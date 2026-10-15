Floating Notes Festival cambia location e accende Bellinzona

Dopo questi grandi nomi stranieri, torniamo in Svizzera. Partendo dal Ticino.

«Davide Botta è di Bellinzona e troviamo che quello che fa sia molto interessante. Anche nel suo caso è un cine-concerto, suonato dal vivo con i sintetizzatori, che accompagna una proiezione realizzata con l'intelligenza artificiale da dei visual artist di Torino. È l'evento che dà il via al pomeriggio del sabato, alle 15.30. In un certo senso riprende il filo di quanto ha fatto Jeff Mills la sera prima. C'è poi Nadine Carina, che da un po' di tempo non sentivamo e che torna con il suo nuovo album. La nostra reazione è stata: "Ok, Nadine c'è ancora e fa delle cose belle, come al solito"».

Passiamo in Romandia.

«Sara Oswald è una violoncellista molto conosciuta, che vanta molte collaborazioni internazionali. Presenta un lavoro uscito qualche tempo fa, "Bivouac", che ho visto dal vivo ed è davvero interessante. Julie Campiche è un'arpista e, con Kety alla direzione artistica, non poteva non esserci un'arpista (ride, ndr). Lei sta a cavallo tra il jazz, la musica sperimentale e il pop e lo scorso anno ha presentato il suo album al Montreux Jazz Festival. Da allora è in tournée continua in Europa e finalmente arriva in Ticino.