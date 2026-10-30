Streghe, musiche galleggianti e zucche: il weekend di Halloween è servito

SAVOSA - Il weekend più spettrale dell’anno è arrivato e il Ticino non si fa trovare impreparato. Tra castelli avvolti dal mistero, feste in maschera e serate a tema “da paura”, Halloween si prende la scena, ma non da solo: a fare da colonna sonora ci pensano jazz, concerti live e festival che accompagnano le giornate fino al brunch della domenica.