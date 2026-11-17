Il miglior anno della Svizzera di Yakin: «Ecco il segreto del nostro successo»
Mai prima d’ora il CT basilese aveva festeggiato così tante vittorie in un anno solare .«Merito dell'armonia interna al gruppo, un tono di comunicazione onesto e una rosa ampia rosa».
SAN GALLO - Un 2026 da record per la Nazionale svizzera di Murat Yakin. Con 10 vittorie, 4 pareggi e appena 2 sconfitte in 16 incontri, la Nati ha vissuto il suo miglior anno solare dall'arrivo del commissario tecnico sulla panchina rossocrociata, nel 2021. A coronare questa serie di risultati è arrivato lunedì sera il netto successo per 4-0 contro una Scozia apparsa decisamente sottotono.
«È bello per tutti vedere di cosa sono capaci questi ragazzi», ha dichiarato Yakin dopo la convincente prestazione di San Gallo. Nonostante ben otto cambiamenti nella formazione iniziale, la Svizzera ha dominato ancora una volta. «È stato emblematico per l'andamento di questa settimana», ha spiegato il ct, sottolineando soprattutto il clima positivo all'interno dello spogliatoio. Un gruppo affiatato, composto da giocatori che si divertono a stare insieme e che condividono gli stessi obiettivi.
Il segreto? Onestà e concorrenza
Secondo Yakin, alla base dei risultati c'è soprattutto la capacità di mantenere un dialogo aperto, onesto e anche critico all'interno della squadra. Un approccio che ha permesso alla Nazionale di dare continuità alle buone prestazioni offerte ai Mondiali, confermandosi anche in Nations League. «Le aspettative erano alte. Ma dobbiamo sempre fare i conti con questo», ha sottolineato l'allenatore.
Un altro elemento fondamentale è la profondità della rosa, che offre al commissario tecnico sempre più alternative. Un vero e proprio problema di abbondanza. «La rosa si è allargata. Abbiamo potuto inserire alcuni giovani come Sascha Britschgi, Zachary Athekame e altri. Questo porta concorrenza ed è positivo», ha spiegato Yakin. La possibilità di cambiare numerosi interpreti senza compromettere il rendimento collettivo rappresenta uno dei principali punti di forza della Svizzera.
Verso le qualificazioni europee
Archiviato un 2026 particolarmente positivo, la Nazionale guarda già ai prossimi impegni. Il ritorno in campo è previsto non prima di marzo, quando prenderanno il via le qualificazioni agli Europei. A seconda dell'esito del sorteggio, tuttavia, la Svizzera potrebbe iniziare il proprio percorso anche più tardi.
Intanto, l'attenzione è rivolta al sorteggio del 6 dicembre a Belfast, che definirà gli avversari dei rossocrociati. E quando gli viene chiesto quale squadra vorrebbe incontrare, Yakin non nasconde la propria fiducia nei mezzi della Nati: «Non credo che qualcuno ci voglia come avversari».