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Ambrì, il terzo posto non è un caso

Dopo 20 partite i biancoblù sono una certezza: la squadra di Tapola convince per maturità, continuità e capacità di reagire alle difficoltà.
Ambrì, il terzo posto non è un caso
Ti-Press
di Adriano De NeriGiornalista
Ambrì, il terzo posto non è un caso
Dopo 20 partite i biancoblù sono una certezza: la squadra di Tapola convince per maturità, continuità e capacità di reagire alle difficoltà.
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AMBRÌ - Quella appena trascorsa è stata una settimana a dir poco movimentata per l'Ambrì. Tre partite, tre storie diverse. Una rinviata "per pioggia" mercoledì a Zugo, una persa venerdì con una prestazione approssimativa e costellata di errori a Davos e infine la convincente "rinascita" di ieri contro il Losanna. E una certezza. Questo Ambrì raramente sbaglia due partite di fila. Anzi. Sono finora poche le partite completamente bucate dai biancoblù. Prima della trasferta grigionese viene in mente soprattutto il pesante 1-5 casalingo contro la bestia nera Langnau, lo scorso primo ottobre, immediatamente riscattato da un successo convincente nella tana dei campioni svizzeri del Friborgo.

Dopo 20 partite, insomma, l'Ambrì non può più essere considerato una sorpresa. Il terzo posto con 36 punti è ampiamente meritato e non ha nulla del fuoco di paglia. E i punti fin qui conquistati non devono essere considerati soltanto "fieno in cascina" da conservare in vista dei inevitabili momenti difficili. Sono, piuttosto, una base concreta da cui partire per puntare a un obiettivo che, a questo punto, non può che essere la qualificazione ai play-in. Certo, storicamente novembre è spesso stato un mese complicato per i biancoblù, soprattutto nell'era Cereda. Quest'anno, però, la storia sembra destinata a prendere un'altra piega.

Maturità, costanza e la mano di Tapola
La prova contro il Losanna, squadra ricca di talento e qualità, ha raccontato molto della crescita dell'Ambrì. La formazione di Tapola ha mostrato maturità, intensità e soprattutto l'atteggiamento giusto. Ha saputo lavorare con pazienza nei primi due tempi, costruendo le basi del successo, per poi raccogliere i frutti nel terzo periodo. Quando, oltre alla solidità e al sacrificio, ha aggiunto anche una buona dose di cinismo. Una qualità che fino a non molto tempo fa sembrava merce rara in Leventina.

La strada tracciata da Tapola è chiara e i giocatori sembrano seguirla con convinzione. Emblematica, in questo senso, la rinascita di Inti Pestoni. Il figlio della Valle, dopo diverse partite trascorse in soprannumero, non si è perso d'animo: ha continuato a lavorare, si è ripreso uno spazio importante e ieri è stato decisivo, firmando il gol che ha sbloccato la sfida con il Losanna e si è rivelato il game-winning goal. Un esempio concreto di come, in questa squadra, impegno e perseveranza possano fare la differenza.

Infermeria vuota
Ad aiutare la crescita della squadra biancoblù, va detto, c' è anche una componente legata alla Dea Bendata. La situazione infortuni in Leventina è infatti decisamente positiva, soprattutto se confrontata con quella di altre squadre, alle prese con infermerie affollate e assenze pesanti. Ad Ambrì, con il rientro del lungodegente Virtanen, il reparto degli indisponibili si è completamente svuotato. Un dettaglio tutt'altro che secondario, che può incidere parecchio sulle prospettive della squadra.

Anche perché il budget, come noto, impone paletti importanti al lavoro del direttore sportivo Lars Weibel. Proprio per ragioni finanziarie il club non ha potuto rinnovare il contratto del difensore svedese William Kreü. Una scelta che va letta anche alla luce della situazione economica della società e della necessità di mantenere una linea coerente e sostenibile. Un altro passo nella direzione giusta, mentre sul ghiaccio l'Ambrì continua a costruire le proprie certezze.


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