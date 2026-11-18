LUGANO
Tre anime per un unico palco
"Soli insieme" è il titolo della serata che raccoglie Cedric Blaser, Iliem Lys e Andrea Zinzi, in programma giovedì 19 novembre
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Fonte Biglietteria.ch
Tre anime per un unico palco
"Soli insieme" è il titolo della serata che raccoglie Cedric Blaser, Iliem Lys e Andrea Zinzi, in programma giovedì 19 novembre
LUGANO - Tre musicisti ticinesi, tre modi diversi di stare sul palco da soli. È la proposta di "Soli insieme", in programma giovedì 19 novembre alle 20 allo Studio Foce di Lugano, nell'ambito della rassegna Raclette.
Sul palco si alternano Cedric Blaser, Iliem Lys e Andrea Zinzi, che presentano i rispettivi nuovi lavori intrecciando songwriting, elettronica e sperimentazione. Tre set intimi e immersivi, costruiti tra paesaggi sonori, ricordi, luoghi significativi e riflessioni sull'inverno.
Il filo che tiene insieme la serata è dichiarato già nel titolo: anche quando un musicista resta solo con le proprie canzoni, non lo è mai davvero.
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