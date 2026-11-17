TENNIS - «Tenetevi piuttosto lontani dai social media». È il consiglio che Jannik Sinner ha rivolto al pubblico durante un evento organizzato da Nike a Torino, prima delle ATP Finals. Interrogato davanti a centinaia di spettatori sul suo rapporto con le piattaforme digitali, il tennista altoatesino non ha avuto dubbi: meglio limitarne l'utilizzo e privilegiare i rapporti personali.