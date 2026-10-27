Mario Biondi ritorna al LAC per un'occasione davvero speciale

Da lì è partito il lungo e fortunatissimo percorso di Biondi tra soul, jazz e pop, con collaborazioni con Burt Bacharach, Chaka Khan ed Earth, Wind & Fire e concerti in oltre cinquanta Paesi.

Per celebrare questo (sentito) anniversario Biondi ha registrato una nuova versione del brano con una formazione di musicisti di calibro internazionale: tra gli altri, Dennis Chambers (batteria), John Patitucci (basso), Antonio Faraò (piano) e Till Brönner (tromba).