Il racconto dell'ex nazionale inglese si è fatto ancora più drammatico nel ripercorrere i momenti più difficili: «Sono arrivato a un punto in cui ho pensato al suicidio. Semplicemente non vuoi più essere circondato da nessuno». Rooney ha spiegato che non voleva essere visto per strada e che persino entrare in un negozio era diventato qualcosa da evitare. Inizialmente aveva tenuto tutto per sé, perché non voleva «mostrare la minima debolezza». Solo in seguito aveva trovato il coraggio di confidarsi con la madre e con la moglie Coleen, prima di rivolgersi a un professionista della salute mentale.

«Vedevo un terapeuta per cercare di capire cosa non andasse in me», ha raccontato. Il contrasto tra i successi professionali e la sofferenza personale era difficile da comprendere persino per lui: «Probabilmente ero all'apice della mia carriera, avevo appena avuto un figlio piccolo, mi ero appena sposato. Dovrebbe essere il momento più felice della vita di una persona ma per me non era così». Una difficoltà che Rooney ha riassunto con parole eloquenti: «Sono sempre stato a mio agio su un campo da calcio, ma per tutto il resto, ho davvero sofferto molto».