Lugano Rebels e la passione per il football americano

Dal 2025 il tackle gioca nella terza divisione italiana, mentre il flag compete in Svizzera. Il presidente Elia Richina aveva spiegato la scelta citando, tra le ragioni, trasferte più sostenibili e maggiori opportunità per i giovani. Perché costruire una squadra significa anche rendere possibile il prossimo allenamento, non soltanto preparare la prossima vittoria. Tackle e flag sono due varianti dello stesso sport. Il tackle, quello della NFL, prevede casco, protezioni e placcaggi. Nel flag football, invece, non ci sono placcaggi: per fermare chi porta il pallone basta strappargli una bandierina dalla cintura. Passaggi, strategia e touchdown restano gli stessi. La convocazione femminile riguarda proprio il flag, che debutterà ai Giochi di Los Angeles 2028.

Ora il campo si apre a nuove giocatrici

Nel 2023 i Rebels annunciavano l'intenzione di creare una squadra interamente femminile. Oggi quella formazione ha una propria rosa, con Francesca Marchi nel ruolo di quarterback e Marianna Tex indicata anche come coach. Il prossimo obiettivo è trovare nuove compagne. Il club ha infatti lanciato una convocazione ufficiale per i tryouts di flag football femminile, in programma lunedì 16 e mercoledì 18 novembre 2026 a Cornaredo, Lugano. Non serve esperienza: bastano entusiasmo e voglia di divertirsi.