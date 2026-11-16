Lugano Rebels e la passione per il football americano
Le leggende, i film e una squadra di casa. A Cornaredo il prossimo passo è aperto anche a chi non ha mai giocato.
LUGANO - Un pallone in aria. Il tempo che scorre. Qualcuno che deve fidarsi del compagno e farsi trovare nel posto giusto. Il football americano conquista anche così: ogni giocata racchiude preparazione, responsabilità e la possibilità di ricominciare.
Tom Brady, quarterback vincitore di sette Super Bowl, fu scelto soltanto al numero 199 del draft del 2000. Prima di diventare una leggenda, era un ragazzo in attesa della sua occasione. Nel 2001 sostituì l'infortunato Drew Bledsoe e, quando il titolare recuperò, l'allenatore continuò a puntare su di lui. È la stessa perseveranza che il cinema racconta in Rudy: anni di tentativi per conquistare pochi istanti sul campo. Brady e Rudy Ruettiger hanno vissuto storie diverse, ma entrambi mostrano quanto possa contare un'occasione. Il film si ispira alla vita di Ruettiger, non a quella di Brady. E il football sa ribaltare anche le partite che sembrano già decise. Nel Super Bowl del 2017, i Patriots erano sotto 28-3 contro Atlanta. Vinsero 34-28 ai supplementari, firmando la più grande rimonta nella storia del Super Bowl.
Le seconde opportunità
La storia di Kurt Warner sembra scritta per il cinema. Dopo essere stato scartato da Green Bay, lavorò in un supermercato, senza però rinunciare al football. Continuò a giocare nell'Arena Football e in NFL Europe. Nel 1999, l'infortunio del quarterback titolare dei Rams gli aprì una porta: Warner conquistò il Super Bowl e fu eletto MVP. American Underdog racconta proprio la sua vita. Una storia che mostra cosa significhi continuare a inseguire un sogno mentre si lavora, ci si mantiene e si affrontano le responsabilità quotidiane.
Draft Day sposta lo sguardo su chi deve scegliere. Kevin Costner interpreta Sonny Weaver Jr., dirigente dei Cleveland Browns alle prese con la costruzione di una squadra. Il film è una finzione, ma pone una domanda che riguarda ogni club: come si riconosce il valore di qualcuno prima che lo vedano tutti? The Replacements, con Keanu Reeves e Gene Hackman, aggiunge ironia e senso di appartenenza. E anche la realtà regala storie di seconde opportunità. Nella finale di conference della stagione 2001, Brady si infortunò e Bledsoe tornò in campo, lanciando un touchdown e aiutando i Patriots a raggiungere il Super Bowl. Il giocatore che aveva perso il posto contribuì così al successo della squadra.
Il lavoro invisibile e la calma
Jerry Rice, storico ricevitore dei San Francisco 49ers, si allenava anche correndo sulle colline. Il compagno Roger Craig ricorda che, dopo quelle salite, i due andavano ancora in pista per lavorare su velocità e agilità. Le giocate spettacolari della domenica nascevano molto prima. Friday Night Lights racconta proprio questa dimensione: gli allenamenti, la pressione di una comunità e i giovani chiamati a trovare il proprio posto tra aspettative enormi. Il legame con Rice è tematico: il film racconta la storia di un'altra squadra, quella del liceo Permian in Texas.
Joe Montana diede invece una lezione di calma. Nel finale del Super Bowl del 1989, con i 49ers in svantaggio contro Cincinnati, indicò l'attore John Candy tra il pubblico. Un commento inatteso nel momento di massima tensione. Poi guidò l'attacco fino al touchdown vincente di John Taylor. Any Given Sunday, con Al Pacino e Jamie Foxx, esplora il peso della leadership, tra ego e ambizioni personali. Remember the Titans mette invece al centro la fiducia da costruire tra compagni. Film diversi, ma con una domanda in comune: che cosa trasforma un gruppo di persone in una squadra?
A Lugano quel gioco ha già una casa
Si chiamano Lugano Rebels e giocano a football americano dal 2015. Il club, con i suoi colori bianco, rosso e nero, conta sei squadre tra tackle, flag football e settore giovanile. Le sue formazioni competono in Svizzera e in Italia. Uno dei risultati più importanti è arrivato con un solo punto di scarto: 20-19. Nel 2025 la squadra sénior di flag ha battuto gli Argovia Pirates nella finale NFFL C, conquistando il primo titolo e la promozione in NFFL B per il 2026. Il profilo ufficiale del settore flag segnala inoltre il secondo posto dell'Under 16 nel campionato svizzero 2026. Due risultati ottenuti da formazioni diverse, entrambe distinte dalla squadra femminile.
Dal 2025 il tackle gioca nella terza divisione italiana, mentre il flag compete in Svizzera. Il presidente Elia Richina aveva spiegato la scelta citando, tra le ragioni, trasferte più sostenibili e maggiori opportunità per i giovani. Perché costruire una squadra significa anche rendere possibile il prossimo allenamento, non soltanto preparare la prossima vittoria. Tackle e flag sono due varianti dello stesso sport. Il tackle, quello della NFL, prevede casco, protezioni e placcaggi. Nel flag football, invece, non ci sono placcaggi: per fermare chi porta il pallone basta strappargli una bandierina dalla cintura. Passaggi, strategia e touchdown restano gli stessi. La convocazione femminile riguarda proprio il flag, che debutterà ai Giochi di Los Angeles 2028.
Ora il campo si apre a nuove giocatrici
Nel 2023 i Rebels annunciavano l'intenzione di creare una squadra interamente femminile. Oggi quella formazione ha una propria rosa, con Francesca Marchi nel ruolo di quarterback e Marianna Tex indicata anche come coach. Il prossimo obiettivo è trovare nuove compagne. Il club ha infatti lanciato una convocazione ufficiale per i tryouts di flag football femminile, in programma lunedì 16 e mercoledì 18 novembre 2026 a Cornaredo, Lugano. Non serve esperienza: bastano entusiasmo e voglia di divertirsi.
Per conoscere l'orario, il punto di ritrovo e le modalità di partecipazione, è possibile scrivere un messaggio privato a @luganorebels_flagfootball. Il post non specifica infatti l'orario. Per informazioni generali si possono contattare i Rebels all'indirizzo info@luganorebels.ch oppure consultare il sito luganorebels.ch. Le leggende hanno le loro storie. A Cornaredo, qualcuna potrebbe scoprire come comincia la propria.
Film da cui cominciare - Rudy (1993) per la perseveranza; American Underdog (2021) per la vita di Warner; Draft Day (2014) per le scelte; The Replacements (2000) per le seconde opportunità; Friday Night Lights (2004) per il lavoro e la pressione; Any Given Sunday (1999) per la leadership; Remember the Titans (2000) per la fiducia. Invincible (2006) e The Longest Yard (1974) completano il percorso tra occasioni inattese e senso di appartenenza.