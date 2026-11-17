«Tenetevi lontani dai social»
Il tennista Jannik Sinner partecipa a un evento Nike prima delle ATP Finals e dà consigli ai presenti.
Il tennista Jannik Sinner partecipa a un evento Nike prima delle ATP Finals e dà consigli ai presenti.
TENNIS - «Tenetevi piuttosto lontani dai social media». È il consiglio che Jannik Sinner ha rivolto al pubblico durante un evento organizzato da Nike a Torino, prima delle ATP Finals. Interrogato davanti a centinaia di spettatori sul suo rapporto con le piattaforme digitali, il tennista altoatesino non ha avuto dubbi: meglio limitarne l'utilizzo e privilegiare i rapporti personali.
Sinner ha riconosciuto che i social possono avere anche aspetti positivi, ma ha sottolineato come quelli negativi siano numerosi. Per il campione italiano, incontrare qualcuno di persona per un caffè è decisamente più piacevole che interagire attraverso uno schermo. Una filosofia che lui stesso mette in pratica, utilizzando poco i social media. Presente alla conversazione anche l'ex calciatore Paolo Maldini, che ha condiviso il punto di vista del tennista.
Dietro al consiglio di Sinner si nasconde una questione particolarmente delicata per gli sportivi professionisti: l'esposizione continua ai giudizi e ai commenti degli utenti, che possono trasformarsi in veri e propri attacchi personali. Anche gli atleti più affermati, infatti, non sono necessariamente immuni alle critiche e all'odio online.
Lo sa bene Jude Bellingham, che alcuni mesi fa ha raccontato come, durante i suoi primi anni al Birmingham, cercasse regolarmente il proprio nome su Twitter per scoprire cosa pensassero di lui gli altri. Un'abitudine che lo aveva portato a interrogarsi sulla necessità di ottenere l'approvazione di persone che, in realtà, non lo conoscevano affatto.
Il problema riguarda anche il mondo del tennis. Durante gli US Open del 2024, la francese Caroline Garcia aveva denunciato pubblicamente di aver ricevuto centinaia di messaggi offensivi, alcuni dei quali rivolti persino alla sua famiglia. Anche la tennista svizzera Belinda Bencic aveva in passato deciso di rendere pubblici alcuni dei messaggi ricevuti. Episodi che mostrano quanto il rapporto tra sportivi e social media possa diventare complicato, ben oltre i risultati ottenuti sul campo.