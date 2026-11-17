Wayne Rooney: «Ho pensato di suicidarmi»
L'ex stella inglese ha rivelato di aver attraversato una grave depressione all'apice della sua carriera al Manchester United
«Sono sempre stato a mio agio su un campo da calcio, ma per tutto il resto, ho davvero sofferto molto».
L'ex stella inglese ha rivelato di aver attraversato una grave depressione all'apice della sua carriera al Manchester United
«Sono sempre stato a mio agio su un campo da calcio, ma per tutto il resto, ho davvero sofferto molto».
MANCHESTER - Wayne Rooney ha attraversato uno dei periodi più bui della sua vita proprio quando, sul campo, sembrava avere tutto. L'ex attaccante inglese, oggi 41enne, ha rivelato di aver sofferto di una grave depressione durante gli anni d'oro al Manchester United, arrivando ad avere pensieri suicidi. Lo ha raccontato nel podcast «Life At The Midpoint», condotto dalla presentatrice britannica Gabby Logan e pubblicato martedì.
La sua salute mentale era peggiorata dopo il matrimonio con Coleen, nel giugno 2008, e la nascita del primogenito Kai, nel novembre 2009. Un periodo che coincideva con alcuni dei suoi maggiori successi sportivi. Eppure, lontano dai riflettori, Rooney viveva una profonda sofferenza. Arrivava a chiudersi in casa per due giorni consecutivi, bevendo alcolici e isolandosi dal mondo esterno. «Col senno di poi, posso dire che ero egoista, ma sapevo che stavo attraversando qualcosa con cui avevo enormi difficoltà a convivere. Non volevo che Kai mi vedesse in quello stato, è per questo che mi nascondevo», ha confidato.
Il racconto dell'ex nazionale inglese si è fatto ancora più drammatico nel ripercorrere i momenti più difficili: «Sono arrivato a un punto in cui ho pensato al suicidio. Semplicemente non vuoi più essere circondato da nessuno». Rooney ha spiegato che non voleva essere visto per strada e che persino entrare in un negozio era diventato qualcosa da evitare. Inizialmente aveva tenuto tutto per sé, perché non voleva «mostrare la minima debolezza». Solo in seguito aveva trovato il coraggio di confidarsi con la madre e con la moglie Coleen, prima di rivolgersi a un professionista della salute mentale.
«Vedevo un terapeuta per cercare di capire cosa non andasse in me», ha raccontato. Il contrasto tra i successi professionali e la sofferenza personale era difficile da comprendere persino per lui: «Probabilmente ero all'apice della mia carriera, avevo appena avuto un figlio piccolo, mi ero appena sposato. Dovrebbe essere il momento più felice della vita di una persona ma per me non era così». Una difficoltà che Rooney ha riassunto con parole eloquenti: «Sono sempre stato a mio agio su un campo da calcio, ma per tutto il resto, ho davvero sofferto molto».
Considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione, Rooney ha esordito nel calcio professionistico a soli 16 anni con l'Everton, venendo poi convocato in nazionale inglese a 17 anni. A 18 anni è approdato al Manchester United, club con cui ha scritto pagine importanti della storia del calcio, diventandone il miglior marcatore di sempre. Nel 2008 ha conquistato sia la Premier League sia la Champions League. Dopo gli anni a Manchester, ha vestito nuovamente la maglia dell'Everton, prima di trasferirsi al DC United negli Stati Uniti e concludere la carriera da giocatore al Derby County, dove ha iniziato anche quella da allenatore.
Oggi Rooney è uno dei commentatori più influenti della televisione inglese. Con la sua testimonianza ha portato alla luce una sofferenza rimasta a lungo nascosta dietro i successi, i trofei e la fama internazionale, raccontando anche l'importanza del sostegno ricevuto dai familiari e del percorso intrapreso con un terapeuta.