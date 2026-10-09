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LUGANO

Marionette protagoniste al FOCE, ma non mancano cinema, musica e teatro

Dal 12 al 18 ottobre, spazio al Piccolo Principe, al capolavoro di Stanley Kubrick e ai talenti emergenti della scena musicale ticinese e italiana.
Marionette protagoniste al FOCE, ma non mancano cinema, musica e teatro
Città di Lugano
Fonte Città di Lugano
elaborata da Redazione
Marionette protagoniste al FOCE, ma non mancano cinema, musica e teatro
Dal 12 al 18 ottobre, spazio al Piccolo Principe, al capolavoro di Stanley Kubrick e ai talenti emergenti della scena musicale ticinese e italiana.

LUGANO - Dal 12 al 18 ottobre, il FOCE di Lugano ospiterà una settimana tra cinema, musica dal vivo, teatro e spettacoli per famiglie. In programma anche i festeggiamenti per i vent'anni di Agorateca e l'apertura del 44esimo Festival Internazionale delle Marionette.

Cinema: Kubrick per i vent'anni di Agorateca
Nell'ambito del cinema, domenica 18 ottobre, alle 15.30, lo Studio FOCE ospiterà la proiezione di 2001: A Space Odyssey, capolavoro di Stanley Kubrick, nell'ambito della rassegna Club Cult Original Version. Il film sarà proposto in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano.

Trap sperimentale e talenti emergenti
La rassegna Random propone due serate dedicate alle nuove sonorità. Si comincia venerdì 16 ottobre, alle 21.30, con Prima della Luce, un appuntamento curato da Noah Morleo che porterà allo Studio FOCE i ritmi della trap sperimentale, dando spazio ai talenti emergenti della scena locale. I biglietti saranno disponibili direttamente alla cassa.

Sabato 17 ottobre, alle 21, sarà invece la volta di Argent d' poche x Rockit, una serata organizzata in collaborazione con la rete Rockit Pro che farà incontrare la scena musicale ticinese con quella emergente italiana. Sul palco saliranno Dante, artista della scena urban italiana, insieme a ekarzz, d!base e Foramacchia & Fiabba.

Il teatro, dai classici alle nuove produzioni
Il programma teatrale prende il via lunedì 12 ottobre, alle 19, con Il cappotto, recital di e.s.teatro interpretato da Emanuele Santoro per la rassegna SOLOinscena. Sul palco prende vita il celebre racconto di Nikolaj Gogol', uno dei grandi classici della letteratura russa dell'Ottocento.

Si prosegue martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, alle 20.30, con Felici di volare, una produzione del Teatro Paravento inserita nella rassegna HOME. Al centro dello spettacolo, le storie di Amelia Earhart ed Élise Roche, due pioniere dell'aviazione che hanno sfidato i pregiudizi e le convenzioni della loro epoca, offrendo uno spunto di riflessione sull'emancipazione femminile.

Giovedì 15 ottobre, alle 18.15, sarà invece la volta di Ancsàieti, una nuova produzione scritta da Mara Melon e interpretata dall'attrice ticinese Susanna Baseotto. Il monologo segue una donna che, risvegliatasi nel cuore della notte, si ritrova a fare i conti con ansie e insicurezze alla vigilia di un importante provino, dopo anni lontana dalle scene. Tra ironia e situazioni surreali, lo spettacolo esplora le paure e le emozioni legate al desiderio di rimettersi in gioco.

Teatro per famiglie, torna il Festival delle Marionette
Dal 17 ottobre all'8 novembre torna al Teatro FOCE il Festival Internazionale delle Marionette, giunto alla 44esima edizione, con spettacoli dedicati a grandi e piccoli.

Ad aprire la manifestazione, sabato 17 ottobre alle 15, sarà Il Piccolo Principe e i suoi amici, produzione di Musicateatro - Compagnia Michel Poletti. Le marionette daranno vita alle avventure del celebre personaggio letterario, tra incontri fantastici e momenti poetici. Lo spettacolo è adatto a partire dai quattro anni.

Domenica 18 ottobre, alle 11 e alle 16, spazio a Lemba, piccola scimpanzé, della compagnia Ángeles de Trapo. Ispirata a una storia vera, la rappresentazione racconta il viaggio verso la libertà di una giovane scimpanzé sottratta ai bracconieri, affrontando temi come la deforestazione e il commercio illegale di animali selvatici. Lo spettacolo è consigliato dai sei anni.

Le prevendite per gli spettacoli teatrali, il Festival delle Marionette e la proiezione cinematografica sono disponibili su biglietteria.ch. Per maggiori informazioni sulla programmazione è possibile consultare il sito foce.ch.

Le prevendite per gli spettacoli teatrali, il Festival delle Marionette e la proiezione cinematografica sono disponibili su biglietteria.ch.

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