivo per uscire di casa, c’è di che riempire l’agenda.
Venerdì 30 ottobre
Lugano e dintorni
- Quanto di Paganini esisteva già prima di Paganini? Prova a rispondere il violinista Sergei Mkrtichian con “Prima del mito”, un viaggio di un secolo tra Bach, Telemann, Locatelli e lo stesso Paganini. Appuntamento alla Basilica del Sacro Cuore di Lugano alle 19. Ingresso libero, senza prenotazione.
- Allo Spazio Oltre la Siepe, in piazza Molino Nuovo a Lugano, va in scena “Due percussioni. Un incontro.”: i percussionisti Juan Pino e Ivano Torre si ritrovano sul palco per una serata di improvvisazione e ricerca sonora. Si parte alle 20.30.
- Lo Studio Foce di Lugano accoglie Navega, progetto nato dall’incontro tra il duo d’avanguardia italiano formato da Fabio Mina e Marco Zanotti e l’artista mozambicana Lenna Bahule: fiati, percussioni ed elettronica si fondono in un viaggio tra sonorità ancestrali e contemporanee, nell’ambito della rassegna Jazz Me Up. Si comincia alle 21. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- All’Hollywood Live Music di Lugano è serata country: le grandi hit del genere risuoneranno grazie alla band del chitarrista e cantante Alex Merigo “The Country Picker” a partire dalle 21.
- Al Portobello torna il rock-blues della Hus-band, dalle 22.
Mendrisiotto
- Il Murrayfield Pub di Chiasso apre il suo weekend da brivido con il live di Evil Devil e Mondo Sonico, ingresso libero.
- Nuovo appuntamento con “Dentro la musica”, il ciclo di incontri di Musica nel Mendrisiotto che avvicina il pubblico agli interpreti. Nella sala di via Vecchio Ginnasio a Mendrisio il giovane pianista bavarese Jakob Aumiller guiderà i presenti in un viaggio tra Brahms e il virtuosistico “Gaspard de la nuit” di Ravel. Si parte alle 14 (caffè e biscottini già dalle 13.45). Accesso a offerta libera.
Locarnese
- Nella sala conferenze di Palazzo Morettini a Locarno prendono il via gli Incontri internazionali Max Horkheimer dal titolo “Blocchiamo tutto!”, due giornate con numerosi relatori internazionali. Si comincia alle 16.30.
- Il Tesoro di Locarno propone musica dal vivo gratuita con Donatello Rossini, che si esibirà in due set: il primo alle 18, il secondo alle 21.
- Halloween si avvicina e il Castello Visconteo di Locarno apre le sue porte al calare della sera per la terza edizione della “Notte delle streghe”. A lume di candela si seguirà la Dama del Castello tra sale e antiche prigioni, tra leggende, storie di stregoneria e l’attrice Ioana Butu nei panni de “La mendicante di Locarno”, prima di chiudere con un laboratorio di erbe e pozioni. Tre turni: alle 18.30, alle 20 e alle 21.15. Prenotazione obbligatoria, consigliato dai 12 anni.
- All’Osteria Enoteca Ferriroli di Contra seconda e ultima serata speciale dedicata alla carne di capra e ai cicitt, a partire dalle 19.
- Al Teatro Paravento di Locarno la Compagnia teatrale del Club ’74 porta in scena “Magnifica presenza”, spettacolo amatoriale nato come laboratorio artistico inclusivo all’interno dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, con la regia di Diego Willi Corna. Sipario alle 19.
- Per la rassegna dedicata al cinema norvegese contemporaneo, il GranRex di Locarno proietta “Armand”, esordio di Halfdan Ullman Tøndel (nipote di Ingmar Bergman e Liv Ullmann) premiato con la Caméra d’Or a Cannes, con una straordinaria Renate Reinsve. Si comincia alle 20.30.
- Alla Cambusa Teatro di Locarno si festeggia il lancio della seconda stagione di “Tutti quanti voglion fare Jazz”, il programma di Radio Gwen: sul palco il trio di Francesco Marocco, Achille Giglio e Alessandro Alarcon con un repertorio di standard jazz, seguito da una jam session aperta ai musicisti ticinesi. Si parte alle 20.30.
- In Vallemaggia, all’Eco-Hotel Cristallina di Coglio, seconda serata di AutunnoJazz con il piano-jazz contemporaneo del Joscha Schraff Trio “J3”. Cena dalle 19, concerto alle 21.
Bellinzona e valli
- Il Floating Notes Festival sbarca per la prima volta a Bellinzona e lo fa in grande stile: la prima serata al Teatro Sociale è tutta per la leggenda dell’elettronica Jeff Mills, in esclusiva svizzera con il cine-concerto “Cinemix Metropolis”, una colonna sonora dal vivo per il capolavoro di Fritz Lang. Cerimonia d’apertura alle 20, Mills sul palco alle 20.30. Al Folk Bar, intanto, talk alle 15.30, dj-set di Toshka alle 17 e gran finale con Toshka e JF:RF alle 23.30.
- Al Bar Castello di Bellinzona suonano i Fat Flamingos alle 21. Ingresso libero.
- Al Chupito Club di Bellinzona arriva “The Parallel Room”, sei ore di techno underground immersiva con Anthony Spirit, Binario 1312, Lenny e UFO Over. Si balla dalle 22.30. Ingresso gratuito, capienza limitata.
- Al Cinema Forum di Bellinzona nuovo appuntamento con La Lanterna Magica, il cineclub riservato ai bambini, alle 10.30.
- In occasione della Giornata Curae, dedicata ai familiari curanti, la Fondazione Sasso Corbaro di Bellinzona apre le sue porte con diverse attività, un momento conviviale e la presentazione del nuovo Premio Curae. Si comincia alle 10.
Sabato 31 ottobre
Lugano e dintorni
- Al Centro Esposizioni di Lugano (Padiglione Conza) apre i battenti la Fiera Lugano Bimbi e Creativa, che quest’anno si presenta nel nuovo format Expo Famiglie. Ci sono aree gioco, laboratori creativi e scientifici, truccabimbi, bolle di sapone giganti e spettacoli di magia. Per i grandi ci sono stand di creazioni fatte a mano, workshop e dimostrazioni dal vivo. Si parte alle 10, con orario continuato fino alle 18.
- Il Museo in erba di Lugano propone l’atelier “Disegni fantasma” per bambini dai 5 agli 11 anni. Partendo dalla lettura de “Il libro bianco”, i piccoli scopriranno disegni che compaiono sul foglio come per magia. Si comincia alle 14.15 ed è richiesta la prenotazione.
- Al Teatro Foce va in scena “La Mosca Parapiglia” del Teatrino di Puck di Pisa. È uno spettacolo-gioco di burattini e narrazione, dai 3 anni, in cui un lupetto buffo e goffo deve vedersela con una mosca dispettosa, e sarà il pubblico a decidere le sorti del racconto. Si parte alle 15. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- All’Hollywood Live Music di Molino Nuovo è in programma una serata speciale dedicata ad Amy Winehouse. La cantante Federica sale sul palco accompagnata dalla band di Icio Lamberti alle 21.
Mendrisiotto
- Sul Monte Generoso, al Fiore di pietra, va in scena l’Halloween Family Day in vetta, una giornata da brivido pensata per tutta la famiglia. Si comincia alle 9.30.
- Al Murrayfield Pub It's Halloween!, scatta la festa a suon di risotto di zucca, birre «a prezzi ridicoli» e la musica di Dj Iron Martin.
- Sempre alle 17, al CPV di Mezzana, Imbarco Immediato organizza l’incontro “Queer e agricoltura”, nell’ambito della rassegna Generando - visioni di genere.
- Halloween ad alta tensione all’Evolution di Mendrisio con “Black Halo”. In consolle si alternano i dj Lo Zahir e Me.n.talmente per una notte che promette di essere una vera ossessione. Si parte alle 21.
- La Filanda di Mendrisio ospita la presentazione del libro per bambini “Squadra Superscienza: corsa allo spazio!”, un’edizione bilingue italiano e inglese firmata dall’esordiente Alice Marini. All’incontro, alle 17, dialogheranno con l’autrice la giornalista Maria Grazia Rabiolo e l’editore Roberto Cicala, con letture di Velia Chiesa. È consigliato dai 7 anni.
Locarnese
- Nella sala conferenze di Palazzo Morettini a Locarno è in programma la seconda e ultima giornata degli Incontri internazionali Max Horkheimer, quest’anno intitolati “Blocchiamo tutto!”. Numerosi relatori internazionali interverranno fino alle 18.30.
- Al Bistrò di Tertianum di Tenero va in scena lo spettacolo “Tenero, e tu chi sei?” di e con Isabella Giampaolo. La pièce è dedicata ai famigliari curanti e al vissuto di chi accompagna una persona con l’Alzheimer. Si comincia alle 14.30, poi seguono un intervento dell’Associazione Alzheimer Ticino e una merenda offerta.
- Nella chiesa di Santa Maria in Selva a Locarno prende il via “Incanta l’attimo”, una rassegna di canto e musica acustica. Ad aprirla è Juan Pino con il progetto Tropico del Cancer, un viaggio sonoro tra marimba, kalimba ed elettronica. Segue il Duo Sada, con voce, oud e contrabbasso in dialogo attraverso il Mediterraneo. Si parte alle 15.30.
- La Chiesa evangelica di Ascona ospita un concerto di beneficenza per due organi. Dopo la presentazione dello strumento a cura dell’organaro Matthias Künzler e di Livio Vanoni, si esibiscono Naoko Hirose, Ja-Suk Ku Leoni, Andreas Marti e lo stesso Vanoni. L’appuntamento è alle 18, con ingresso libero e colletta.
- Al Castello Visconteo di Locarno torna la “Notte delle streghe”, giunta alla terza edizione. Ci sono visite notturne a lume di candela, interpretazioni teatrali, attività esperienziali e un laboratorio erboristico. Si comincia alle 18.30.
- Al Palexpo Fevi di Locarno arriva lo spettacolo “Voglio tornare negli anni ’90”, alle 20.
- A Contone, nell’ex concessionaria Vonk, ci si scatena con il Latin Party Halloween: bachata e salsa con DJ Morr, animazione e taxi dancer con Nadia, su ben 200 m² di pista. Si può arrivare in costume o anche solo in maschera, perché la più bella vincerà un grande premio. Si balla dalle 22. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Bellinzona e valli
- All’Helvetic Music Institute di Bellinzona va in scena il concerto “Passioni: un viaggio dal barocco al tango!”. Il duo formato da Giovanna Trosi al sassofono e Micaela Natili al pianoforte attraversa i secoli, dall’eleganza delle corti europee ai sobborghi di Buenos Aires, fino alla musica contemporanea. Si comincia alle 10.30.
- Sempre alle 10.30, il Mercato Coperto di Giubiasco si riempie di eleganti felini con “Miao, che spettacolo!!!”, un’esposizione di splendide razze di gatti da scoprire con tutta la famiglia.
- Alla stessa ora, al Centro Diurno Ancora di Faido, si va alla scoperta de “Lo straordinario mondo dei funghi”.
- Il Teatro Sociale di Bellinzona ospita la seconda giornata del Floating Notes Festival. Si parte alle 15.30 con i ticinesi Davide Botta e Nadine Carina, poi tocca a Sara Oswald, Manuel Troller e Julie Campiche. Alle 21.30 il gran finale è affidato al pianista francese Christophe Chassol con “Funny How?”. Alle 23.30 la festa prosegue al Folk Bar con il dj-set di JF:RF.
- Al Bar Convento di Monte Carasso arriva “La notte delle streghe”, una festa di Halloween che si tiene con qualsiasi tempo. Si comincia alle 17 con un pomeriggio per le famiglie tra crêpes, pop corn, zucchero filato e truccabimbi. In programma c’è anche l’Halloween Contest delle case mostruose. Poi spazio al derby Lugano-Ambrì e alla notte danzante con dj Nik Evans.
- Il Circolo Carlo Vanza di Bellinzona propone “Anarcopunk in GB: The Crass”, un incontro con Marco Pandin seguito dalla proiezione del docufilm “The sound of free speech” di Brandon Spivey. È un tuffo nella Gran Bretagna in rivolta degli anni ’70 e nella storia dei Crass. Si parte alle 17.30, poi segue un rinfresco.
- Al Castelletto di Faido è in programma un Halloween Party per tutte le età a partire dalle 19.
- Il Ristorante Montebello di Bellinzona rinnova l’appuntamento con “Misteri a Halloween. A cena con il mentalista”, che unisce la cena a un’esperienza di mentalismo. Ci si siede a tavola alle 19.15.
- Serata Halloween pop-rock al Bar Castello di Bellinzona con il concerto live dei The Orema alle 21. L’ingresso è libero.
Domenica 1 novembre
Lugano e dintorni
- Nella Hall del LAC di Lugano si apre la mostra “Morestalgia” di Riccardo Benassi, visitabile fino al 6 novembre.
- Al Teatro Foce di Lugano arriva per la prima volta al Festival Il Grande Lupo Bulgaro, al secolo Teodor Borisov, maestro del teatro di figura. Le sue marionette a fili, scolpite e animate con straordinaria sensibilità, danno vita a uno spettacolo senza parole dove musica, virtuosismo e immaginazione si fondono in un linguaggio universale. Adatto a tutti, adulti e bambini dai 4 anni. Si parte alle 15. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Seconda giornata al Centro Esposizioni per la Fiera Lugano Bimbi e Lugano Creativa, a partire dalle 10 per tutta la giornata.
- La Chiesa di Santa Maria degli Angioli di Lugano ospita il quarto dei dieci Concerti Spirituali: il Concentus Lucensis esegue integralmente “Membra Jesu nostri” di Dietrich Buxtehude alle 15.30.
- Ultimo appuntamento dell’anno con le letture domenicali al Museo Hermann Hesse di Montagnola alle 16. Lucilla Janssen (in italiano) e Morgan Powell (in tedesco) leggono “Guarito”, tratto da “La Cura”. Le letture riprenderanno in primavera, con il museo rinnovato.
- Sempre al Teatro Foce, chi vuole scoprire i segreti delle marionette può partecipare all’Atelier: come muovere le marionette a fili, un workshop con lo stesso maestro bulgaro riservato agli adulti e ai ragazzi dai 10 anni in su. Si comincia alle 16.30 e i posti sono limitatissimi. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Mendrisiotto
- Nulla da segnalare.
Locarnese
- Al Ristorante Bellavista di Cavigliano prende il via una rassegna gastronomica con un menu speciale a base di carne di capra, in programma fino al 14 novembre.
- Seconda giornata per “Incanta l’attimo”, la rassegna di canto e musica acustica nella Chiesa di Santa Maria in Selva a Locarno. Alle 15.30 salgono sul palco La scurdära, il duo ticinese-siciliano di Mattia Mirenda e Valentina Castiglione che intreccia cunti, canti e danze tra Sicilia, Italia e Ticino, e Riccardo Tesi, definito “The Pope of the accordion” e pioniere dell’organetto diatonico, che nella sua carriera ha affiancato giganti come Fabrizio De André, Ivano Fossati e Giorgio Gaber.
Bellinzona e valli
- Si conclude il Floating Notes Festival, la tre giorni dedicati a musica contemporanea, elettronica, jazz sperimentale e nuove forme audiovisive, si congeda con un brunch conclusivo a ingresso libero al Bar Folk di Bellinzona a partire dalle 10.
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