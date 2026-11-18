Sul palco si alternano Cedric Blaser, Iliem Lys e Andrea Zinzi, che presentano i rispettivi nuovi lavori intrecciando songwriting, elettronica e sperimentazione. Tre set intimi e immersivi, costruiti tra paesaggi sonori, ricordi, luoghi significativi e riflessioni sull'inverno.

Il filo che tiene insieme la serata è dichiarato già nel titolo: anche quando un musicista resta solo con le proprie canzoni, non lo è mai davvero.