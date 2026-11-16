Ambrì, il terzo posto non è un caso

Maturità, costanza e la mano di Tapola

La prova contro il Losanna, squadra ricca di talento e qualità, ha raccontato molto della crescita dell'Ambrì. La formazione di Tapola ha mostrato maturità, intensità e soprattutto l'atteggiamento giusto. Ha saputo lavorare con pazienza nei primi due tempi, costruendo le basi del successo, per poi raccogliere i frutti nel terzo periodo. Quando, oltre alla solidità e al sacrificio, ha aggiunto anche una buona dose di cinismo. Una qualità che fino a non molto tempo fa sembrava merce rara in Leventina.

La strada tracciata da Tapola è chiara e i giocatori sembrano seguirla con convinzione. Emblematica, in questo senso, la rinascita di Inti Pestoni. Il figlio della Valle, dopo diverse partite trascorse in soprannumero, non si è perso d'animo: ha continuato a lavorare, si è ripreso uno spazio importante e ieri è stato decisivo, firmando il gol che ha sbloccato la sfida con il Losanna e si è rivelato il game-winning goal. Un esempio concreto di come, in questa squadra, impegno e perseveranza possano fare la differenza.