Mario Biondi ritorna al LAC per un'occasione davvero speciale
Ovvero le celebrazioni per il ventennale della hit che ha lanciato la sua carriera, “This Is What You Are”.
LUGANO - Mario Biondi sarà in concerto al LAC di Lugano venerdì 5 marzo 2027 alle 20. Il cantante siciliano porta in Ticino il tour europeo dedicato ai vent’anni di “This Is What You Are”, il brano che ha avviato la sua carriera internazionale.
Pubblicato nel 2004, il brano si fece conoscere grazie al DJ britannico Norman Jay, che lo trasmise sulla BBC. Fu poi inserito nell’album “Handful of Soul” (2006).
Da lì è partito il lungo e fortunatissimo percorso di Biondi tra soul, jazz e pop, con collaborazioni con Burt Bacharach, Chaka Khan ed Earth, Wind & Fire e concerti in oltre cinquanta Paesi.
Per celebrare questo (sentito) anniversario Biondi ha registrato una nuova versione del brano con una formazione di musicisti di calibro internazionale: tra gli altri, Dennis Chambers (batteria), John Patitucci (basso), Antonio Faraò (piano) e Till Brönner (tromba).
Nel 2026 ha anche pubblicato “Prova d’autore”, il suo primo album interamente in italiano, e più di recente “Two Entities”.
Il concerto che Biondi porterà a Lugano sarà una sorta di cronistoria che ripercorrerà, in musica, le tappe principali della sua carriera.
La prelazione per i membri LAC+ è aperta da questo martedì. La prevendita per il pubblico generale apre domani, mercoledì 28 ottobre, alle 11.
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