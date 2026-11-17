Il segreto? Onestà e concorrenza

Secondo Yakin, alla base dei risultati c'è soprattutto la capacità di mantenere un dialogo aperto, onesto e anche critico all'interno della squadra. Un approccio che ha permesso alla Nazionale di dare continuità alle buone prestazioni offerte ai Mondiali, confermandosi anche in Nations League. «Le aspettative erano alte. Ma dobbiamo sempre fare i conti con questo», ha sottolineato l'allenatore.

Un altro elemento fondamentale è la profondità della rosa, che offre al commissario tecnico sempre più alternative. Un vero e proprio problema di abbondanza. «La rosa si è allargata. Abbiamo potuto inserire alcuni giovani come Sascha Britschgi, Zachary Athekame e altri. Questo porta concorrenza ed è positivo», ha spiegato Yakin. La possibilità di cambiare numerosi interpreti senza compromettere il rendimento collettivo rappresenta uno dei principali punti di forza della Svizzera.