Marionette protagoniste al FOCE, ma non mancano cinema, musica e teatro

Ad aprire la manifestazione, sabato 17 ottobre alle 15, sarà Il Piccolo Principe e i suoi amici, produzione di Musicateatro - Compagnia Michel Poletti. Le marionette daranno vita alle avventure del celebre personaggio letterario, tra incontri fantastici e momenti poetici. Lo spettacolo è adatto a partire dai quattro anni.

Domenica 18 ottobre, alle 11 e alle 16, spazio a Lemba, piccola scimpanzé, della compagnia Ángeles de Trapo. Ispirata a una storia vera, la rappresentazione racconta il viaggio verso la libertà di una giovane scimpanzé sottratta ai bracconieri, affrontando temi come la deforestazione e il commercio illegale di animali selvatici. Lo spettacolo è consigliato dai sei anni.